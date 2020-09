Black Friday 2020 : date en France, deals prévus, inquiétudes... Une édition à part

Le cru 2020 du Black Friday s'annonce très singulier : les habitudes de consommation sont bouleversées, les marchands qui compte profiter du Black Friday 2020 en France doivent s'adapter.

Au fil des années, le Black Friday s'est installé comme un rendez-vous incontournable pour les commerçants et le e-marchands en France. Même ceux qui refusent de s'inscrire dans le mouvement surfent sur l'événement, avec des anti-opérations du type Green Friday. Quelle que soit l'énergie et l'imagination déployées par les enseignes cette année, il est déjà certain que le Black Friday 2020 s'annonce très particulier, à haut risque même pour certains commerçants. Selon une enquête effectuée par la société Emarys, seuls 10,8 % des Français ont l'intention de se rendre en magasin lors du Black Friday de novembre, compte tenu des effets de la crise sanitaire du Covid-19. La même enquête indique que 19,5% des Français effectueront leurs achats en ligne exclusivement. De quoi donner des ailes à Amazon et autres plateformes de vente 100% en ligne. Mais les commerçants traditionnels peuvent être inquiets. Ils vont devoir, eux, redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour convaincre les consommateurs. Y aura-t-il des offres plus spécifiques, plus ciblées, des rabais plus incitatifs ?Avant d'en savoir plus sur l'ampleur des promotions proposées, voici ce que l'on sait déjà sur le Black Friday 2020.

Les commerçants organisateurs se sont mis d'accord, le Black Friday aura lieu le vendredi 27 novembre 2020. Mais comme chaque année, cette date ne correspond qu'au jour où les promotions les plus importantes seront proposées : en réalité, le "Black Friday" devrait commencer dès le lundi 23 novembre, voire le week-end précédent pour certaines enseignes. Depuis quelques années, les sites de e-commerce ont pris l'habitude de faire débuter leur campagne de prix cassés plusieurs jours avant la date officielle.

Il s'agit d'une gigantesque opération commerciale, née dans les années 1950 aux Etats-Unis, organisée traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Le Black Friday a été importé en Europe et en France dans les années 2010, à l'initiative des grands groupes de vente en ligne. Les enseignes et grandes marques proposent des rabais souvent importants sur une sélection d'articles, avec à l'appui une immense campagne de publicité pour attirer les consommateurs. En parallèle, s'est développé un mouvement de contestation, de plus en plus audible au fil des années, pour dénoncer la surconsommation liée au Black Friday.

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday. Les boutiques seront nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Mais compte tenu de la crise du Covid-19 et de la propagation du virus, il est vraisemblable que de nombreux consommateurs se détournent des magasins physiques pour faire des emplettes en ligne. Et les géants du web sont prêts, certains de participer au Black Friday 2020. Voici donc une liste non exhaustive : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Les promotions concernent absolument tous les domaines pour le Black Friday. Mais alors que durant les soldes, ce sont les vêtements à prix réduits qui sont les plus recherchés, les consommateurs sont plus encore en recherche de produits en tout genre lors du Black Friday. Il faut dire que de nombreux Français profitent de cette occasion pour commencer les achats de Noël. En ligne, les produits high tech sont très sollicités. Cette année, les consoles de jeu (notamment la PS4 et la Xbox One) pourraient figurer parmi les produits stars du Black Friday.

Amazon est l'un des principaux acteurs du Black Friday chaque année en France. C'est même sous l'impulsion de l'entreprise américaine que cette immense opération commerciale s'est importée dans l'Hexagone. Durant une semaine (plusieurs jours avant le Black Friday et jusqu'au lundi suivant), Amazon propose des milliers de produits à prix réduits. Mais en réalité, il faut savoir distinguer ce qui relève des vrais bons plans, avec des réductions vraiment significatives, des promotions somme doute habituelles, pour bien profiter du Black Friday chez Amazon. Pour cette version 2020 du Black Friday, Amazon proposera à nouveau des promotions sur ses produits Kindle et Alexia et une sélection d'articles pour se démarquer : produits Apple, smartphones, aspirateurs (un classique chez Amazon), appareils photo, enceintes, casques et écouteurs, PC et tablettes essentiellement. Mais Amazon se montre aussi ingénieux lors du Black Friday pour proposer d'autres types de produits, dans les rayons beauté, puériculture, bricolage et même épicerie.

Selon les confidences de certains sites spécialisés en high tech, il est possible qu'Amazon propose cette année un Early Black Friday, qui débuterait le 26 octobre pour s'achever le 19 novembre 2020. Ce scénario a été évoqué par le site spécialisé Tamebay ou encore, plus récemment, le reconnu The Verge. Le géant de la vente en ligne compte bien écouler de nombreux produits restés en stock compte tenu des conditions exceptionnelles cette année, mais prend aussi le risque de diluer l'impact de son opération promotionelle.

Les mauvaises surprises ne sont pas rares durant les jours du Black Friday, avec des pratiques parfois litigieuses ou illégales, visant à léser les clients. D'aucuns considèrent par ailleurs que cette grand-messe de promotions suralimente les excès de l'hyperconsommation. Reste que durant le Black Friday, les commerçants peuvent attirer comme jamais le regard des consommateurs et ces derniers peuvent vraiment - au étant bien informés - faire de bonnes affaires, à quelques semaines des fêtes de fin d'année.

Attention en tout cas à rester vigilant durant la période des promotions du Black Friday 2020 en France. Il faut bien avoir en tête que contrairement à la périodes des soldes, les commerçants ne sont pas soumis à une stricte législation qui encadre avec fermeté la manière dont sont affichés les rabais. Il est ainsi courant de voir sur des sites de e-commerce des prix barrés ne correspondant pas du tout aux prix actuels du marché. En réalité, de nombreux articles sont proposés avec des -50%, -70% ou -80% de manière abusive. L'année dernière, l'AFOC avait par ailleurs tenu à alerter sur des pratiques malveillantes : "'L'AFOC met en garde les consommateurs tout d'abord contre des offres trop attractives sur les sites de vente en ligne notamment hors Union européenne. Elle rappelle notamment que les prix annoncés n'incluent pas toujours les taxes dues à l'entrée du produit en France et qu'en cas de litiges (non livraison, SAV défaillant…,) les recours peuvent être difficiles. L'AFOC rappelle également aux consommateurs que cet événement sera probablement l'occasion pour les cybercriminels de profiter de la crédulité des internautes imprudents en quête de la "bonne affaire" : fausses annonces promotionnelles, faux sites Internet de marchands officiels, hameçonnage par SMS, téléphone ou courriel, faux transporteur, faux support technique, faux service après-vente, attaques par rançongiciels (ransomware en anglais)".