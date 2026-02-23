Tempête de neige à New York : une bombe météo en approche, déjà des images stupéfiantes

Une bombe météorologique va balayer New York dans les heures à venir. 70 cm de neige sont attendus et des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h. Les premières images de la tempête sont saisissantes.

New York à l'arrêt. Frappée par une violente tempête de neige, la ville la plus peuplée des Etats-Unis est recouverte d'une fine couche de neige depuis ce dimanche soir. Les autorités y ont interdit les déplacements jusqu'à ce lundi 23 février midi (18 heures à Paris), cela s'applique à la majorité des transports, des voitures individuelles aux véhicules commerciaux en passant par les vélos électriques.

L'interdiction ne concerne pas les travailleurs essentiels ni les habitants qui ont besoin de se déplacer pour des urgences. Dimanche soir, l'état d'urgence a été décrété alors que plus de 8 500 vols ont été annulés dimanche et lundi, selon le site spécialisé FlightAware. Sur place, d'importants moyens sont mobilisés face aux perturbations majeures attendues.

Des alertes météorologiques au blizzard ont été lancées dans des régions où vivent 40 millions d'habitants, mais l'inquiétude est particulièrement vive à New York, où sont attendus jusqu'à 70 centimètres de neige dans les heures à venir, avec des rafales de vent glacial atteignant 80 km/h.

Les écoles fermées, du jamais vu depuis sept ans

"La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie", a averti le maire Zohran Mamdani lors d'un point presse dimanche, à l'approche de cette perturbation qui a déjà provoqué des milliers de coupures de courant dans le nord-est du pays.