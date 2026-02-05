Jack Lang : ce mail de Jeffrey Epstein qui interroge... Le détail des relations entre les deux hommes

Les documents publiés dans l'affaire Epstein révèlent des relations amicales entre l'homme d'affaires accusé de trafic pédocriminel et Jack Lang. Les deux hommes ont multiplié les rencontres et se sont régulièrement rendus services.

673. C'est le nombre de mentions du nom de Jack Lang dans les 3 millions de documents publiés fin janvier et révélant les liens d'intérêt de Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain accusé d'avoir organisé un trafic sexuel pédocriminel et s'étant suicidé en prison en 2019 avant de pouvoir être jugé. Ces documents révèlent une certaine proximité entre les deux hommes depuis leur rencontre en 2010. Des relations amicales "assumées" par Jack Lang, ancien ministre de la Culture et de l'Education nationale.

Jeffrey Epstein "était pour moi un inconnu que j'ai découvert grâce à Woody Allen" qui est progressivement "devenu un ami", a déclaré Jack Lang sur les ondes de RTL le mercredi 4 février. Il a ensuite nuancé : "Le mot amitié, il faut l'utiliser avec précaution". Les deux hommes s'entendaient suffisamment pour organiser des rendez-vous et des sorties plus ou moins régulières, à Paris, au Maroc ou pour d'autres mondanités et pour se rendre des services.

Jack Lang dit ne pas avoir connu Jeffrey Epstein "comme prédateur sexuel"

Si l'ancien ministre et actuel président de l'institut du monde arabe reconnait des liens avec le milliardaire, il soutient ne pas l'avoir connu "comme prédateur sexuel". Selon lui, "rien ne laissait supposer" les crimes de Jeffrey Epstein. Le nom de Jack Lang n'est d'ailleurs jamais associé à de quelconques crimes sexuels dans les dossiers rendus publics. L'homme de 86 ans dit avoir vu en Jeffrey Epstein "un homme cultivé, passionné d'art, passionné de culture". "Comment cet homme si courtois, si charmant, si généreux, avait pu perpétrer de pareilles abominations ?" a assuré s'être demandé Jack Lang après l'affaire Epstein lors d'un passage du France 2.

A cette époque, l'Américain avait pourtant déjà été condamné à 13 mois de prison aménagés pour avoir eu recours à des prostitués mineurs. Son implication dans un trafic sexuel pédocriminel n'a toutefois été révélée qu'en 2019. Jack Lang se défend d'avoir été au courant des antécédents judiciaires de Jeffrey Epstein et affirme être "tombé de l'armoire" lors des révélations. Il a indiqué sur RTL ne pas demander "leur casier judiciaire, leur histoire personnelle" à toutes les personnes qu'il rencontre.

"Petit Prince" et grande générosité... Des mails qui posent question

La plupart des mails entre Lang et Epstein ne traitent que de rendez-vous pour prendre un verre ou aller voir un spectacle à Paris, mais quelques-uns soulèvent des questions comme le courriel intitulé "Petit Prince" adressé à l'ancien ministre de la Culture en janvier 2013. "L'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités, être testé, à quelle fréquence, test standardisé, exemple de projet ?" interrogeait Jeffrey Epstein dans ce mail comme le rapporte RTL. D'après Franceinfo, il s'agirait d'une réponse à un document envoyé par Jack Lang concernant un projet éducatif intitulé "Petit Prince". Mais l'ex-ministre a assuré ne pas savoir de quoi il s'agit : "Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous raconter des histoires, je ne sais pas". Pour autant, il ajoute n'avoir rien à craindre d'éventuelles investigations jurant "être blanc comme neige".

Ce mail est la seule référence à des enfants dans les échanges de Jack Lang et de Jeffrey Epstein. Mais d'autres faveurs mutuelles entre les deux hommes interpellent. Les documents révèlent que l'ancien ministre a plusieurs fois bénéficié de la "générosité infinie" de l'Américain pour le prêt d'une voiture en 2017 ou pour solliciter une aide financière pour une association et la réalisation d'un film par exemple. Il a également fait jouer ses relations au profit du milliardaire et servi d'intermédiaire notamment pour l'achat d'un Riad au Maroc. Rien cependant qui semble lier de près ou de loin à l'affaire Epstein.

La fille de Jack Lang, associée de Jeffrey Epstein

Les dossiers révélés dans l'affaire Epstein montrent que l'Américain n'était pas uniquement proche de Jack Lang, mais aussi de la fille de ce dernier, Caroline Lang. La fille de l'ancien ministre apparaît comme un intermédiaire très régulier entre les deux hommes. Une proximité telle que Caroline Lang s'est vue prêter une maison en Floride par Jeffrey Epstein en 2014 pour un séjour avec ses filles.

Cette relation a donné lieu à un business entre Jeffrey Epstein et Caroline Lang comme l'a souligné Médiapart. La fille de Jack possèdait la moitié des parts d'une société offshore fondée aux îles Vierges par l'Américain et dont le but était de "favoriser l'acquisition d'œuvres de jeunes artistes" selon elle. Les documents indiquent que les fonds de l'entreprise avaient tous été apportés par l'homme d'affaires et que "madame Lang apport[ait] son expertise et son flair pour le potentiel et la valeur artistiques". Au sujet de cette société, Caroline Lang reconnaît ne pas l'avoir déclarée au fisc faute d'investissement de sa part sans avoir "mesuré les implications et les conséquences". Elle affirme également avoir liquidé la société en 2019 après le suicide de Jeffrey Epstein. Autre point intéressant : Caroline Lang figure sur le testament du milliardaire qui lui a légué cinq millions de dollars. Chose qu'elle affirme avoir ignoré du vivant de Jeffrey Epstein.

Mais Caroline Lang connaissait-elle les antécédents judiciaires de l'Américain lorsqu'elle s'est associée à lui, notamment sa condamnation en 2008 ? Elle a répondu à Médiapart avoir découvert le passé judiciaire d'Epstein "il y a longtemps", après que ce dernier lui a écrit ces mots : "Si tu fais des recherches sur moi sur Google, peut-être que tu ne voudras plus jamais me parler". "Il m'a dit qu'il avait payé sa dette et indemnisé les victimes, et je l'ai cru", ajoute-t-elle auprès du journal. Elle assure toutefois n'avoir jamais eu vent du trafic pédocriminel et être "tombée des nues" lors des révélations en 2019.