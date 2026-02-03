Enfant de 5 ans violé à Lille : dix suspects, l'horreur commence à se dévoiler

Le jeune garçon aurait été mis en relation avec des hommes par l'intermédiaire de son propre père. Les faits auraient été commis à Lille entre novembre 2024 et février 2025.

Dix hommes âgés de 29 à 50 ans ont été mis en examen à Lille dans le cadre d'une affaire de pédocriminalité commise sous soumission chimique au préjudice d'un enfant de cinq ans, indique ce mardi le parquet de Lille. Une enquête a été ouverte le 15 février 2025 à la suite d'un signalement portant sur l'organisation d'une soirée "chem-sex" la veille à Lille.

D'après un communiqué du parquet, un enfant de cinq ans "mis en relation avec des adultes de sexe masculin par son propre père" aurait subi lors de cette soirée des "violences sexuelles aggravées par l'utilisation de substances chimiques". Le 22 février 2025, le parquet de Lille a saisi un juge d'instruction pour des faits commis à Lille entre le mois de novembre 2024 et le 14 février 2025, notamment pour "viol et agression sexuelle avec administration d'une substance à la victime, à son insu, pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes".

Le père poursuivi pour "agression sexuelle incestueuse sur mineur"

L'enquête est aussi menée pour "viol et agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie" et "administration à un mineur de 15 ans, à son insu, d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle". Ici, la peine maximale encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mis en cause sont également poursuivis pour "sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique" et "atteinte sexuelle en réunion sur un animal domestique".

L'enquête a permis de confirmer "la réalité des faits". Sur les dix mis en examen, neuf ont été placés en détention provisoire sur décision du juge des libertés. L'un des principaux mis en cause s'est suicidé le 21 juin dernier, lors de sa détention provisoire. Le père de l'enfant, poursuivi notamment pour "agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans", a lui aussi été victime "de faits de viols et d'agressions sexuelles" le soir-même. De son côté, l'enfant "est confié à sa mère dont le père était séparé avant les faits. Il bénéficie d'une prise en charge spécifique", a indiqué le parquet.