Black Friday PC : les 5 meilleures offres de PC portables

BLACK FRIDAY PC. Le Black Friday est déjà là et les réductions sur les PC sont nombreuses. Vous êtes à la recherche du PC portable idéal pour vos besoins ? On vous propose une sélection des meilleures offres PC existantes sur le marché !

Vous attendiez le Black Friday pour bénéficier des meilleures offres et des meilleurs prix de produits High-Tech ? Le Black Friday est officiellement là ! Si vous êtes à la recherche d'un PC portable adapté à vos besoins, c'est bien le moment idéal. On vous propose une sélection des meilleurs produits PC qui bénéficient d'une promotion durant ce Black Friday.

Si vous souhaitez par ailleurs saisir un PC en se basant principalement sur la performance, pensez à visiter l'article dédié aux meilleurs offres PC Gamer qui sont généralement les meilleurs coté performances.

Pour le travail/études, il existe plusieurs offres et réductions de PC portables tactiles, de Notebook, MacBook et Chromebook, ces PC ultraportables à petit prix qui sont idéaux pour les tâches bureautiques. Voici une sélection des 5 meilleures offres de PC portables ainsi qu'une sélection des meilleurs MacBook pendant ce Black Friday 2022.

Les 5 meilleures offres du moment

1 - HUAWEI MateBook D15 : Le HUAWEI MateBook D15 initialement profitait d'un bon rapport qualité-prix. En ce moment, celui-ci profite d'une réduction de moins 40 % chez Amazon, soit un prix final de 479,99 €. Ce PC est équipé d'un processeur Core i5 11e génération, un SSD de 512 Go et de 8 Go de RAM, ce qui le rend parfait pour les multitâches au travail, pour les études et même pour la création de contenu. ce PC est solide, compact et léger, donc vous pouvez le transporter selon vos envies. Il est également équipé d'un écran full HD afin que vous puissiez profiter au maximum en regardant vos films et séries.

PC portable Huawei MateBook D 15 Neuf à partir de 499,99 € Occasion à partir de 448,68 € Amazon 781,99 € 499,99 € Voir

Rakuten 499,99 € Voir

Darty 549,99 € Voir

Fnac 899,63 € 635,14 € Voir Rakuten 499,99 € 448,68 € Voir

Fnac 899,63 € 599,99 € Voir

2 - HP Laptop 17-cn0005sf : HP est l'une des meilleures marques d'ordinateurs portables sur le marché. Le HP Laptop 17 est simple, ergonomique et facile à transporter. Equipé d'un processeur Intel Pentium Silver, 8 Go de RAM, un stockage de 256 Go et une carte graphique Intel UHF 605, ce PC est capable de gérer plusieurs tâches en même temps. Il est également équipé d'un écran HD et d'un traitement antireflets qui améliore la lisibilité et s'adapte bien aux fortes luminosités. Le HP Laptop 17 est disponible chez Leclerc au prix de 499,00 €.

PC Portable HP 17-cn0562nf 17,3'' - Intel Pentium - 8 Go RAM - 512 Go SSD Neuf à partir de 499,00 € Leclerc 499,00 € Voir

​​​​​​3 - PC Ultra-Portable 14" Lenovo IdeaPad : Lenovo IdeaPad offre des performances de haute qualité, une bonne capacité graphique et une longue durée de batterie. La fonction tactile et pliable du PC est ce qui le rend attractif. Si vous voulez profitez au maximum de votre création ou consommation de contenu, où vous voulez, sur la surface que vous souhaitez, ce PC est pour vous. La fonction tactile vous permet notamment d'avoir une navigation plus intuitive et plus rapide. Lenovo IdeaPad est disponible au prix de 922,49 € chez la Fnac au lieu du prix initial de 1229,99 € !

LENOVO IdeaPad Flex 5 14ALC05 Neuf à partir de 1229,63 € Fnac 1229,63 € Voir

Darty 1229,99 € Voir

Rakuten 1340,06 € Voir

4 - Acer Chromebook Spin : Les produits Acer sont en général très retables comparés à leurs prix. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable bon marché, l'Acer Chromebook 315 est là pour vous. Il remplit toutes les conditions qu'on attend d'un PC portable de travail. Il est notamment équipé d'un écran tactile Full HD, son autonomie de batterie est assez longue et son processeur est bien performant. Comme chaque Chromebook, vous avez accès à toutes les applications existantes sur Google Play Store. Le Chromebook Spin est disponible chez Rakuten et Boulanger au prix de 299,99 € !

