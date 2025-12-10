"Casse toi pauvre con !" Nicolas Sarkozy pris à partie par des Femen seins nus

Deux militantes du collectif Femen ont perturbé le début de la tournée littéraire de Nicolas Sarkozy pour son livre "Le Journal d'un prisonnier" devant une librairie parisienne, ce mercredi 10 décembre.

Entre acclamations et insultes, la promotion du livre de Nicolas Sarkozy s'annonce mouvementée. Alors que son dernier ouvrage Le Journal d'un prisonnier paraît ce mercredi 10 décembre, l'ancien président de la République s'est rendu à la librairie Lamartine du XVIe arrondissement de Paris à 15h30. Le septuagénaire s'est offert un bain de foule auprès des nombreux gens venus sur place pour le rencontrer avant d'entrer dans l'établissement, mais la tension est montée d'un cran lorsque deux militantes féministes du collectif Femen ont perturbé le passage de Nicolas Sarkozy, se retrouvant à seulement quelques mètres de lui.

"Casse toi pauvre con !" ont scandé les deux femmes manifestant torse nu avec des inscriptions militantes inscrites sur le buste. Un slogan directement inspiré de l'insulte qu'avait proférée Nicolas Sarkozy à un visiteur du Salon de l'agriculture en 2008, durant son mandat présidentiel. Un autre slogan en rapport avec le séjour de l'homme politique en prison a également été entonné. Les militantes ont rapidement été maîtrisées et interpellées par les forces de l'ordre mobilisées pour assurer la sécurité de l'événement et celle de l'ancien chef d'Etat. Un important cordon de policier encadrait le commerce accueillant l'ex-chef d'Etat.

La mobilisation des deux militantes Femen a été largement huée par les soutiens à Nicolas Sarkozy présents devant la librairie Lamartine. Les mêmes soutiens ont également réagi en scandant à leur tour le nom l'homme politique, au point de couvrir les voix des deux femmes.