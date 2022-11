Black Friday PS5 : la console en stock chez CDiscount !

BLACK FRIDAY PS5. Enfin la console est de retour ! C'est Cdiscount qui une nouvelle fois propose la console dans des packs bien fournis ! Les stocks de la journée et les meilleures promotions de l'univers Sony, c'est juste ci-dessous.

[Mis à jour le 24 novembre 2022 à 11h25] Nouvelle journée de promotion pour les joueurs PS5 ! La console se fait toujours timide cette semaine sur les sites de revente classiques en France, une situation en grande partie due à la pénurie de semiconducteurs qui impacte sa production. Une situation qui dure depuis deux ans, date anniversaire de la sortie de la Playstation 5, ce qui ne l'empêche pas de dépasser son aînée la Playstation 4 en termes de popularité. Aujourd'hui, elle pourrait faire son grand retour sur Amazon, CDiscount, Micromania et la Fnac, c'est pourquoi on garde un oeil sur leurs sites pour vous informer très vite en cas de réassort. Vous trouverez également dans cet article toutes les promotions autour des jeux et accessoires des consoles de Sony pendant cette période de Black Friday 2022.

LES OFFRES PS5 NEUVES DU BLACK FRIDAY AUJOURD'HUI

11h25 : Vente chez MEDIAMARKT pour les résidents belges

Vente chez pour les résidents belges 09h59 : GROSSE VENTE CHEZ CDISCOUNT

08h00 : Pour l'instant, pas de remise en stock de la Playstation 5 ce jeudi

Cdiscount s'impose une nouvelle fois en leader dans le domaine des ventes de Playstation 5. Une grande nouvelle pour tous les acheteurs qui souhaitent se procurer la console depuis sa sortie il y a maintenant deux ans. L'enseigne propose des packs comprenant la console, des jeux et des accessoires, des packs très demandés par une audience en manque d'options quand il s'agit de trouver la console neuve à prix raisonnable. Il faudra attendre la journée du vendredi 25 pour enfin être fixés sur la présence de la PS5 sur d'autres célèbres sites de revente comme Amazon, la Fnac ou encore Micromania.

LES AFFAIRES DU JOUR

La PS5 sera-t-elle chez CDiscount pour le Black Friday ?

Si vous voulez une information qui vaut son pesant d'or sur le marché des Playstation 5 ces derniers temps, CDiscount est de très loin le revendeur français à proposer des consoles PS5 le plus régulièrement. Avec une solide moyenne d'un réassort par semaine, le site de e-commerce reste la meilleure option à surveiller si vous souhaitez enfin vous procurer le précieux sésame vers la next-gen. Attention cependant, la console de Sony n'y est que très rarement proposée seule, mais plutôt dans des packs comprenant également des jeux et des accessoires. Ces packs peuvent parfois atteindre des prix relativement conséquents.

Amazon reste le premier choix des français quand il s'agit de se procurer du matériel high-tech. Une boutique de choix pour tenter d'obtenir la PS5, d'autant plus qu'à défaut de proposer des PS5 en ce moment, le site américain a mis en place un système d'inscription sur file d'attente. N'hésitez pas à vous y inscrire pour être éventuellement appelé à acheter votre Playstation 5. A noter aussi que les quelques ventes qui ont lieu sur Amazon UK, France, Allemagne, Italie et Espagne sont ouvertes à tous les acheteurs, à condition qu'ils soient membres Amazon Prime. Mais attention, Amazon Prime fonctionne par pays, il vous faudra donc profiter des offres Prime gratuites pour tenter d'acheter la console.

Chez Micromania, on ne peut pas se vanter de mettre en vente de nombreuses consoles PS5 ces derniers temps. L'enseigne de vente de jeux vidéo n'a pas remis la console en vente depuis quelques semaines, un fait rare mais logique au vu des pénuries sévissant encore sur le marché des consoles de salon et de l'approche du Black Friday 2022. En effet, il se pourrait que Micromania réserve ses stocks pour une occasion pareille, il faudra donc surveiller de près le site de e-commerce. Pour rappel, sur Micromania, vous avez l'option d'ajouter la PS5 à votre liste d'envies, vous permettant de l'acheter plus facilement le jour où elle est remise en stock.

Le géant du e-commerce est un bon élève quand on regarde les récents drops de Playstation 5. En s'appuyant sur ses sites européens (Amazon UK, Amazon IT, Amazon ES), Amazon arrive à régulièrement remettre en vente la console de Sony. Des stocks que l'on a déjà pu apercevoir au début de cette Black Week, particulièrement sur les sites anglais et italiens de la compagnie. Par ailleurs, un système d'inscription sur liste vous permet de tenter votre chance, avec des livraisons régulières de consoles. Pour rappel, les ventes de PS5 sont généralement réservées aux membres Amazon Prime.

Acheter la PlayStation 5 sur Amazon

Où trouver une PS4 pour le Black Friday ?

Sony PlayStation 4 Slim F 500 Go Neuf à partir de 599,99 € Occasion à partir de 180,00 € Rakuten 599,99 € Voir

Cdiscount 339,00 € 999,99 € Voir

Fnac 999,90 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 599,99 € 180,00 € Voir

Amazon 299,99 € 274,89 € Voir

Fnac 999,90 € 329,99 € Voir

Cdiscount 339,00 € Voir

La situation est particulière pour la Playstation 5, ce qui profite largement à son aînée, la Playstation 4. Malgré un âge vénérable, la PS4 continue d'être bien vendue en France, occupant le vide laissé par l'absence permanente de la PS5 en stock. Par ailleurs, les studios de développement continuent à produire des jeux compatibles avec les deux générations de console, offrant à la PS4 des sorties neuves haut de gamme comme Call of Duty : Modern Warfare 2 ou encore God of War : Ragnarök. Mais attention, la PS4 Pro n'est plus en production, ce qui vous laisse à l'achat la PS4 Slim, dont les capacités techniques vous permettent de jouer en 1080p à 60 fps.

Abonnement Playstation Plus 12 Mois Sony Neuf à partir de 59,90 € Amazon 59,90 € Voir

Cdiscount 59,90 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

L'abonnement Playstation Plus vous permet d'accéder aux services multijoueurs des consoles Playstation. Ayant beaucoup changée en 2022, l'offre de Sony a basculé vers un abonnement à trois niveaux, du plus simple au plus complexe, vous offrant différents services, du simple accès aux modes multijoueur à la mise à disposition d'un catalogue complet de jeux Playstation voire de différents jeux PS3 et PS2 via cloud gaming. Un service incontournable quand on cherche à profiter pleinement de sa nouvelle console.