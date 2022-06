"Brevet 2022 : découvrez les sujets de la première journée d'épreuve"

BREVET 2022. Les épreuves écrites du brevet 2022 débutent ce jeudi. Les sujets de français et maths sont dévoilés en temps réel au fil de la journée ainsi que leurs corrigés. Suivez le déroulé des épreuves du DNB dans ce live !

08:23 - Brevet 2022 : davantage d'élèves le passent cette année D'après les chiffres du ministère de l'Education nationale, 856 172 élèves sont inscrits au passage du brevet cette année en France métropolitaine et dans les départements et régions d’Outre-mer. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2021, puisque 840 500 collégiens avaient alors passé l’examen. 08:12 - Le sujet de réflexion des candidats au DNB de français l'an dernier (série générale) Tel était le sujet de réflexion proposé aux candidats du DNB de français en série générale l'an dernier : "Aimez-vous découvrir des œuvres littéraires et artistiques dans lesquelles interviennent le surnaturel ou l’étrange ? Vous répondrez à cette question par un développement argumenté en vous appuyant sur les œuvres étudiées en classe, vos lectures personnelles et les œuvres cinématographiques et artistiques que vous connaissez." 07:57 - Quel était le sujet d'imagination du brevet de français de l'an dernier ? (série générale) Lors de la dernière édition du brevet de français, le sujet d'imagination proposé aux candidats du DNB en série générale était le suivant : "Décrivez la promenade du Baron de Sigognac à la tombée de la nuit dans le sinistre jardin du château. Vous conserverez l’atmosphère du texte de Théophile Gautier. Vous préciserez les éléments du paysage qui contribuent à cette atmosphère", à partir de l'oeuvre "Le Capitaine Fracasse", 1863. 07:48 - Le français ouvre le bal des épreuves écrites du brevet dans un peu plus d'une heure ! L'épreuve écrite de français du brevet 2022 démarre pour rappel à 9 heures du matin ce jeudi 30 juin. Il s'agit de l'épreuve la plus longue des quatre épreuves écrites du brevet, puisqu'elle dure pas moins de trois heures... 07:36 - Quels sont les sujets déjà tombés au brevet de français des collèges 2022 ? Plusieurs centres d'examen français de l'étranger ont d'ores et déjà été le théâtre du passage du brevet 2022. Consultez les sujets du brevet de français tombés en Amérique du Nord et dans les centres de l'étranger du groupe 1 en vous rendant sur notre page dédiée au sujet du DNB de français. 07:29 - Sujet de français du brevet : ce en quoi consiste la dictée Bien qu'elle soit une partie emblématique de l'épreuve de français du brevet, la dictée ne représente "que" 10 points sur 100. Les élèves disposent de 10 minutes pour la transcrire sur le papier. 07:15 - Quels sont les sujets probables de maths pressentis pour l'épreuve du brevet 2022 en France ? Toujours selon RTL en partenariat avec la plateforme spécialisée Studyrama, parmi les nombreuses thématiques abordées au fil de l'année en maths, les plus probables à l'arrivée pour ce DNB 2022 seraient les fractions, les triangles et le calcul littéral, mais aussi les fonctions linéaire ou affine, les probabilités, la trigonométrie, les pourcentages, l'algorithmique ou la programmation. 07:05 - Progrès, action, vie en société et liberté d'expression au coeur des sujets probables du DNB de français 2022 D'après les pronostics d'enseignants recueillis par RTL en partenariat avec le site spécialisé Digischool, les thématiques suivantes sont pressenties pour le sujet de français du brevet 2022 dans l'Hexagone : le progrès et les rêves scientifiques, le chapitre "Agir sur le monde (agir dans la cité : individu et pouvoir)", mais aussi le "Vivre en société, participer à la société (dénoncer les travers de la société), et enfin la liberté d'expression. 07:00 - Bienvenue dans notre live consacré aux sujets et corrigés du brevet 2022 ! Bienvenue à vous ! Ce jeudi 30 juin, nous suivrons ensemble la publication des sujets et corrigés du brevet 2022 de français (ce matin), puis de mathématiques (cet après-midi). Ces éléments nous sont fournis par le ministère de l'Education, par l'intermédiaire de notre site partenaire spécialisé Studyrama.

Français, maths, histoire-géo, sciences... Découvrez pour chacune des matières du brevet quels sont les sujets tombés pour le brevet 2022 !

Les corrigés du brevet 2022 par matière sont rendus disponibles pour chacune des épreuves du DNB via la liste ci-dessous. Consultez-les à partir de la fin du passage des épreuves respectives :

Pour les candidats scolaires en établissement, l'épreuve orale du brevet est organisée au sein-même de l'établissement entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites. Les épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB) ont lieu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022 pour la session normale et les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022 pour la session de remplacement.

