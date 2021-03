Journée des droits des femmes : des chiffres choc montrent une régression des mentalités

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2021, YouGov a publié un sondage au verdict préoccupant sur la perception de l'égalité hommes-femmes chez les Français.

On aurait pu s'attendre à une autre évolution des chiffres sur le sujet en 2021 : selon une très récente étude YouGov *, 64% des Français seulement considèrent que les femmes et les hommes sont égaux, contre 69% en 2015. D'après le même sondage, 88% des habitants de l'Hexagone interrogés estiment que les femmes et les hommes devraient percevoir en général un salaire égal... versus 93% en 2015. L'étude donne aussi d'autres chiffres relatifs au vécu des femmes en terme de perception par la société de leur force et de leur intelligence : face à l'affirmation "Quelqu'un a supposé que j'étais faible en raison de mon sexe", 54% des femmes sondées déclarent que cette situation leur est déjà arrivée, contre 13% des hommes interrogés. Les femmes du panel YouGov sont également 36% à avouer que quelqu'un les a déjà supposées "moins intelligentes en raison de leur sexe", contre 16% des hommes.

* en ligne, du 1er au 2 février 2021, auprès de 1001 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus du panel propriétaire YouGov France

© YouGov

Découvrez dans notre page spéciale l'histoire de la Journée des droits des femmes et de son origine, la raison du choix de la date du 8 mars, comment connaître les événements principaux liés à cette Journée ou encore le thème choisi par l'Onu pour symboliser la lutte pour les droits des femmes cette année.

Si les Nations Unies ont officialisé cette célébration (et sa date) en 1977 et qu'elle a été instaurée en France en 1982 par le Président François Mitterrand, l'origine de la Journée de la femme, devenue "Journée des droits des femmes", est à chercher plus loin dans le temps : à l'époque de la lutte des ouvrières pour de meilleures conditions de travail, et de celle des suffragettes pour le droit de vote, soit dans la première partie du XXe siècle. En 1957, le journal l'Humanité saluait le centenaire du 8 mars 1857, ce jour où "les ouvrières de l'habillement de la ville de New-York s'en allèrent défiler dans les rues, comme des hommes, portant pancartes et banderoles" pour des meilleures conditions de travail et le respect de leur dignité. En 1908, le 21 juin cette fois, c'était au tour de 250 000 suffragettes de réclamer le droit de vote des femmes à Londres. Une fin de 19e - début de 20e siècle au goût d'émancipation qui allait favoriser l'émergence de la Journée internationale du droit des femmes, des décennies plus tard. La première Journée internationale de la femme a eu lieu le 19 mars 1911 (en Europe et aux Etats-Unis) et plaidait déjà pour plus de droits.

Le vote des femmes. Affiche éditée par "l'Union Fraternelle des Femmes". Paris, 1925. © COLLECTION YLI / SIPA

Après la signature de la charte des Nations Unies à San Francisco en 1945 pour proclamer l'égalité des sexes comme droit fondamental, les manifestations se multiplient une fois par an dans le monde entier pour l'égalité hommes-femmes. Ces journées sont aussi l'occasion de bilans, notamment en chiffres, sur la situation du moment. Des associations de militantes en profitent également pour célébrer les récents acquis comme pour faire entendre les revendications qui restent à l'ordre du jour.

Le choix du 8 mars comme date dédiée aux droits des femmes nous vient quant à lui de la Russie communiste. En 1921, Lénine initiait déjà le 8 mars comme celle de la "Journée internationale des femmes", en mémoire de la première manifestation à avoir lancé la Révolution russe, en 1917. Cette année-là, les ouvrières russes avaient décidé de se mettre en grève le dernier dimanche du mois de février afin de revendiquer "du pain et la paix". C'était le 23 février, mais dans le calendrier julien... La date deviendra le 8 mars dans notre calendrier grégorien. Il faudra attendre 1977, en pleine séquence de détente entre les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant la Guerre froide, pour que les Nations Unies adoptent ce jour du calendrier après avoir hésité entre plusieurs dates, comme celle du 19 mars, souvenir des premiers défilés aux Etats-Unis en 1911.

Le 8 mars 2021 marque donc la 44e édition de ce rendez-vous dédié aux femmes depuis qu'il a été officialisé par l'ONU. Mais attention de ne pas se tromper sur la formulation de l'événement : on parle bien aujourd'hui de "Journée internationale des droits des femmes" et non de "Journée de la femme". Une façon de se débarrasser une bonne fois pour toute des dérives observées par le passé et qui ont voulu faire de cette date une nouvelle opération commerciale, à grands coups de promotions pour les femmes, de bouquets de fleur ou de parfums offerts. Le mot "droits" est principalement utilisé en France, l’appellation onusienne étant "Journée internationale des femmes" (ou "International Women's Day"). Ainsi, cette journée n'est pas qu'une date de manifestations culturelles en tout genre, mais marque aussi des actions d'associations féministes et des manifestations syndicales.

Une thématique différente est désignée par l'ONU à chacune des éditions de la "Journée des femmes" ("Womens Day" en anglais). Pour 2021, il s'agit de "Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19". Un thème, précise l'Organisation des Nations Unies, qui célèbre "les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19 et met en lumière les lacunes à combler."

Chaque année, la "Journée de la femme" est l'occasion de colloques, soirées, visites, conférences, expositions, lectures, ateliers et forums, ou encore manifestations ou festivals. Le site 8mars.info regroupe un panel de sites web institutionnels qui vous informeront sur les événements à l'international ou en France, ceux des collectifs et des fondations comme ceux des organismes culturels. A vos souris !

Voici les principaux événements prévus par la capitale lors de l'édition 2021 de la "Journée de la femme", de façon élargie puisqu'ils s'étalent du 1er au 31 mars 2021 :