Disparition de Lys à Fougères : sa mère lance un appel émouvant, l'enquête progresse

Lys, 15 ans, est portée disparue depuis la fin d'année dernière. Les enquêteurs poursuivent les investigations en Bretagne.

Depuis plus de dix jours, une famille de Fougères vit dans l'angoisse. Lys, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 29 décembre 2025. Sa mère, Estelle, a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux tandis que les forces de l'ordre poursuivent leurs investigations en Ille-et-Vilaine.

C'est le 29 décembre que l'adolescente a été vue pour la dernière fois par sa mère. Lys avait obtenu l'autorisation de sortir dans l'après-midi pour rejoindre son petit ami, avec un retour prévu en début de soirée. Mais elle ne rentrera jamais au domicile familial. Inquiète, Estelle signale rapidement la disparition de sa fille, qualifiée aujourd'hui de "disparition inquiétante" par les autorités.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs et rapportés par France 3 Bretagne, le petit ami de Lys a expliqué que leur relation s'était terminée ce jour-là et qu'il n'avait plus eu de nouvelles depuis. La mère de famille précise que sa fille avait déjà connu une fugue au cours du mois de décembre et qu'elle était en situation de décrochage scolaire.

Les recherches prennent une nouvelle dimension lorsque la famille apprend que Lys aurait été aperçue le 1er janvier lors d'une rave-party organisée près de Redon. Estelle raconte avoir été contactée plusieurs jours après par un jeune homme, qui a assuré avoir emmené l'adolescente à cette soirée du Nouvel An. Celui-ci serait rentré seul à Fougères le lendemain, Lys ayant souhaité rester sur place avec un autre jeune rencontré lors de l'événement.

Depuis, plus aucune trace de la jeune fille. Lys, qui se fait surnommer "Nina" selon sa maman, n'a pas de téléphone portable avec elle, ce qui complique considérablement les recherches des enquêteurs. D'après sa mère, elle pourrait se trouver à Fougères, à Rennes ou dans leurs environs. Brune aux cheveux courts, aux yeux marron, elle porte un appareil dentaire.

Face à l'absence de nouvelles, l'inquiétude de sa mère est manifeste. "On ne comprend pas où elle peut être. Nous sommes épuisés par la peur de ne pas savoir où est notre enfant", confie Estelle, citée par Actu.fr. Les polices de Fougères et de Rennes sont mobilisées et poursuivent les investigations. La famille appelle toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider à retrouver Lys à contacter les forces de l'ordre sans délai.