Jeudi matin 30 juin : Français de 9h à 10h30 : grammaire, compréhension et dictée de 10h45 à 12h15 : rédaction

Jeudi après-midi 30 juin : Maths , de 14h30 à 16h30

, de 14h30 à 16h30 Vendredi matin 1er juillet : Histoire-géographie et EMC (enseignement moral et civique), de 9h à 11h

(enseignement moral et civique), de 9h à 11h Vendredi après-midi 1er juillet : sciences , de 13h30 à 14h30 langue vivante étrangère , de 15h à 16h30 (épreuve spécifique aux candidats à titre individuel, session normale)



N.B. : l'épreuve écrite de Langue vivante étrangère aura lieu mardi 13 septembre 2022 (après-midi) pour la session de remplacement

Le brevet est noté sur 800 points, et il faut un minimum de 400 points pour l'obtenir. Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). L'évaluation du socle commun se fait sur huit compétences, chacune évaluée dans le livret scolaire à travers quatre niveaux de points :

10 points pour une maîtrise "insuffisante"

pour une maîtrise "insuffisante" 25 points pour une maîtrise "fragile"

pour une maîtrise "fragile" 40 points pour un travail "satisfaisant"

pour un travail "satisfaisant" 50 points pour une "très bonne" maîtrise

Si l'élève a récolté 50 points partout, il a accumulé le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme). Les épreuves finales ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet chaque année. Il y en a pour rappel cinq (quatre écrites et une orale), notées sur 400 points.

► Consultez le détail des compétences du socle commun sur le site du ministère de l'Education nationale

L'oral du brevet est noté à lui seul sur 100 points, à l'instar de l'épreuve écrite de français et de l'épreuve écrite de mathématiques, notées sur 100 points chacunes. Les épreuves écrites d'histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC) ; et de sciences sont pour leur part chacune évaluée sur 50 points. Il est possible de gagner jusqu'à 20 points en plus si une option facultative a été suivie.

Les trois mentions du brevet correspondent aux niveaux de points obtenus suivants :

Mention assez bien : au-delà de 480 points

: au-delà de 480 points Mention bien : au-delà de 560 points

: au-delà de 560 points Mention très bien : au-delà de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'éducation.

Quand, concrètement, les élèves voient-ils s'afficher le verdict de leur épreuve du brevet noir sur blanc ? Chaque année, les résultats du brevet sont dévoilés début juillet, à des dates qui diffèrent légèrement selon les académies. Le processus se démarque donc de celui des résultats du baccalauréat, qui sont, pour leur part, transmis lors d"une journée unique". Voici les dates annoncées pour la communication des résultats du brevet 2022 par les sites spécialisés Résultat brevet, LEtudiant et Studyrama. Elles s'étalent entre le vendredi 8 juillet et le mardi 12 juillet prochains :

Académie Date de publication Heure de publication Aix-Marseille Lundi 11 juillet 2022 14h Amiens Vendredi 8 juillet 2022

18h Orléans-Tours Lundi 11 juillet 2022 12h Besançon Vendredi 8 juillet 2022 14h Bordeaux Vendredi 8 juillet 2022 18h Clermont-Ferrand Vendredi 8 juillet 2022 15h Corse Vendredi 8 juillet 2022 18h Créteil Vendredi 8 juillet 2022 16h Dijon Lundi 11 juillet 2022 10h30 Grenoble Vendredi 8 juillet 2022 10h Guadeloupe - - Guyane - - Martinique Vendredi 8 juillet 2022 12h Réunion Vendredi 8 juillet 2022 10h Lille Vendredi 8 juillet 2022 17h Limoges Mardi 12 juillet 2022 17h Lyon Vendredi 8 juillet 2022 17h Mayotte Vendredi 8 juillet 2022 8h Montpellier Lundi 11 juillet 2022 10h Nancy-Metz Vendredi 8 juillet 2022 14h Nantes Vendredi 8 juillet 2022 17h Nice Lundi 11 juillet 2022 14h Normandie - Caen - Rouen Vendredi 8 juillet 2022 10h Paris Vendredi 8 juillet 2022 16h Poitiers Vendredi 8 juillet 2022 17h Reims Vendredi 8 juillet 2022 16h Rennes Lundi 11 juillet 2022 17h Strasbourg Vendredi 8 juillet 2022 16h Toulouse Vendredi 8 juillet 2022 15h Versailles Vendredi 8 juillet 2022 16h

Au cours de la précédente édition de l'examen, le brevet des collèges a été caractérisé par un taux de réussite de 88%, avec peu d'évolution de ce taux suite à la session "de remplacement" de mi-septembre. Sur les près de 840 500 candidats qui ont planché sur le brevet, 739 400 élèves de troisième ont obtenu leur diplôme. Un taux en légère baisse (-2,4 points) comparativement à celui de l'année précédente. En 2020, l'épidémie de Covid avait en effet entraîné un contrôle continu total. En 2021, bien que confinés au printemps, les élèves ont effectué l'examen en juin dans des conditions normales. Le taux de réussite 2021 du brevet des collèges est donc plutôt à comparer avec celui de la session 2019, qui s'élevait à 86,5%.