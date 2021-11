Black Friday 2021 : les premières promotions avant le lancement

BLACK FRIDAY 2021. Plus que quelques jours avant le Black Friday. Plusieurs offres de promotion sont cependant déjà disponibles ! Découvrez notre sélection des meilleurs deals.

Amazon, CDiscount, Boulanger... Autant de participants au Black Friday qui, d'année en année, continuent de proposer des offres très alléchantes sur plusieurs de leurs spécialités. Allez-vous craquer pour de l'électroménager ? Un nouveau smartphone ? Ou un ordinateur portable ? Les références en promotion risquent d'être nombreuses, et c'est sans compter sur certaines enseignes qui proposent déjà plusieurs offres. Nous avons sélectionné ces dernières pour vous aider dans vos recherches :

Premières promos

Le Black Friday casse le prix des AirPods ! On les attendait pour le Black Friday, et ils répondent présent : les AirPods 2 de chez Apple avec leur boitier de charge filaire sont bien en promotion avant le lancement officiel du célèbre vendredi noir ! Retrouvez-les en ce moment même à 114 euros chez Amazon au lieu de leur nouveau tarif de 149 euros ! Apple AirPods avec boîtier de Charge Filaire 149,00 €114,99 €VOIR L'OFFREsur Amazon

Près de 400 euros sur un canapé pour le Black Friday avant l'heure de CDiscount CDiscount, qui a commencé à apposer le logo "Avant première Black Friday" sur certaines de ses offres, est décidément très actif sur le mobilier pour la maison. La site de vente en ligne propose un canapé convertible 4 places avec près de 400 euros d'économie ce vendredi. Le canapé d'angle réversible convertible 4 places noir (L270 x P184 x H90 cm), avec coffre et pouf amovible est affiché à 549,99 euros au lieu de 999,99 euros au moment où nous écrivons ces lignes (attention les prix peuvent évoluer). Canapé d'angle réversible convertible 4 places noir 549,99 €VOIR L'OFFREsur CDiscount

Un iPhone 12 mini en promotion avec le "Black Friday avant l'heure" CDiscount fête déjà le Black Friday en avance ! La plateforme propose notamment un très joli prix sur l'iPhone 12 mini en version 64 Go et coloris blanc. Bien que ce dernier soit sorti l'an dernier, il reste encore un excellent smartphone avec sa puissante puce Apple et ses différents composants qui font encore pâlir la concurrence. APPLE iPhone 12 mini 64Go Blanc 699,00 €612,54 €VOIR L'OFFREsur Cdiscount

L'iPad Air de 2020 en promotion avant le Black Friday Besoin d'une nouvelle tablette avant le Black Friday ? L'iPad Air de 10,9" est actuellement en promotion dans sa version 256 Go d'espace de stockage. Profitez d'une des meilleures tablettes du marché avec une belle offre par rapport à son tarif de base de 978 euros. 2020 Apple iPad Air (10,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 256 Go) - Or Rose (4ᵉ génération) 978,99 €749,99 €VOIR L'OFFREsur Amazon

Un kit appareil photo + objectif + poignée à -23% ! Apprenti photographes en herbe, plus besoin d'attendre le Black Friday pour vous équiper ! Darty vous propose un joli ensemble constitué d'un appareil photo hybride Panasonic G100, d'un objectif G Vario 12-32 mm, et d'une poignée qui vous permettra de stabiliser votre nouvelle acquisition pour faire des vlog ! Un beau pack tout-en-un disponible à seulement 499,99 euros. Appareil photo hybride Panasonic G100 + Objectif G Vario 12-32 mm f/3.5-5.6 Asph. Mega O.I.S. + Poignée Vlog 499,99 €VOIR L'OFFREsur Darty

Le Samsung Galaxy S20 FE toujours en promotion Besoin de changer de téléphone avant le Black Friday ? Le Samsung Galaxy S20 FE est actuellement en baisse de prix chez Amazon. Ce joli smartphone sorti en 2020 dispose toujours de très belles caractéristiques pour rester une valeur sûre. Désormais disponible à 499 euros au lieu de 659 euros. SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" Bleu AMAZON 638,97 €VOIR L'OFFREsur Amazon

6 Blu-Ray Disney pour 50 euros ! Jolie promotion actuellement proposée par Amazon avant le lancement du Black Friday : le lot de 6 Blu-Ray de films Disney vous revient actuellement à 50 euros jusqu'au 30 novembre ! Cette offre, appliquée lors de votre paiement, concerne de nombreuses références nouvelles comme Soul, Vaiana, La Reine des Neiges 2, mais aussi plus anciennes et cultes comme Cendrillon ou La Belle et la Bête ! Cliquez ici pour en profiter !