Chromebook Spin 513 CP513-1H-S2J0/MQ Touch Neuf à partir de 299,00 € Occasion à partir de 229,05 € Rakuten 299,00 € Voir

La Redoute 461,99 € Voir Rakuten 299,00 € 229,05 € Voir

Darty 379,90 € Voir

5 - HONOR MagicBook 14 AMD R5 : Grâce à son poids léger de seulement 1,38 kg, ce PC est parfait pour être transporté. Equipé d'un processeur mobile AMD Ryzen™ 5 5500U, il répond aux exigences de travail et les tâches de la vie quotidienne. Une caméra HD se trouve sur un bouton de clavier du PC pour protéger votre vie privée et vous permettre d'avoir une bonne qualité de caméra lors de vos réunion et télétravail. Le HONOR MagicBook dispose notamment d'une collaboration multi-écrans qui permet de connecter plusieurs appareils et écrans pour le partage facile des fichiers et des appels. Ce PC est disponible chez Amazon au prix de 549,99 € au lieu d'un prix initial de 749,90 € !

Ordinateur portable HONOR MagicBook 14 R5 5500U 8+256 Neuf à partir de 499,99 € Occasion à partir de 494,99 € Amazon 549,99 € 499,99 € Voir

Rakuten 771,33 € Voir Amazon 549,99 € 494,99 € Voir

Meilleurs bons plans Black Friday sur les MacBook

Les MacBook sont également très recherchés lors du Black Friday. Si Apple a longtemps écarté tout rabais lors de cette opération, la marque à la pomme s'y convertit peu à peu, poussée aussi par les revendeurs qui proposent depuis plusieurs années des appareils Apple à prix cassé. Il devrait en être de même lors du Black Friday 2022, surtout si Apple annonce de nouveaux modèles lors de ses traditionnelles Keynote.

Le MacBook Air reste l'un des meilleurs MacBook d'Apple. Les MacBook en général possèdent des capacités de performance incroyables, une longue durée de vie de batterie et des plaques thermiques très efficaces.Il est difficile de déterminer quel MacBook est le meilleur sur le marché, car cela dépendra de votre budget, votre utilisation et de vos exigences. Voici les promotions existantes sur les MacBook pour le Black Friday Week.

Apple MacBook Air 13,3" M1 8Go 256Go Gris Sidéral Neuf à partir de 998,50 € Occasion à partir de 1049,99 € Amazon 1199,00 € 998,50 € Voir

Fnac 1198,50 € 998,50 € Voir

Cdiscount 1148,50 € 999,00 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 1149,00 € 999,00 € Voir

Leclerc 1039,00 € Voir

Ubaldi 1129,00 € Voir

Materiel.net 1199,00 € Voir

LDLC.com 1199,00 € Voir Rakuten 999,00 € 1049,99 € Voir

Fnac 1198,50 € 1119,00 € Voir

MacBook Pro MNEH3FN/A MacBookPro 13 M2 256GB SSD Gris sidéral" Neuf à partir de 1299,00 € Occasion à partir de 1250,00 € Amazon 1599,00 € 1299,00 € Voir

Fnac 1598,50 € 1398,50 € Voir

Leclerc 1399,00 € Voir

Darty 1399,00 € Voir

Rakuten 1499,00 € Voir

Galeries Lafayette 1499,00 € Voir

Ubaldi 1509,00 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

Materiel.net 1599,00 € Voir

LDLC.com 1599,00 € Voir Rakuten 1499,00 € 1250,00 € Voir

Ordinateur Apple AIR M2 8 512 Minuit Neuf à partir de 1648,50 € Occasion à partir de 1600,00 € Fnac 1848,50 € 1648,50 € Voir

Amazon 1849,00 € 1649,00 € Voir

Rakuten 1649,00 € Voir

Darty 1649,00 € Voir

Galeries Lafayette 1649,00 € Voir

Cdiscount 1739,00 € Voir

Materiel.net 1849,01 € Voir

LDLC.com 1849,01 € Voir

La Redoute 1849,00 € Voir Rakuten 1649,00 € 1600,00 € Voir

Apple MacBook Air 13,3" M1 8Go 256Go SSD Or Neuf à partir de 998,50 € Occasion à partir de 800,00 € Fnac 1198,50 € 998,50 € Voir

Amazon 1199,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1181,18 € 999,00 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 1199,00 € 999,00 € Voir

Leclerc 1039,00 € Voir

Ubaldi 1133,00 € Voir

Materiel.net 1199,00 € Voir

LDLC.com 1199,00 € Voir Rakuten 999,00 € 800,00 € Voir

Amazon 1199,00 € 929,07 € Voir

Fnac 1198,50 € 1038,34 € Voir

Les PC portables et les Chromebook sont généralement parmi les articles les plus soldés durant le week-end du Black Friday et le Black Friday Week, si vous trouvez un PC qui correspond à ce que vous cherchez parmi notre sélection n'hésitez pas à le saisir durant cette période tant attendu de l'année !