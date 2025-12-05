Accident de car scolaire dans l'Indre : huit enfants impliqués, une femme décédée

Un accident de la route impliquant un car scolaire, transportant au moins huit enfants, et un véhicule léger s'est produit ce vendredi 5 décembre près d'Argy, dans l'Indre. La conductrice de la voiture est décédée.

Un "grave accident" a eu lieu entre un car scolaire et un véhicule ce vendredi 5 décembre près d'Argy, dans l'Indre, à l'intersection l'intersection des routes D927 et D63. Le ministre des Transports Philippe Tabarot, a relayé l'information dans un message posté sur X. Le transport scolaire abritait plusieurs enfants, mais selon le ministre "les huit enfants de maternelle sont indemnes et ont été conduits en toute sécurité à leur école" après l'accident.

La conductrice du véhicule léger, en revanche, a été trouvée dans un état grave avec un pronostic vital est engagé, a indiqué Philippe Tabarot. "Prise en charge par les services médicaux", la victime a succombé à ses blessures et a été déclarée morte sur place rapporte La Nouvelle République. Elle était la seule passagère à bord du véhicule.

Sans en dire plus sur les circonstances de l'accident, le membre du gouvernement précise qu'une enquête "est en cours pour déterminer les circonstances exactes" du drame. Il adresse ses pensées "à la conductrice blessée et à ses proches, ainsi qu'aux enfants, à leurs familles et à la conductrice du car scolaire qui ont vécu cette épreuve".