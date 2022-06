"Brevet 2022 : dates, sujets et calcul du résultat"

BREVET 2022. Les épreuves écrites du brevet 2022 débutent jeudi ! Heures et dates des épreuves, sujets déjà tombés à l'étranger pour cette édition et pronostics des thématiques probables pour s'entraîner, calcul du résultat... Linternaute fait le point.

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 11h51] Les épreuves écrites du brevet des collèges 2022 ont lieu jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet. 856 172 élèves de troisième sont dans la dernière ligne droite de leurs révisions du premier examen national. Bien que le brevet ne soit pas indispensable pour accéder au lycée, il conserve une valeur symbolique. Les écrits du DNB (Diplôme national du brevet) évaluent quatre matières et les connaissances et compétences associées acquises au collège : français, maths, histoire-géo et sciences.

► Consultez les horaires des épreuves écrites du brevet des collèges 2022

Explorer les sujets tombés à l'étranger cette année ; les pronostics de sujets probables des professeurs (pour la série générale) ou l'annale des sujets du brevet de la précédente édition et s'en servir comme matière pour s'entraîner dans des conditions plus réelles peuvent à coup sûr enrichir les dernières révisions. Evidemment, il reste déconseillé de faire des impasses dans le programme !

Dans cette page spéciale "Brevet 2022", nous vous proposons par ailleurs de visualiser le déroulé précis de chacune des épreuves, mais aussi de retrouver des éclairages sur les coefficients et mentions du brevet, en passant par le calcul du résultat du brevet.

En partenariat avec la plateforme spécialisée DigiSchool, RTL fait partie des sites qui ont interrogé des enseignants des matières concernées par le DNB pour lister les sujets paraissant les plus probables pour cette édition en matière de brevet en série générale. Voici les thématiques qui se dégagent selon eux :

Sujets probables français : pour l'épreuve de français, qui dure trois heures et qui peut rapporter jusqu'à 100 points, les collégiens peuvent s'attendre à quatre types d'exercices distincts : des questions sur des documents, de la réécriture, mais aussi de l'écriture et de la dictée. Certaines thématiques sont particulièrement pressenties : le progrès et les rêves scientifiques, le chapitre "Agir sur le monde (agir dans la cité : individu et pouvoir)", mais aussi le "Vivre en société, participer à la société (dénoncer les travers de la société). En outre, la liberté d'expression étant un sujet au cœur de l'actualité cette année, les experts estiment que les épreuves pourraient porter sur ce thème.

En Amérique du nord notamment, les collégiens étudiant dans des établissements français de l'étranger ont déjà passé leurs épreuves du brevet. Découvrez dans les pages des matières respectives ci-dessous les sujets qu'ils ont eu à traiter.

Pour les candidats scolaires en établissement, l'épreuve orale du brevet est organisée au sein-même de l'établissement entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites. Les épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB) ont lieu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022 pour la session normale et les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022 pour la session de remplacement.

Jeudi matin 30 juin : Français de 9h à 10h30 : grammaire, compréhension et dictée de 10h45 à 12h15 : rédaction

Jeudi après-midi 30 juin : Maths , de 14h30 à 16h30

, de 14h30 à 16h30 Vendredi matin 1er juillet : Histoire-géographie et EMC (enseignement moral et civique), de 9h à 11h

(enseignement moral et civique), de 9h à 11h Vendredi après-midi 1er juillet : sciences , de 13h30 à 14h30 langue vivante étrangère , de 15h à 16h30 (épreuve spécifique aux candidats à titre individuel, session normale)



N.B. : l'épreuve écrite de Langue vivante étrangère aura lieu mardi 13 septembre 2022 (après-midi) pour la session de remplacement

L'épreuve orale de soutenance du brevet dure 15 minutes. Son objectif ? Permettre au candidat de présenter de vive voix :

soit l'un des objets d'étude abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts

ou l'un des projets menés lors des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4

ou bien l'un des projets réalisés dans le cadre d'un des parcours éducatifs suivis (Avenir ; citoyen ; éducatif de santé ; éducation artistique et culturelle)

Pourquoi parle-t-on d'une soutenance ? Comme le précise le site du ministère de l'Education nationale Eduscol, l'idée est d' "évaluer la capacité du candidat à exposer les connaissances et compétences qu'il a acquises, notamment dans le cadre des programmes d'enseignement de l'histoire des arts et de toutes les disciplines qui auront contribué à nourrir cette soutenance."

