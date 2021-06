"Sujet du brevet de maths 2021 : quels sujets peuvent tomber ?"

BREVET MATHS. Voici les sujets qui sont susceptibles de tomber à l'épreuve du brevet de maths 2021 selon les pronostics d'un enseignant, ainsi que le dernier sujet du brevet de maths sur table en date... et son corrigé. Bonnes révisions !

[Mis à jour le 2 juin 2021 à 16h19] Le brevet des collèges 2021 est intégralement maintenu en présentiel. L'épreuve de maths du brevet 2021 a ainsi lieu le lundi 28 juin, de 14h30 à 16h30, une semaine environ avant les résultats du bac. Plusieurs sites spécialisés se prêtent au jeu des pronostics dans la dernière ligne droite des révisions. Digischool en fait partie. Voici les sujets pressentis par le professeur qu'ils ont interrogés (des hypothèses qui ne doivent bien sûr pas empêcher de réviser l'ensemble du programme !) :

Sujets "chauds" : "Calcul littéral", "Triangles", "Trigonométrie" ou "Algorithmique et programmation".

Sujets "tièdes" : "Fractions", "Arithmétique", "Probabilités", "Proportionnalité", "Fonction linéaire / fonction affine", "Pourcentages", "Transformations", "Sphère"

Sujet froid : "Équation / inéquation"

Quelles sont les notions incontournables à maîtriser en maths ?

Toujours selon le site spécialisé Digischool, il s'agit des notions de géométrie, car elles se trouvent "au cœur des attendus de troisième". Beaucoup d'exercices étudiés ces années-là mêlent également "les théorèmes et réciproques de Thalès, Pythagore, ainsi que de la trigonométrie".

Consultez la dernière épreuve écrite de maths du brevet à l'échelle nationale (et son corrigé)

La dernière épreuve de maths du brevet nationale sur table en France comptait 6 exercices cette année-là. Consultez le dernier sujet de maths écrit du brevet dans son intégralité sur cette page, via le sommaire ou en cliquant ici. En 2020, le brevet a en effet été passé intégralement en contrôle continu par les troisièmes pour s'adapter à l'épidémie de Covid-19. Le sujet et le corrigé de l'épreuve écrite de 2019 nous ont été fourni par nos partenaires Le Figaro Etudiant et Studyrama.

Le dernier sujet de mathématiques du brevet d'histoire-géo s'est retrouvé sur la table des élèves le 27 juin 2019. Il est intégré à cette page grâce à notre partenaire Le Figaro Etudiant, qui met en ligne sur son site tous les sujets du brevet.

Notre partenaire Studyrama proposait également, dans la foulée de son passage, un corrigé de l'épreuve de maths du dernier brevet passé sur table au niveau national ; le site met en ligne tous les sujets et corrigés de l'examen du brevet des collèges. Ce corrigé est intégré ci-dessous.

Dans certains centres d'examen basés à l'étranger, les épreuves du brevet version française ont été passées plus tôt qu'en France métropolitaine pour la session 2019. En Amérique du Nord, le sujet de maths du brevet 2019 a abordé entre autres triangle, diagramme, formules mathématiques, programmation Scratch, séries (voir le sujet ici dans son intégralité sur Café pédagogique). A Pondichéry en Inde, programme de calcul, géométrie et programmation Scratch étaient au menu, ainsi que, notamment, probabilités ou fonctions (voir le sujet intégral sur L'Etudiant.fr).