Mort d'un enfant de 3 ans dans une école de Poissy : ce que l'on sait du drame

Un enfant de 3 ans est décédé ce lundi 24 novembre dans une école maternelle de Poissy, dans les Yvelines. Il a succombé après d'importantes difficultés respiratoires.

Une école maternelle endeuillée. Ce lundi 14 novembre, un enfant de 3 ans a perdu la vie à l'école maternelle Foch de Poissy, dans les Yvelines. L'état de l'enfant s'est brutalement dégradé lorsque ce dernier a fait une crise d'asthme en début de matinée. Les pompiers ont aussitôt été prévenus vers 9h30 et sont rapidement intervenus dans l'établissement scolaire rapporte 78Actu. Une fois sur place, les secours ont découvert l'enfant en arrêt cardiaque.

"Tous les gestes ont été entrepris pour le sauver mais nous n'avons pas pu le réanimer ", explique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Yvelines auprès du média local. Plus d'une heure après les faits, à 11h05, l'enfant a été déclaré décédé. Les antécédents de santé de l'enfant décédé n'ont pas été communiqués.

Une cellule d'urgence médico-psychologique du Samu s'est également rendue dans l'établissement scolaire pour prendre en charge les élèves et le personnel de l'école maternelle. L'établissement scolaire n'a cependant pas été fermé ce lundi. La maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, a réagi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. " C'est avec une profonde tristesse et une immense émotion que nous avons appris le décès de ce très jeune Pisciacais. Dans ce terrible moment, nos pensées accompagnent en premier lieu la famille et les proches de l'enfant, qui peuvent compter sur le soutien entier de la collectivité", a déclaré l'édile qui s'est rendue à l'école maternelle Foch. "Au nom de la Ville, des élus et des agents, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances et l'expression de toute notre compassion. Poissy est en deuil ", a ajouté la maire.