Les candidats ont le choix entre présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (de maximum trois candidats), mais ils sont, dans tous les cas, évalués individuellement.

L'oral se scinde en deux temps :

un exposé (5 minutes)

un entretien avec le jury (10 minutes).

NB : en cas de présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges jury / groupe.

La note de l'oral se découpe sur 100 points, comme suit :

Maîtrise de l'expression orale (50 points)

Maîtrise du sujet présenté (50 points)

La dictée du brevet vaut 10 points. Les élèves ont 10 minutes pour la coucher sur le papier. Il leur est précisé si le narrateur est un homme ou une femme.

Il peut vous permettre de vous entraîner à la prochaine : voici le texte de la dictée du brevet des collèges 2021.

"La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, j'en étais averti par ses rayons, qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes, voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas légers ; quelquefois il laissait échapper des plaintes ; tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence, les souterrains poussaient des mugissements, puis ces bruits expiraient pour recommencer encore."

François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1848–1850

Chaque année, seules deux disciplines sur trois sont retenues pour l'épreuve de sciences du brevet des collèges. Ces trois disciplines sont la physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre ou technologie. Pour le DNB (Diplôme national du brevet) version 2022, les deux disciplines retenues ont été communiquées par le ministère de l'Education nationale début mai, suite à un tirage au sort. L'épreuve de sciences au brevet 2022 s'appuie ainsi sur :

pour la série générale : les sciences de la vie et de la Terre et la technologie

: les sciences de la vie et de la Terre et la technologie pour la série professionnelle : la physique-chimie et les sciences de la vie et de la Terre.

Chaque sujet de sciences vaut pour rappel 25 points au brevet. L'épreuve clôt le brevet des collèges 2022 et ne dure qu'une heure.

Le brevet est noté sur 800 points, et il faut un minimum de 400 points pour l'obtenir. Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). L'évaluation du socle commun se fait sur huit compétences, chacune évaluée dans le livret scolaire à travers quatre niveaux de points :

10 points pour une maîtrise "insuffisante"

pour une maîtrise "insuffisante" 25 points pour une maîtrise "fragile"

40 points pour un travail "satisfaisant"

50 points pour une "très bonne" maîtrise

Si l'élève a récolté 50 points partout, il a accumulé le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme). Les épreuves finales ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet chaque année. Il y en a pour rappel cinq (quatre écrites et une orale), notées sur 400 points.

► Consultez le détail des compétences du socle commun sur le site du ministère de l'Education nationale

L'oral du brevet est noté à lui seul sur 100 points, à l'instar de l'épreuve écrite de français et de l'épreuve écrite de mathématiques, notées sur 100 points chacunes. Les épreuves écrites d'histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC) ; et de sciences sont pour leur part chacune évaluée sur 50 points. Il est possible de gagner jusqu'à 20 points en plus si une option facultative a été suivie.

Les trois mentions du brevet correspondent aux niveaux de points obtenus suivants :

Mention assez bien : au-delà de 480 points

: au-delà de 480 points Mention bien : au-delà de 560 points

: au-delà de 560 points Mention très bien : au-delà de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'éducation.

Quand, concrètement, les élèves voient-ils s'afficher le verdict de leur épreuve du brevet noir sur blanc ? Chaque année, les résultats du brevet sont dévoilés début juillet, à des dates qui diffèrent légèrement selon les académies. Le processus diffère donc des résultats du baccalauréat, qui sont, pour leur part, transmis lors d"une journée unique.

Les listes des derniers admis au DNB en date sont toutes connues. Pour consulter les résultats du dernier brevet des collèges, utilisez le moteur de recherche ci-dessous afin de trouver le nom d'un candidat, ou utilisez notre carte interactive ci-dessous pour afficher les listes des admis dans une ville ou une académie.

Au cours de la précédente édition de l'examen, le brevet des collèges a été caractérisé par un taux de réussite de 88%, avec peu d'évolution de ce taux suite à la session "de remplacement" de mi-septembre. Sur les près de 840 500 candidats qui ont planché sur le brevet, 739 400 élèves de troisième ont obtenu leur diplôme. Un taux en légère baisse (-2,4 points) comparativement à celui de l'année précédente. En 2020, l'épidémie de Covid avait en effet entraîné un contrôle continu total. En 2021, bien que confinés au printemps, les élèves ont effectué l'examen en juin dans des conditions normales. Le taux de réussite 2021 du brevet des collèges est donc plutôt à comparer avec celui de la session 2019, qui s'élevait à 86,5%.