Tempête de neige à New York : une bombe météo en approche, déjà des images stupéfiantes
Une bombe météorologique va balayer New York dans les heures à venir. 70 cm de neige sont attendus et des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h. Les premières images de la tempête sont saisissantes.
New York à l'arrêt. Frappée par une violente tempête de neige, la ville la plus peuplée des Etats-Unis est recouverte d'une fine couche de neige depuis ce dimanche soir. Les autorités y ont interdit les déplacements jusqu'à ce lundi 23 février midi (18 heures à Paris), cela s'applique à la majorité des transports, des voitures individuelles aux véhicules commerciaux en passant par les vélos électriques.
L'interdiction ne concerne pas les travailleurs essentiels ni les habitants qui ont besoin de se déplacer pour des urgences. Dimanche soir, l'état d'urgence a été décrété alors que plus de 8 500 vols ont été annulés dimanche et lundi, selon le site spécialisé FlightAware. Sur place, d'importants moyens sont mobilisés face aux perturbations majeures attendues.
Des alertes météorologiques au blizzard ont été lancées dans des régions où vivent 40 millions d'habitants, mais l'inquiétude est particulièrement vive à New York, où sont attendus jusqu'à 70 centimètres de neige dans les heures à venir, avec des rafales de vent glacial atteignant 80 km/h.
Les écoles fermées, du jamais vu depuis sept ans
"La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie", a averti le maire Zohran Mamdani lors d'un point presse dimanche, à l'approche de cette perturbation qui a déjà provoqué des milliers de coupures de courant dans le nord-est du pays.
Ce lundi 23 février, d'autres dispositions ont été prises par la mairie de la ville. Les écoles resteront fermées, y compris pour l'enseignement à distance, une première en sept ans. Le siège des Nations unies à Manhattan sera également fermé lundi et "toutes les réunions prévues reportées", selon un communiqué interne. Au total dans l'Etat de New York, des milliers de chasse-neige sont mobilisés, ainsi qu'une centaine de membres de la Garde nationale.
La mégalopole de New York ne sera pas la seule touchée, une bonne partie de la côte Nord-Est étant sous alerte. À Boston, où jusqu'à 60 cm de neige sont attendus, les écoles seront fermées ce lundi, face à une tempête qui "s'annonce d'une ampleur historique", a averti la maire Michelle Wu. Dans tout le Nord-Est, les autorités ont averti de possibles coupures de courant et d'importantes perturbations dans la circulation routière. Aussi, 40 000 foyers de l'Etat du New Jersey - voisin de New York - se sont retrouvés sans courant dans la nuit de dimanche à lundi.
À l'origine, un phénomène de "cyclogenèse explosive"
Ce blizzard historique et spectaculaire dans les rues de New York est né d'un "choc spectaculaire" entre deux masses d'air : de l'air glacial arctique plongeant du pôle Nord vers le sud des Etats-Unis et de l'air plus doux et humide remontant des Caraïbes. Ce contraste thermique a "favorisé la formation d'une dépression en pleine intensification au large de la côte Est des Etats-Unis", indique La Chaîne Météo.
La chute brutale de la pression atmosphérique caractérise alors "une cyclogenèse explosive", communément appelée "bombe météorologique", précise-t-on. Conséquence directe : la neige va tomber en abondance avec l'arrivée de vents tempétueux sur les zones concernées. Mais ce n'est pas tout, des vagues de 8 mètres de haut sont attendues en bord de mer avec des risques de submersions littorales très importants dans le secteur de New York.
C'est une véritable "bombe météorologique" qui s'apprête à balayer le nord-est des États-Unis et la région de New-York. Affichée à 1008 hPa ce matin, la pression au centre de cette dépression va chuter à 970 hPa demain matin, expliquant la violence du #blizzard. pic.twitter.com/mOJYA60GmP— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 22, 2026
New York, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New-Jersey, Delaware, Maryland, Virginie... Nombreux sont les Etats dans lesquels les cumuls pourraient rapidement dépasser les 50 cm en moins de 24 heures. "Avec des rafales proches de 100 km/h, la neige est soufflée, formant des congères et réduisant fortement la visibilité", précise la chaîne de prévisions et d'études météorologiques. Les températures, elles, oscillent entre -2 et 0 degré en ce début de semaine dans la mégalopole étasunienne de New York.