Black Friday 2021 : notre sélection des meilleures offres

BLACK FRIDAY 2021. Plusieurs offres sont déjà disponibles avant le lancement du Black Friday. Retrouvez toutes nos sélections des meilleures baisses de prix.

10 offres avant le Black Friday 2021

Date du Black Friday 2021 Plus que quelques jours à tenir avant le Black Friday ! L'évènement est très attendu de la part de nombreux consommateurs qui ont mis de côté durant toute l'année pour pouvoir se faire plaisir. Cette édition 2021 s'annonce une nouvelle fois riche en promotions, qu'il s'agisse de télévisions, de gros électroménager, de jeux vidéo ou de smartphone. Plusieurs enseignes n'ont pas attendu avant de se lancer dans la course, et proposent déjà plusieurs offres très intéressantes. Si vous êtes un peu perdu dans cette jungle de bons plans, rassurez-vous : nos sélections dédiés vont vous aider à trouver le produit que vous recherchez au meilleur prix !

Premières promos

Recevoir nos alertes live !

Quelle est la date du Black Friday 2021 ?

La date officielle du Black Friday 2021 est fixée selon les traditions américaines. Elle est liée en réalité à la fête de Thanksgiving, qui se déroule le dernier jeudi du mois de novembre. Le Black Friday a donc généralement lieu le dernier vendredi de novembre. En 2021, la date du Black Friday tombe ainsi le 26 novembre 2021. Un retour à la normale après l'édition précédente. L'année dernière en effet, le confinement avait poussé en France au report du Black Friday au début du mois de décembre.

Quand débutera la Black Friday Week cette année ?

La date du 26 novembre 2021 n'est qu'une indication pour les grandes enseignes participant au Black Friday. Cela fait maintenant plusieurs éditions que des participants à l'évènement proposent des prix cassés avant même la date butoir. Une "Black Friday Week" commence généralement dès le lundi précédent le Black Friday (le lundi 22 novembre cette année) et permet notamment aux consommateurs de bénéficier de premières offres très intéressantes. Il faudra donc vous tenir prêt à réaliser de bonnes affaires dès le milieu du mois de novembre.

Cette année, un "Black Friday avant l'heure" a même été initié par plusieurs enseignes, mais surtout par Amazon dès le lundi 8 novembre. Le géant de l'e-commerce propose en effet plusieurs grosses offres très intéressantes avant le lancement officiel du Black Friday. Ces réduction prendront fin dès le 18 novembre prochain, afin de laisser la place aux véritables promotions tant attendues !

Quelles promotions peut-on attendre pour le Black Friday ?

Vous avez hâte de participer au Black Friday et souhaitez déjà anticiper les différentes offres de promotion susceptibles d'apparaître ? Bien qu'il soit assez compliqué de deviner à l'avance quelles baisses de prix seront proposées pour le Black Friday, plusieurs références peuvent déjà être suivie et ajoutée à vos listes d'envies. De nombreux produits reviennent en effet chaque année au Black Friday. Il est déjà aisé par exemple de dire que de nombreux smartphones et PC portables seront de la partie, comme des tablettes, des jouets, de l'électroménager, et plein d'autres produits sur lesquels vous pouvez réaliser de sérieuses économies ! Consultez nos articles consacrés aux bons plans du Black Friday pour ne rien rater des promotions :

Lire aussi

Quelles enseignes et quels magasins participent au Black Friday ?

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Les géants du web sont probablement les plus actifs durant l'opération. Voici donc une liste non exhaustive : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Quelles sont les sites web à surveiller le plus pour le Black Friday ? Cela dépendra surtout de ce que vous recherchez. Chaque revendeur spécialisé dispose de nombreux produits, mais certains se spécialisent dans un certain type de rayon. Pour les promotions les plus intéressantes, tâchez de rester connectés du côté d'Amazon, CDiscount, Rakuten et la Fnac. Ces derniers sont des acteurs majeurs de l'événement.