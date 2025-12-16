Explosion à Trévoux dans l'Ain : deux enfants morts et une piste sérieuse sur l'origine du drame... Ce que l'on sait

Une explosion a eu lieu au rez-de-chaussée d'un immeuble de Trévoux, dans l'Ain, le lundi 15 décembre 2025. Le bilan fait été d'au moins deux morts, des enfants de 3 et 5 ans, et de treize blessés. Les autorités ont une piste sur l'origine de l'explosion, mais l'enquête continue.

08:29 - L'immeuble et une vingtaine de maisons ont subi les dégâts de l'explosion Après l'explosion, les 70 personnes habitant l'immeuble ont dû être relogées de même que les habitants d'une vingtaine de maisons situées à proximité de l'immeuble et ayant subi des dégâts. Ces personnes "ne rentreront chez [elles] qu'après une inspection des lieux par les pompiers" a fait savoir le maire de Trévoux sur Franceinfo. Des réponses sur les retours à domicile et des solutions de relogement plus durables devraient intervenir "dans la journée" a ajouté l'édile.

08:23 - Les enfants décédés sont ceux d'une employée de la mairie Les deux enfants décédées sont ceux d'une employée de la mairie qui travaille en tant qu'"agent de restauration dans l'école qui se trouve à 100 mètres" de l'immeuble dans lequel la famille vit. Il s'agit d'une famille que le maire, Marc Péchoux "connaît bien". La mère de famille a été transportée à l'hôpital pour être prise en charge.

08:16 - "On est sur que c’est une fuite de gaz" qui a cause l'explosion "On est sur que c’est une fuite de gaz" qui a causé l'explosion de l'immeuble à Trévoux, "mais on en sait pas plus, les gendarmes vont reprendre l’enquête" a déclaré le maire Marc Péchoux au micro de BFM ce mardi matin. Il a à peine nuancé sur Franceinfo indiquant que "cela reste à confirmer", mais que "vu l'ampleur des dégâts" il est sûr à "95%" qu'il s'agit d'une fuite de gaz. L'enquête doit se poursuivre et déterminer les circonstances exactes du drame.

08:10 - Des solutions d'hébergement proposées aux sinistrés Une "trentaine de personnes" ont été secourues après l'explosion d'un immeuble à Trévoux selon la préfète de l'Ain, Chantal Mauchet. Les autorités ont activé le centre opérationnel départemental et le plan "Nombreuses Victimes (NOVI)" de même qu'une "cellule d’urgence médico-psychologique" a ajouté la préfecture. Après l'explosion l'immeuble est jugé dangereux, plusieurs personnes ont donc été évacuées et accueillies dans un centre d'accueil". Si certaines personnes "ont pu regagner leur logement", pour les autres "une solution d'hébergement est proposée par la mairie", a indiqué la préfète lundi soir. Un cinquantaine de personnes sur les 70 qui vivent dans l'immeuble ont été hébergées dans un gymnase pour la nuit. Le travail de relogement des sinistrés se poursuit a assuré le maire de Trévoux ce matin sur BFM.

08:03 - Au moins 2 morts et treize blessés selon le dernier bilan Le dernier bilan de l'explosion survenue à Trévoux, dans l'Ain, s'élève à au moins deux morts et très blessés. Les victimes décédées sont deux enfants de 3 et 5 ans qui appartenaient à la même fratrie. Le drame a également fait dix blessés pris en charge en urgence relative et transportées à l'hôpital, tandis que trois autres personnes ont été blessées et se sont présentées à l'hôpital d'elles-mêmes. Le bilan est encore provisoire, mais les recherches de victimes sous les décombres ont été arrêtées "car les chiens ne détectaient rien sous les gravats" déclarait lundi soir le maire de Trévoux, Marc Péchoux, auprès de BFM.

15/12/25 - 23:43 - "J'ai cru qu'on s'était introduits dans mon domicile" FIN DU DIRECT - Auprès de BFMTV, un habitant du quartier témoigne de la violence de l'explosion survenue à Trévoux. Alors que son domicile se situe à 200 mètres des lieux du drame, Nassim explique avoir "trouvé les bouches d'aération de [s]es fenêtres au sol" en rentrant chez lui et, à l'étage, "la trappe du plafond était tombée par terre". "J'ai cru qu'on s'était introduits dans mon domicile !"

15/12/25 - 23:15 - Sept blessés selon le dernier bilan provisoire Les recherches se poursuivaient ce lundi soir après l'explosion à Trévoux. Mais dans son dernier communiqué de presse, la préfète de l'Ain a révélé que le bilan provisoire faisait désormais état de sept blessés : cinq en urgence relative transportés vers des hôpitaux des environs et deux plus légèrement blessés qui se sont présentés d'eux-mêmes à l'hôpital.

15/12/25 - 22:32 - Des équipes cynophiles mobilisées pour retrouver de potentielles victimes Lors de son point presse ce lundi soir, la préfète a insisté sur le caractère "provisoire" du bilan humain à ce stade. Chantal Mauchet a révélé que des équipes cynophiles étaient sur le pont pour tenter de retrouver de potentielles victimes dans les décombres. Vers 20h40, elle affirmait qu'une trentaine de personnes avaient été secourues. Beaucoup étaient choquées. Il n'y avait alors "pas de certitude" quant au nombre potentiel de victimes encore sous les décombres.

15/12/25 - 21:46 - Le ministre de l'Intérieur réagit à l'explosion à Trévoux Sur X, Laurent Nunez a eu un mot pour les familles endeuillées après l'explosion à Trévoux. "J’adresse mes condoléances sincères aux familles des jeunes victimes", écrit-il. Et de poursuivre : "Je pense également aux blessés. J’apporte tout mon soutien aux secours et forces de sécurité déployés sur place."

15/12/25 - 21:14 - Les habitants du 45B à Trévoux relogés Après l'explosion qui a détruit une partie de leur immeuble et coûté la vie à au moins deux enfants, les 70 habitants de l'immeuble 45B de Trévoux vont être relogés, apprend-on ce soir, dans les colonnes du Progrès.