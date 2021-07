"DIRECT. Résultat du brevet 2021 : les dernières listes d'admis dévoilées ce vendredi"

BREVET 2021. Ce vendredi 9 juillet, les résultats du brevet des collèges sont diffusés dans plusieurs académies, tout au long de la journée. Suivez avec nous la publication des résultats du DNB en direct !

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:19 - Trois formats permettent d'accéder au résultat du brevet sur cette page : la liste de villes est le deuxième Si vous descendez plus bas dans cette page, vous arriverez, en-dessous du tableau des dates et heures du résultat du brevet, sur une liste de villes. Comme son nom l'indique, celle-ci répertorie le résultat du DNB par villes, en se concentrant sur les plus grandes villes de France. Si vous vous intéressez à un résultat du brevet concernant une plus petite ville, n'hésitez pas à cliquer sur "Tous les résultats du brevet ville par ville", en-dessous de la liste de villes. 08:05 - Trois formats permettent d'accéder au résultat du brevet sur cette page : d'abord, le moteur de recherche Il est tout en haut de la page, vous ne pouvez pas le "louper". Notre moteur de recherche des résultats du brevet 2021 s'utilise comme suit : on tape le nom du candidat concerné dans la barre dédiée et on sélectionne son académie. Il n'y a ensuite plus qu'à cliquer sur "Rechercher !". 07:55 - Les mentions font aussi partie de nos données ! Sur nos pages "Académies", vous ne trouverez pas seulement les listes d'admis, mais aussi les mentions éventuellement décrochées par les élèves ayant obtenu leur brevet des collèges 2021. Un indicateur important pour ce premier examen national passé par l'élève. 07:50 - Quel premier résultat du brevet communiqué ce vendredi ? Le premier résultat du brevet programmé ce vendredi 9 juillet est celui de l'académie de Rouen, à 9 heures. Les listes d'admis seront extraites en temps réel par notre équipe de traitement de donnée, et accessibles via le moteur de recherche en haut de cette page ! 07:45 - Bienvenue dans ce live, qui suit les résultats du brevet dans 15 académies ce vendredi ! Le résultat du brevet 2021 est officialisé sur trois jours cette année, avec un nombre crescendo de résultats d'académies dévoilé. Dernier jour des résultats du DNB, ce vendredi 9 juillet est de loin celui des trois jours évoqués ci-dessus qui comporte le plus de verdicts d'académie. 07:03 - Quelle mention au brevet ? C'est aussi à découvrir dans les résultats que nous publions Les académies transmettent en temps réel les listes des admis à Linternaute. Nous vous les livrons gratuitement, avec un service supplémentaire très pratique : les mentions décrochées par les lauréats sont communiquées aussi ! Les candidats n'ayant pas eu le diplôme ne peuvent, eux, pas voir leur nom apparaître sur notre site. 03:05 - La cérémonie républicaine de remise des diplômes, quézako ? Vous en avez déjà entendu parler mais ne sauriez pas trop dire comment ça se déroule. La cérémonie républicaine de remise des diplômes est une façon pour la Nation, souligne le ministère de l'Education, de reconnaître le mérite de l’élève qui s’est impliqué avec succès dans sa scolarité" et de le "féliciter pour l’obtention de son premier diplôme".

Cette cérémonie est organisée de préférence au sein des collèges, si possible dans les quinze jours qui précèdent les vacances de la Toussaint (si les conditions sanitaires le permettent cette année, précise le ministère). Elle vise également à renforcer les liens entre le collège et les établissements dans lesquels les ex-élèves de troisième vont poursuivre leur formation (lycées professionnels, lycées généraux et technologiques, centres de formation d'apprentis...). 01:30 - Quelle académie a présenté le moins bon taux de réussite au brevet 2020 ? C'est l'académie de Poitiers qui présente le moins bon taux de réussite du brevet des collèges pour la session 2020. L'indicateur s'élève tout de même à 89,84%. Son taux de mention au DNB en 2020 était quant à lui de 75,11%. 08/07/21 - 23:45 - Dernier jour de résultats demain Demain, vendredi 9 juillet, ce sera la fin de la divulgation des résultats du brevet édition 2021. L'académie d'Amiens sera la dernière à les rendre accessibles. 08/07/21 - 23:00 - La vague du vendredi 9 juillet, c'est dans quelles académies ? Les académies d'Aix-Marseille (à 15h), d'Amiens (à 18h), de Bordeaux (à 17h), de Caen (à 10h), de Clermont-Ferrand (à 15h), de Dijon (à 9h30), de Grenoble (à 9h30), de Limoges (à 17h), de Lyon (à 15h), de Montpellier (à 14h), de Poitiers (à 16h), de Reims (à 16h), de Rouen (à 9h), de Strasbourg (à 16h) et de Toulouse (à 16h) ont toutes prévu d'officialiser leur résultat du brevet des collèges le vendredi 9 juillet ! LIRE PLUS

En savoir plus

Les académies qui n'apparaissent pas dans ce tableau ont déjà communiqué les résultats du brevet 2021 mercredi 7 juillet ou jeudi 8 juillet. Les listes des admis au brevet des collèges sont consultables sur notre site.

Académie Date de publication Série générale Série pro Amiens Vendredi 9 juillet 2021 18h 18h Bordeaux Vendredi 9 juillet 2021 17h 17h Caen Vendredi 9 juillet 2021 10h 10h Clermont-Ferrand Vendredi 9 juillet 2021 15h 15h Dijon Vendredi 9 juillet 2021 9h30 9h30 Guadeloupe NC NC NC Guyane NC NC NC Limoges Vendredi 9 juillet 2021 17h 17h Lyon Vendredi 9 juillet 2021 15h 15h Martinique NC NC NC Mayotte NC NC NC Montpellier Vendredi 9 juillet 2021 14h 14h Nancy-Metz Vendredi 9 juillet 2021 14h 14h Nice Vendredi 9 juillet 2021 15h 15h Poitiers Vendredi 9 juillet 2021 16h 16h Reims Vendredi 9 juillet 2021 16h 16h Rouen Vendredi 9 juillet 2021 9h 9h Strasbourg Vendredi 9 juillet 2021 16h 16h Toulouse Vendredi 9 juillet 2021 16h 16h

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le brevet est noté sur 800 points, et il faut un minimum de 400 points pour l'obtenir. Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). Les nombres de points par matières fonctionnent comme suit : 10 points pour une maîtrise "insuffisante" ; 25 points pour une maîtrise "fragile", 40 points pour un travail "satisfaisant" et 50 points pour une "très bonne" maîtrise. Si vous récoltez 50 points partout, vous accumulez le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme). Les épreuves finales ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet. Il y en a cinq, notées sur 400 points : l'oral (noté sur 100 points), les épreuves écrites de français et de mathématiques (notées sur 100 points chacune), ainsi que celles d'histoire-géographie et de sciences (chacune évaluée sur 50 points). Il est possible de gagner jusqu'à 20 points en plus si vous suivez une option facultative.