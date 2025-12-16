Explosion à Trévoux dans l'Ain : deux enfants morts et une piste sérieuse sur l'origine du drame... Ce que l'on sait
Une explosion a eu lieu au rez-de-chaussée d'un immeuble de Trévoux, dans l'Ain, le lundi 15 décembre 2025. Le bilan fait été d'au moins deux morts, des enfants de 3 et 5 ans, et de treize blessés. Les autorités ont une piste sur l'origine de l'explosion, mais l'enquête continue.
- Une explosion a eu lieu dans un petit immeuble d'habitation à Trévoux, dans l'Ain, le lundi 15 décembre 2025 à 17h30. L'explosion s'est produite au rez-de-chaussée du bâtiment qui compte quatre étages et abrite une vingtaine de logements.
- L'explosion a fait au moins deux morts, des enfants de 3 et 5 ans issus d'une même fratrie. Ils sont décédés "après des tentatives de réanimation par les équipes de secours" d'après la préfète de l'Ain. Le bilan fait également état de treize blessés, dix ont été pris en charge en urgence relative et transportées à l'hôpital, tandis que trois personnes se sont présentées à l'hôpital elles-mêmes.
- Les recherches de victimes sous les décombres ont été arrêtées "car les chiens ne détectaient rien sous les gravats" a fait savoir le maire de Trévoux, Marc Péchoux, ce mardi 16 décembre sur BFM. Mais "il n'y a pas de personnes portées disparues, il y a une ou deux personnes qu'on n'a pas pu joindre mais qui ne sont pas forcément concernés par l'accident".
- L'explosion "est due au gaz" a déclaré le maire de Trévoux sur BFM. C'est la piste privilégiée des enquêteurs qui poursuivent les investigations ce mardi pour déterminer "les circonstances exactes" encore inconnues.
- Les dégâts laissés par l'explosion sont nombreux. L'immeuble ne s'est pas effondré, mais a été sérieusement fragilisé et reste dangereux. Les gendarmes ont établi un périmètre de sécurisation". L'explosion a également infligé des dégâts à deux établissements scolaires situés à proximité.
08:29 - L'immeuble et une vingtaine de maisons ont subi les dégâts de l'explosion
Après l'explosion, les 70 personnes habitant l'immeuble ont dû être relogées de même que les habitants d'une vingtaine de maisons situées à proximité de l'immeuble et ayant subi des dégâts. Ces personnes "ne rentreront chez [elles] qu'après une inspection des lieux par les pompiers" a fait savoir le maire de Trévoux sur Franceinfo. Des réponses sur les retours à domicile et des solutions de relogement plus durables devraient intervenir "dans la journée" a ajouté l'édile.
08:23 - Les enfants décédés sont ceux d'une employée de la mairie
Les deux enfants décédées sont ceux d'une employée de la mairie qui travaille en tant qu'"agent de restauration dans l'école qui se trouve à 100 mètres" de l'immeuble dans lequel la famille vit. Il s'agit d'une famille que le maire, Marc Péchoux "connaît bien". La mère de famille a été transportée à l'hôpital pour être prise en charge.
08:16 - "On est sur que c’est une fuite de gaz" qui a cause l'explosion
"On est sur que c’est une fuite de gaz" qui a causé l'explosion de l'immeuble à Trévoux, "mais on en sait pas plus, les gendarmes vont reprendre l’enquête" a déclaré le maire Marc Péchoux au micro de BFM ce mardi matin. Il a à peine nuancé sur Franceinfo indiquant que "cela reste à confirmer", mais que "vu l'ampleur des dégâts" il est sûr à "95%" qu'il s'agit d'une fuite de gaz. L'enquête doit se poursuivre et déterminer les circonstances exactes du drame.
08:10 - Des solutions d'hébergement proposées aux sinistrés
Une "trentaine de personnes" ont été secourues après l'explosion d'un immeuble à Trévoux selon la préfète de l'Ain, Chantal Mauchet. Les autorités ont activé le centre opérationnel départemental et le plan "Nombreuses Victimes (NOVI)" de même qu'une "cellule d’urgence médico-psychologique" a ajouté la préfecture. Après l'explosion l'immeuble est jugé dangereux, plusieurs personnes ont donc été évacuées et accueillies dans un centre d'accueil". Si certaines personnes "ont pu regagner leur logement", pour les autres "une solution d'hébergement est proposée par la mairie", a indiqué la préfète lundi soir. Un cinquantaine de personnes sur les 70 qui vivent dans l'immeuble ont été hébergées dans un gymnase pour la nuit. Le travail de relogement des sinistrés se poursuit a assuré le maire de Trévoux ce matin sur BFM.
