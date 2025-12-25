Paris : Le corps d'une femme retrouvé dans la cour d'un immeuble, ce que l'on sait

La police a reçu un appel au cours de la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre qui leur signalait des hurlements de femme. Une enquête est en cours après qu'un corps a été découvert.

Le corps d'une femme a été retrouvé mercredi matin dans la cour intérieure d'un immeuble de la rue des Abbesses dans le XVIIIe arrondissement de Paris, a appris Le Parisien jeudi 25 décembre 2025 d'une source policière. La victime était en partie dévêtue, a indiqué cette même source.

Une autre femme, locataire d'un appartement au 5e étage de l'immeuble où a été retrouvé le corps, a raconté aux policiers avoir rencontré la veille un homme et une femme près de la gare Saint-Lazare. Elle aurait invité chez elle les deux individus. Elle a aussi relaté, de façon assez confuse, avoir consommé avec eux de l'alcool et de la drogue au cours de la nuit.

Au moment où l'homme a quitté son appartement vers 8 h du matin, le corps de la victime a été découvert dans la cour intérieure de l'immeuble, selon la même source policière du Parisien.

La police a été prévenue

Au cours de la nuit, vers 2 heures, la police avait reçu un appel leur signalant des hurlements de femme dans cet immeuble.

Des agents de police se sont rendus sur place, mais n'étaient pas parvenus à identifier d'où provenaient les cris. L'enquête a été confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement parisien.