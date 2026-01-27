Français morts à Oman : ce que l'on sait à propos du naufrage du bateau

Un bateau touristique transportant 25 personnes a chaviré au large d'Oman. D'après la police locale, trois Français sont décédés.

Trois touristes français sont morts et deux autres ont été blessés dans le naufrage d'un bateau au large d'Oman, annonce ce mardi 27 janvier 2026 la police omanaise. " Un bateau transportant un groupe de vingt-cinq touristes de nationalité française" a sombré à proximité du port Sultan Qaboos, à Mascate, la capitale du sultanat, précise-t-on.

"Les enquêtes sont en cours"

Les blessés "ont été pris en charge sur place par les ambulanciers de l'Autorité publique de la protection civile et des services d'ambulance", déclare la police dans un bref communiqué, précisant que "les enquêtes sont toujours en cours afin de déterminer les circonstances de l'incident". En effet, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.