Finistère : cinq gendarmes blessés lors d'une course poursuite, des violences à répétition

Plusieurs personnes ont fui un contrôle de la gendarmerie dans la nuit de samedi à dimanche. Elles ont emprunté une quatre-voies à contresens et ont blessé cinq gendarmes. Quatre personnes ont été interpellées.

Une issue violente pour un simple contrôle de la gendarmerie. Il est tard dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 décembre, à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), quand une patrouille de gendarmes voit un homme uriner sur une voiture. Une incivilité de 4e classe passible d'une amende de 135 euros. Selon des informations d'ICI (ex France Bleu), la patrouille tente de contrôler l'homme, mais celui-ci prend la fuite et rejoint un groupe dans une voiture. Ceux-ci s'enfuient sur une voie rapide à contresens, phares éteints.

Constatant que la voiture a été déclarée volée le 21 décembre dernier, les gendarmes l'ont poursuivie de la quatre-voies à une route de campagne. Selon le procureur de Brest, cette course-poursuite a mobilisé onze gendarmes, dont des membres du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie).

Des gendarmes blessés

Deux personnes sont finalement interpellées mais le conducteur prend la fuite. Il entre en collision avec des véhicules de la gendarmerie, causant de gros dégâts, avant de finir dans le fossé. Les dernières personnes présentes dans la voiture ont finalement pu être interpellées.

Il s'agit de trois hommes (environ 20, 40 et 50 ans) et d'une femme, tous connus de la justice. Une enquête a été ouverte pour " refus d'obtempérer avec mise en danger des gendarmes, recel de vol, conduite en état d'ivresse, port d'arme de catégorie D, violences volontaires aggravées, outrages et menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique ". Elle a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix. Les trois hommes ont été déférés et seront jugés mardi. Cinq gendarmes ont été blessés pendant l'intervention et ont reçu des ITT entre 3 et 10 jours.