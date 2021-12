Black Friday 2021 : les meilleures offres toujours disponibles

BLACK FRIDAY. Bien que terminé depuis quelques jours, le Black Friday continue d'afficher quelques belles offres encore disponibles. Découvrez notre sélection.

Meilleures offres toujours disponibles

Que retenir de ce Black Friday 2021 ? Les internautes ont été à nouveau très nombreux à montrer leur intérêt pour cette grande campagne de promotions. Le nombre de transactions a cependant été bien moins élevé comparé à l'édition 2020 qui avait été organisée en pleine période de confinement en France. Les chiffres de cette année semble donc revenir à une tendance plus proche des précédentes éditions avec toujours un accent très prononcé sur les smartphones et PC portables.

Bien que le Black Friday et le Cyber Monday soient terminés, plusieurs offres sont encore disponibles. Les marchands participants prolongent la durée de l'opération en laissant plusieurs belles baisses de prix sur différents produits très recherchés. Découvrez nos différentes sélections des meilleures promotions toujours disponibles pour encore quelques jours.

Les meilleures offres Mac & PC portable

Les meilleures offres PC gamer

Les meilleures offres Tablette

Les meilleures offres Samsung, Xiaomi, Realme...

Les meilleures offres iPhone...

Les meilleures offres Jeu vidéo

Les meilleures offres TV

Les meilleures offres électroménager

Les meilleures offres machines à café

Quelles autres promotions après le Black Friday ?

Chaque année le Black Friday se prolonge le week-end et est même suivi d'une autre grande journée de promotions : le Cyber Monday. Cette date est fixée tout simplement le lundi suivant, soit le lundi 29 novembre 2021 cette année. Si le Black Friday se veut ouvert, mixant les promotions dans les commerces physiques comme celles des marchands en ligne, le Cyber Monday dernier jour de la grand opération commerciale, est, en théorie, réservé aux bonnes affaires sur le Web. Les catégories de produits sont un peu différentes également : le Cyber Monday porte plus sensiblement sur la tech, quand le Black Friday propose des promos tous azimuts, des vêtements aux meubles en passant par l'équipement de la maison. Ce sont donc des smartphones, PC, et un ensemble de produits connectés, ou liés au numérique, qu'il faut alors surveiller.

Quelles enseignes et quels magasins ont participé au Black Friday et au Cyber Monday ?

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday et/ou le Cyber Monday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Les géants du web sont probablement les plus actifs durant l'opération. Voici donc une liste non exhaustive de participants réguliers : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Si vous souhaitez déjà vous préparer pour la prochaine édition du Black Friday, c'est possible. La date tombe toujours à une période établie : le dernier vendredi du mois de novembre. Si l'on s'en tient à la tradition, le Black Friday 2022 devrait se tenir le vendredi 25 novembre, tandis que le Cyber Monday sera organisé le lundi 28. Les participants habituels devraient à nouveau être de la partie, et il faudra voir si les chiffres seront aussi bons qu'en 2020, ou revenus à une tendance plus modérée.