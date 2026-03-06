Disparition de Madoua : son décès considéré comme inévitable, ce que l'on sait

Les recherches pour retrouver le petit Madoua, 4 ans, disparu à Neuilly‑Plaisance, ont été arrêtées.

L'élan de solidarité qui animait les bords de Marne vient de prendre fin sur un constat de deuil. Le jeudi 5 mars, le collectif de volontaires engagé dans les recherches pour retrouver le petit Madoua, 4 ans, a officiellement annoncé la suspension de ses activités. Cette décision, relayée par les autorités municipales de Neuilly-Plaisance, fait suite à de nouveaux éléments confirmant l'issue très certainement fatale de cette disparition, comme le rapporte RTL.

Madoua, un enfant de 4 ans souffrant d'autisme et incapable de s'exprimer par la parole, s'était volatilisé alors qu'il jouait dans un parc à proximité de la Marne. Les derniers indices visuels obtenus par la vidéosurveillance montraient le garçonnet courant seul en direction de la commune du Perreux-sur-Marne, échappant ainsi aux recherches immédiates.

Malgré une mobilisation hors norme combinant les efforts de la police, des brigades nautiques, de drones et d'hélicoptères, aucun signe de vie n'a pu être établi. Le tournant dans l'enquête est venu de l'examen approfondi des caméras de sécurité : les enregistrements attestent que l'enfant a malheureusement chuté dans la rivière. Cette élément a conduit le collectif de soutien à cesser les recherches sur le terrain, l'accident aquatique ne laissant plus de place à l'espoir de le retrouver vivant.

Dans un message empreint d'émotion publié sur les réseaux sociaux, les organisateurs des battues ont exprimé leur "immense tristesse" et leur soutien total aux proches de la victime. Ils ont tenu à saluer l'implication exceptionnelle des habitants, des bénévoles et de tous ceux qui ont relayé les avis de recherche durant ces dix jours d'angoisse. "Repose en paix, Madou", écrivent les bénévoles dans leur message.

Désormais, le collectif et la mairie appellent le public à la plus grande retenue et demandent de ne se fier qu'aux canaux d'information officiels pour la suite des événements, afin de respecter le deuil de la famille dans cette épreuve.