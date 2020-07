"Direct. Résultat du brevet 2020 : les derniers résultats tombent, voici qui est admis"

08:01 - Avoir le brevet des collèges, ça veut dire quoi ?

Le ministère de l'Education nationale répond ainsi à cette question : "Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et compétences acquises en fin de collège. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Il rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen".