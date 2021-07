"DIRECT. Résultat du brevet 2021 : voici les admis au DNB ! Consultez les résultats par académie"

18:35 - Le brevet, une histoire qui dure depuis près de 75 ans

Saviez-vous que le brevet a quasiment 75 ans ? En effet, le Diplôme national du brevet existe depuis 1947. A l'époque, il s'appelait "brevet d'études du premier cycle et du second degré" avant d'être renommé "brevet des collèges" en 1981. Ce n'est que cinq ans plus tard, en 1986, que l'examen prendra une dimension nationale. En 1988, les différentes séries apparaissent avant de proposer des options facultatives en 2001. Cinq ans après, en 2006, c'est l'intégration du stage dans la notation ainsi que la possibilité d'obtenir une "mention", selon la note obtenue. Et le brevet continue d'évoluer au fil des années...