08:03 - Au moins 2 morts et treize blessés selon le dernier bilan
Le dernier bilan de l'explosion survenue à Trévoux, dans l'Ain, s'élève à au moins deux morts et très blessés. Les victimes décédées sont deux enfants de 3 et 5 ans qui appartenaient à la même fratrie. Le drame a également fait dix blessés pris en charge en urgence relative et transportées à l'hôpital, tandis que trois autres personnes ont été blessées et se sont présentées à l'hôpital d'elles-mêmes. Le bilan est encore provisoire, mais les recherches de victimes sous les décombres ont été arrêtées "car les chiens ne détectaient rien sous les gravats" déclarait lundi soir le maire de Trévoux, Marc Péchoux, auprès de BFM.
15/12/25 - 23:43 - "J'ai cru qu'on s'était introduits dans mon domicile"
FIN DU DIRECT - Auprès de BFMTV, un habitant du quartier témoigne de la violence de l'explosion survenue à Trévoux. Alors que son domicile se situe à 200 mètres des lieux du drame, Nassim explique avoir "trouvé les bouches d'aération de [s]es fenêtres au sol" en rentrant chez lui et, à l'étage, "la trappe du plafond était tombée par terre". "J'ai cru qu'on s'était introduits dans mon domicile !"
15/12/25 - 23:15 - Sept blessés selon le dernier bilan provisoire
Les recherches se poursuivaient ce lundi soir après l'explosion à Trévoux. Mais dans son dernier communiqué de presse, la préfète de l'Ain a révélé que le bilan provisoire faisait désormais état de sept blessés : cinq en urgence relative transportés vers des hôpitaux des environs et deux plus légèrement blessés qui se sont présentés d'eux-mêmes à l'hôpital.
Communiqué de presse de la préfète de l'Ain sur les opérations de secours en cours à Trévoux.— Préfète de l'Ain (@Prefet01) December 15, 2025
Communiqué de presse ➡️ https://t.co/OaMMSXVvQV pic.twitter.com/7iXRLMtqe7
15/12/25 - 22:32 - Des équipes cynophiles mobilisées pour retrouver de potentielles victimes
Lors de son point presse ce lundi soir, la préfète a insisté sur le caractère "provisoire" du bilan humain à ce stade. Chantal Mauchet a révélé que des équipes cynophiles étaient sur le pont pour tenter de retrouver de potentielles victimes dans les décombres. Vers 20h40, elle affirmait qu'une trentaine de personnes avaient été secourues. Beaucoup étaient choquées. Il n'y avait alors "pas de certitude" quant au nombre potentiel de victimes encore sous les décombres.
Explosion mortelle à Trévoux: le point en intégralité de la préfète de l'Ain pic.twitter.com/psDjSmBSVq— BFM (@BFMTV) December 15, 2025
15/12/25 - 21:46 - Le ministre de l'Intérieur réagit à l'explosion à Trévoux
Sur X, Laurent Nunez a eu un mot pour les familles endeuillées après l'explosion à Trévoux. "J’adresse mes condoléances sincères aux familles des jeunes victimes", écrit-il. Et de poursuivre : "Je pense également aux blessés. J’apporte tout mon soutien aux secours et forces de sécurité déployés sur place."
Je suis avec attention l’évolution de la situation à #Trevoux dans l’Ain, et j’adresse mes condoléances sincères aux familles des jeunes victimes. Je pense également aux blessés.— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) December 15, 2025
J’apporte tout mon soutien aux secours et forces de sécurité déployés sur place. https://t.co/EQJO9fcGmD
15/12/25 - 21:14 - Les habitants du 45B à Trévoux relogés
Après l'explosion qui a détruit une partie de leur immeuble et coûté la vie à au moins deux enfants, les 70 habitants de l'immeuble 45B de Trévoux vont être relogés, apprend-on ce soir, dans les colonnes du Progrès.