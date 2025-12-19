Un enfant handicapé tué à Lyon, sa mère souffrant de troubles psychiatriques interpellée

Un jeune garçon de 11 ans a été tué à l'arme blanche, à Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi. Soupçonnée d'être à l'origine du meurtre, sa mère a été interpellée par les forces de l'ordre.

Drame à Lyon (Rhône). Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre 2025, un jeune garçon de 11 ans en situation de handicap a été tué par sa mère, selon les informations du quotidien Le Progrès. Les faits se sont déroulés dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'une résidence sociale du 8e arrondissement, près de l'avenue Jean-Mermoz, dans le quartier du Bachut, précise-t-on.

Des constatations sont actuellement en cours. L'enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale. Des constatations sont actuellement en cours dans la capitale des Gaules. D'après les premiers éléments, l'enfant aurait été touché au niveau du cou, à l'arme blanche. Une information confirmée par Actu Lyon, indiquant que la mère "aurait poignardé son fils à coups de couteau".

" J'ai entendu hurler à 3 heures du matin, un cri horrible"

Cette dernière aurait contacté les secours à 6 heures, ce vendredi, pour signaler le décès. Elle a été interpellée vers 6h30 et souffre de troubles bipolaires, selon les dires de BFM Lyon. " J'ai entendu hurler à 3 heures du matin. Un cri horrible. Je n'ai pas pu me rendormir", confie Aïcha, 40 ans, voisine de l'appartement dans lequel s'est déroulée l'attaque, auprès du Progrès.

La famille "se serait installée dans cette résidence sociale en 2020" et la mère est décrite comme "discrète" et "peu loquace", abonde le journal local. Il pourrait s'agir d'un nouvel infanticide dans le département, pas épargné par ce genre de drames ces derniers temps. En effet, cet épisode intervient quelques semaines après la mort d'un enfant de quatre ans à Montrottier en novembre dernier. La mère de famille, interpellée, avait étouffé sa fille avec un oreiller. L'enquête est toujours en cours.