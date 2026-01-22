Femme tuée à Nice : son bébé a assisté au meurtre, ce que l'on sait des suspects

Une femme âgée de 25 ans a été tuée par balles mercredi après-midi à Nice alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture avec son bébé âgé de six mois. Deux hommes qui ont pris la fuite à scooter sont recherchés.

Drame à Nice (Alpes-Maritimes). Une femme de 25 ans a été tuée par balles mercredi soir à bord de son véhicule, au croisement de l'avenue Henri Matisse et du boulevard Napoléon III. Son bébé âgé de six mois était présent dans la voiture au moment des faits mais n'a pas été blessé, indiquent les autorités. D'après les informations du Parisien, deux hommes sur un scooter se sont arrêtés à côté du véhicule et ont fait feu à plusieurs reprises avec une arme de poing.

Grièvement blessée, la victime a perdu le contrôle de sa voiture avant de terminer sa course sur la chaussée. En arrêt cardio-respiratoire, la jeune femme "n'a pas pu être réanimée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers", révèle BFM Nice Côte d'Azur. Une information confirmée par le procureur de la République Damien Martinelli, précisant que les "efforts pour la réanimer sont restés vains" auprès du quotidien Le Parisien. Pour le maire de la ville, Christian Estrosi, "toute la lumière doit être faite sur cet acte ignoble et les auteurs doivent être retrouvés au plus vite. La Ville de Nice mettra tous ses moyens au service des enquêteurs", assure-t-il dans son message publié sur X.

Le nourrisson miraculeusement en vie

Dans une vidéo publiée sur X, le maire de Nice Christian Estrosi déplore "une tragédie", affirmant que le nourrisson est "heureusement sain et sauf". Il a été transporté à l'hôpital Lenval, à Nice. Damien Martinell a indiqué auprès de BFMTV qu'une enquête a été ouverte pour "assassinat" confiée à la police judiciaire du département (SIPJ 06). "Il y a de l'exploitation de témoignages, d'images de vidéo de protection, des recherches sur le véhicule... Autant d'investigations pour permettre de tirer des fils et d'identifier le ou les personnes impliquées", précise-t-il.

"De ce que j'ai compris, la femme a plongé sur son bébé qui était sur le siège passager pour le protéger, c'est pour ça qu'elle semble avoir pris les balles au niveau du torse. On a tout de suite sorti le bébé de la voiture. Au départ on a entendu une dizaine de coups de feu. On pense qu'ils ont tiré 5 premiers coups de feu, et comme elle respirait encore, 5 autres", raconte un témoin de la scène dans les colonnes du Parisien.

Le scooter retrouvé, un homme interpellé

Après la fusillade, les deux suspects ont pris la fuite en scooter. Le deux-roues a été retrouvé un peu plus tard dans la soirée, sans plaque d'immatriculation, abandonné dans l'impasse Castelli secteur Trachel, à 6 kilomètres du lieu du crime. Pour l'instant, la BAC (brigade anti-criminalité) et le Raid (unité d'élite de la Police nationale) ne sont pas parvenus à mettre la main sur les meurtriers.

"Les premières pistes envisagées penchent vers un règlement de compte ou un féminicide sur fond de trafic de stupéfiants", selon les informations de BFMTV, mais aucun élément sur les motivations de cet homicide n'a été communiqué dans l'immédiat par les autorités.

De son côté, Le Figaro révèle qu'un suspect - qui serait "le propriétaire du deux-roues" - aurait été interpellé mais on ne sait pas encore s'il s'agit de l'auteur des tirs. Il se serait présenté "de lui-même au commissariat", affirmant "avoir prêté le véhicule à une connaissance", dit La Provence. Il a été interpellé pour des prélèvements destinés à vérifier l'éventuelle présence de résidus de tir.