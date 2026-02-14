Agression d'un militant identitaire à Lyon : état de santé de la victime, réactions...Ce que l'on sait

Un jeune homme de 23 ans, proche du collectif Nénémis, a été violemment agressé, jeudi 12 février, à Lyon. Une enquête a été ouverte.

L'agression d'un jeune homme à Lyon, dans la soirée du jeudi 12 février, fait énormément réagir. Gravement blessée, la victime, âgée de 23 ans et prénommée Quentin D., a été hospitalisée et placée dans le coma. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées. Le jeune homme, proche du groupe identitaire Némésis, est "entre la vie et la mort parce que vraisemblablement, il a été lynché et roué de coups ce qui est absolument insupportable", a affirmé la ministre Aurore Bergé ce samedi. Les proches du jeune homme décrivent son état de santé comme "désespéré", relaie Le Figaro.

L'agression de Quentin D. a eu lieu en marge d'une conférence donnée par Rima Hassan à Lyon. Le jeune homme accompagnait le collectif d'extrême droite Némésis, venu perturber le rendez-vous de l'eurodéputée LFI. Il était visiblement présent pour assurer la sécurité dans le cadre de cette action. "Le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité, ni membre d'un quelconque service d'ordre, il n'avait aucun antécédent judiciaire", a néanmoins souligné Me Fabien Rajon, l'avocat de la famille. Selon le collectif Némésis, un groupe d'antifas est à l'origine de cette agression. Il "a toujours défendu ses convictions de manière non-violente", a également assuré l'avocat de la famille.

Rima Hassan a réagi

"La thèse de la simple 'rixe' entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits : il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus, en surnombre et armés, qui se seraient acharnés sur la victime isolée", a aussi expliqué Me Fabien Rajon. Les responsables de cette agression "seront sanctionnés et lourdement condamnés", a assuré Aurore Bergé.

Rima Hassan a également pris la parole après cette agression. "Une enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ces faits graves et inacceptables que je condamne fermement", a notamment écrit l'eurodéputée LFI sur le réseau social X. Les réactions de personnalités politiques ont été nombreuses, notamment dans les rangs de l'extrême droite, à la suite de l'agression du jeune homme.

Selon les informations du Parisien, deux permanences de La France insoumise, une à Lille et une autre à Metz, ont été la cible de dégradations dans la nuit de vendredi à samedi. Les auteurs de ces actes de vandalisme ont évoqué l'agression du jeune Quentin au moment des faits. À l'image de Rima Hassan, LFI a réagi en condamnant l'attaque visant le jeune homme. "Contrairement à ce que certains veulent faire croire, à aucun moment, Rima Hassan ou les équipes de La France insoumise qui l'accompagnaient pour la conférence organisée à l'IEP de Lyon n'ont eu de contact avec les groupuscules fascistes qui ont tenté de la perturber", a souligné Manuel Bompard.