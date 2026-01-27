Affaire Morandini : crise à CNews, une autre affaire de violences sur enfants s'ajoute au malaise

Déjà sous tension après la condamnation de Jean-Marc Morandini, CNews a vu son directeur de l'information être condamné mardi pour violences sur ses enfants.

Nouveau coup dur pour CNews. Déjà ébranlée depuis la mi-janvier et la condamnation définitive de son animateur Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs, la chaîne d'information en continu a vu son ciel s'assombrir un peu plus ce mardi 27 janvier 2026. Son directeur de l'information, Thomas Bauder, a été condamné en première instance pour des violences commises sur ses enfants. Dans le détail, franceinfo révèle que le journaliste a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, confirmant une information de Mediapart. Le principal intéressé a cependant fait appel de cette décision.

Les violences reprochées auraient été commises entre 2017 et 2023, année de l'alerte lancée et de la plainte déposée par l'ex-compagne de Thomas Bauder. Mise au courant par ses enfants des mauvais traitements qu'ils affirment avoir subis de la part de leur père, la mère de famille aurait révélé à la police que son ex-mari "donn[ait] des douches froides, les gifl[ait], les insult[ait] et les rabaiss[ait] régulièrement", rapporte Mediapart. Des accusations que le principal intéressé a néanmoins réfutées, reconnaissant cependant "avoir pu leur donner ponctuellement des gifles de manière réactionnelle".

L'affaire Morandini en toile de fond

Ces révélations surviennent alors que la chaîne d'information est secouée depuis une quinzaine de jours par l'affaire Morandini. Malgré la condamnation définitive de ce dernier à la mi-janvier pour corruption de mineurs, CNews a décidé de le maintenir à la tête de son émission Morandini Live. Dimanche dernier, l'animatrice Laurence Ferrari réagissait ainsi à ce choix : "En tant que femme et mère de famille, je me sens interpellée au-delà du plan professionnel par la situation que nous vivons à CNews." Sa collègue Sonia Mabrouk a elle révélé ne pas "cautionner" cette décision, insistant sur le fait que celle-ci ne lui "appartient pas". Des propos que l'animateur Pascal Praud a soutenus. Il a estimé qu'il aurait "pu prononcer quasiment les mêmes paroles".

Une décision incomprise donc par de nombreux animateurs et journalistes de la chaîne d'information. Et ce, d'autant plus qu'en cette période pré-élections municipales, désormais tous les partis ont décidé de boycotter le plateau. Alors que le Rassemblement national était le dernier camp à encore oser accepter des invitations de la part de Jean-Marc Morandini et ses équipes, Jordan Bardella a fait passer une consigne claire à ce sujet la semaine dernière.