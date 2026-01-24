Meurtre de Lizabete à Nice : le suspect interpellé à Grasse, ce que l'on sait ?

Un individu, né en 1980 au Portugal, visé par un mandat d'arrêt dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite du meurtre violent de Lizabete il y a quelques jours à Nice (Alpes-Maritimes), a été interpellé, selon une information du média "BFM".

Un homme a été interpellé à Grasse et placé en rétention ce samedi 24 janvier 2026, en début d'après-midi, dans le cadre de l'enquête du meurtre de Lizabete dans les rues de Nice, dans les Alpes-Maritimes. L'annonce a été faite par le procureur de la République dans un communiqué, rapporte BFM. L'individu, né en 1980 au Portugal, sera présenté prochainement à un magistrat instructeur.

Une femme de 23 ans a été tuée par balles mercredi 21 janvier vers 18 heures. Elle était alors à bord de son véhicule, au croisement de l'avenue Henri Matisse et du boulevard Napoléon III. Son bébé âgé de sept mois était présent et a été témoin de la scène. Il n'a pas été physiquement blessé, avaient indiqué les autorités. Deux hommes sur un scooter s'étaient arrêtés à côté du véhicule et ont fait feu à plusieurs reprises avec une arme de poing.

Nice, toujours sous le choc

Jeudi 22 janvier, le procureur avait indiqué que le tireur présumé était toujours en fuite. Alors que la piste du règlement de comptes était évoquée au tout début de l'affaire, désormais la piste intrafamiliale est privilégiée.

La mort de Lizabete a provoqué un choc dans la ville de Nice. Plusieurs candidats en lice pour les municipales ont suspendu leur campagne par respect pour la famille de la victime. Une cérémonie s'est déroulée ce vendredi à l'Hôtel de Ville en présence de Christian Estrosi pour rendre hommage à Lizabete.