Un PC gamer en promotion avant le Black Friday Rueducommerce propose déjà quelques belles offres avant le Black Friday. On retrouve notamment un joli PC portable gamer, le A17 de ASUS, à 1499 euros au lieu de son tarif de lancement de 1799 euros. Cette machine vous permettra de faire tourner facilement vos jeux préférés avec sa puissante carte graphique RTX 3070 et ses 16 Go de mémoire vive. Il vous faudra cependant trouver un OS à lui installer pour en profiter. Asus A17-TUF766QR-HX039 - Gris 1499,99 €VOIR L'OFFREsur Rue du Commerce

Profitez du Black Friday avec un kit de base Sodastream en promotion Prenez un grand verre de soda fait maison grâce à cette offre spéciale Black Friday proposée par la Fnac. Le kit de base Sodastream avec sa machine à soda et une première bouteille est actuellement disponible en promotion à 69,99 euros au lieu de 89,99 euros. Machine à soda et eau gazeuse Sodastream Spirit Néon Gradient Noir 89,99 €69,99 €VOIR L'OFFREsur Darty

Un clavier sans-fil Apple à moitié prix pour le Black Friday ! Excellent prix actuellement disponible chez la Fnac sur le clavier Apple Magic Keyboard ! Ce périphérique très apprécié par la communauté Apple est très facile à utiliser avec sa connexion sans-fil et son design minimaliste qui le rend facile à transporter partout. Un must have pour les possesseurs d'appareils à la pomme ! Clavier sans-fil Magic Keyboard Apple 49,99 eurosVOIR L'OFFREsur Fnac

Profitez du Black Friday avec ce set LEGO Harry Potter en promo Les LEGO, ce n'est pas que pour les enfants ! Que vous souhaitiez faire un joli cadeau à un proche, ou à vous-mêmes, profitez des premières offres du Black Friday pour vous offrir ce sublime set LEGO du château d'Harry Potter. Cet ensemble est actuellement en promotion chez CDiscount, et dispose de nombreux personnages des films pour l'accompagner ! LEGO® Harry Potter™ 75954 La Grande Salle du château de Poudlard™ 79,99 €VOIR L'OFFREsur Cdiscount

Une souris gamer à moitié prix avant le Black Friday Le Black Friday et ses premières offres concernent également l'informatique ! Darty propose notamment une jolie souris gamer à moitié prix : la souris Omen Vector dispose notamment d'un poids ajustable selon vos préférences ainsi qu'une luminosité qui reflète bien l'esprit d'un joueur pro ! Une belle référence actuellement disponible à 29,99 euros. Souris Omen Souris OMEN Vector 29,99 €VOIR L'OFFREsur Darty

Les AirPods 2 toujours disponibles à un excellent prix Apple AirPods 2 (2019) avec boîtier de charge (MV7N2) 119,89 €VOIR L'OFFREsur Rakuten Besoin de puissants écouteurs sans-fil pour le Black Friday ? Vous devez forcément connaître les fameux AirPods. Apple a révolutionné le milieu des écouteurs sans-fil avec ce produit à la fois puissant et facile à utiliser. Vous pouvez notamment en profiter avec une très bonne promotion actuellement disponible chez Rakuten !

La peluche de Bébé Yoda en promotion chez Amazon avant le Black Friday Alerte peluche mignonne ! Le célèbre Bébé Yoda de la série The Mandalorian est actuellement en promotion avec les offres du "Black Friday avant l'heure" de chez Amazon. Profitez de cette peluche collector à moins de 20 euros pendant une courte période ! Les stocks sont en effet très limités et ce petit jouet fait un véritable carton avant les fêtes de fin d'année ! Notez que le prix affiché peut différencier par rapport à prix réel. Star Wars The Mandalorian The Child 11 inch Jouet en Peluche 36,95 €VOIR L'OFFREsur Amazon