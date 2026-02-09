Mort de Lydie Logé : rebondissement dans l'affaire, Monique Olivier convoquée pour un moment décisif

Trente-deux ans après la disparition de Lydie Logé, Monique Olivier doit être transportée dans l'Orne cette semaine pour tenter de retrouver la dépouille de la mère de famille.

Il y a trente-deux ans, Monique Olivier participait à l'enlèvement et au meurtre de Lydie Logé dans l'Orne. Alors qu'elle rentrait chez elle le 18 décembre 1993, à Saint-Christophe-le-Jajolet, cette mère d'un petit garçon de 7 ans, avait mystérieusement disparu. Une piste sérieuse avait finalement vu le jour un quart de siècle plus tard quand, en 2018, l'ADN de Lydie Logé avait été découvert dans la camionnette saisie au moment de l'arrestation de Michel Fourniret, en juin 2003. Mis en examen en décembre 2020 dans cette affaire, celui que l'on surnomme l'Ogre des Ardennes s'était éteint quelques mois plus tard en prison, emportant dans sa tombe ses secrets les plus sombres.

Sa veuve, Monique Olivier, a toutefois depuis admis sa participation au meurtre de la jeune femme. "Dans mon souvenir, il est monté à l'arrière du véhicule avec elle et moi j'étais à la place du conducteur. Il m'a demandé de rouler ce que j'ai fait…" avait confié en octobre 2024 Monique Olivier. Et de détailler : "Je l'ai fait avec angoisse et appréhension tout en sachant ce qui se passait à l'arrière. Il y avait des coups de pied dans le dossier du fauteuil. Ensuite le silence… Hélas, c'était terminé pour cette pauvre victime. Ensuite, [Michel Fourniret] me demande d'arrêter le véhicule et il reprend le volant […] pour se débarrasser du corps."

Un premier déplacement dans l'Orne en janvier 2025

Depuis, la juge Sabine Khéris tente d'en savoir plus auprès d'elle. Objectif : retrouver le corps de la victime. Il y a un an, Monique Olivier avait déjà été emmenée dans l'Orne pour tenter de retrouver la dépouille de Lydie Logé. Comme principal indice du lieu recherché, une description de la veuve de Michel Fourniret : "Paroi rocheuse de couleur blanche avec une faille profonde où l'on peut accéder via un parking en terre battue", rapporte Le Parisien.

En 2025, les recherches n'avaient toutefois pas abouti. Mais de nouvelles précisions apportées par la suite par Monique Olivier ont permis à la juge de lancer un appel à témoins en octobre 2025, visant à retrouver la "cavité rocheuse de forme plus ou moins oblongue" dont "la roche in situ pourrait être relativement claire", décrite par Monique Olivier. Alors que plusieurs lieux pouvant correspondre à une telle description ont été listés, la veuve du tueur en série va être emmenée cette semaine sur place pour tenter d'identifier celui où le corps de Lydie Logé a été caché, révèle le quotidien de la capitale.

"Ces recherches sont un espoir pour la famille Logé", confie l'avocate de la famille de la victime, tandis que le conseil de Monique Olivier espère également, auprès du Parisien, que ces recherches aboutiront : "Cela permettrait, sans atténuer les faits qui ont été commis, de montrer que Monique Olivier n'a pas menti et tente de participer à la manifestation de la vérité." Deux jours doivent être consacrés à ces recherches. Durant un troisième jour, jeudi, une reconstitution du crime devrait être organisée en vue de la clôture de l'instruction et d'un possible procès.