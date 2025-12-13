Un conducteur de métro en urgence absolue… Ce que l'on sait de l'agression

Dans la nuit de vendredi à samedi à Nation, un conducteur de la RATP a été violemment agressé par un individu muni d'un couteau. Un suspect a été interpellé.

Pourquoi un agent de la RATP a-t-il été violemment agressé dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2025 ? Comme le rapporte Le Parisien, le conducteur de la RATP agressé aurait simplement refusé de donner une cigarette quand un ou des individus lui ont demandé, d'après des informations rapportées par Le Parisien.

L'agression a eu lieu près de la place de la Nation dans le XXe arrondissement de Paris, sous les yeux des collègues de la victime. L'auteur de l'agression a poignardé à trois reprises l'agent de la RATP avant d'essayer de prendre la fuite.

La victime dans est un état rassurant et stable"

Pris en charge par les secours, le conducteur de métro a dû être transporté à l'hôpital en urgence absolue. "L'état de santé de notre collègue est rassurant et stable", a annoncé samedi matin le directeur de la ligne 6 du métro, dans une note interne que Le Parisien a pu consulter.

Selon la RATP, l'agresseur était "dans un état anormal" quand il s'est approché de la victime.

Au total, trois coups ont été assénés au conducteur de la RATP : à l'abdomen, à une cuisse et au niveau d'une aisselle. Il a été conduit à la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans le XIIIe arrondissement de la capitale.

La RATP a annoncé qu'elle accompagnerait et soutiendrait l'agent dans toutes ses démarches, dont le dépôt de plainte.