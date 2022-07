"Brevet de sciences & techno 2022 : les sujets sont connus, découvrez les corrigés"

SUJET BREVET SCIENCES & TECHNO 2022. Les 770 000 candidats de la filière générale du brevet des collèges 2022 passaient l'épreuve de sciences et de technologie ce vendredi après-midi. Découvrez les sujets et les corrigés de SVT et de techno...

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 15h07] Le brevet 2022 est terminé. Enfin presque. L'épreuve de sciences, dernière des quatre épreuves de fin de collège, a eu lieu ce vendredi 1er juillet, de 13h30 à 14h30 pour les candidats au brevet général. Reste pour certains à valider quelques oraux et à attendre les résultats du brevet la semaine prochaine pour partir en vacances et aborder leur avenir au lycée. La dernière épreuve programmée ce vendredi a été bouleversée par la fuite des sujets, dénoncée jeudi soir par le ministère de l'Education. Ce sont donc les sujets de secours qui ont été soumis aux collégiens pour les sciences et la techno.

Pour rappel, le brevet de sciences et de technologie ne concerne que les élèves du brevet général. Sur plus de 855 000 candidats cette année, ce sont donc 770 000 candidats qui se sont pliés à l'exercice ce vendredi, les 85 000 candidats au brevet professionnel étant dispensés. Autre particularité : les sujets de sciences pour le brevet des collège recouvrent plusieurs disciplines très vastes et seules deux sont tirées au sort pour les examens chaque année. En 2022, ce sont ainsi les sciences de la vie et de la terre et la technologie qui ont été tirées au sort alors que l'année dernière, les SVT côtoyaient en revanche la physique-chimie.

Les coraux en sujet de SVT, un robot écolo en sujet de techno

En SVT cette année, le sujet du brevet portait ainsi sur les récifs coralliens menacés par l'augmentation de la température des eaux de surface des océans, due au réchauffement climatique. A partir de plusieurs documents, les candidats ont été invités à justifier que le corail est une association symbiotique ou encore à établir le lien entre la quantité de zooxanthelles (algues unicellulaires présentes dans le corail) et la température de l'eau de mer. Une expérience factice à partir d'un document dédié visait à proposer un protocole expérimental pour sélectionner des coraux résistant à une température des eaux de surface de 32°C. Enfin, il fallait montrer comment un changement à l'échelle de la planète peut influencer la biodiversité locale et les activités humaines sur l'île de la Réunion.

Le sujet de technologie de ce brevet 2022 portait quant à lui sur un thème relativement proche : les déchets flottant en mer, polluant les eaux et intoxiquant les animaux. L'étude portait sur un robot collecteur de déchets se déplaçant de façon autonome sur l'eau. Via une annexe notamment, il fallait préciser la fonction d'usage de ce robot ou citer trois éléments permettant d'expliquer l'importance de recycler les déchets collectés par ce robot. Il fallait aussi compléter un diagramme représentant des blocs internes en utilisant les termes "interface programmable", "capteur de mesure de courant", "capteur de luminosité", "batterie", "moteurs électriques" et "hélices". Une autre annexe invitait le candidat au brevet à compléter le programme de gestion "retour à la base". Un dernier document permettait enfin de calculer la masse de chaque matériau puis la quantité d'émission de gaz à effet de serre, afin de déterminer le matériau à utiliser pour réaliser la coque du robot.

Comme chaque année, avec notre partenaire Studyrama, nous mettons à disposition l'intégralité des sujets du brevet 2022 dès que les copies ont été dévoilées par le ministère de l'Education. Pour rappel, les candidats sont les seuls à connaitre les sujets de sciences au lancement de l'épreuve, les sujets n'étant communiqués en dehors des salles d'examen qu'au bout d'une heure. Voici les sujets qui ont été dévoilés quelques minutes après la fin de l'épreuve 2022 :

Le corrigé de l'épreuve de sciences pour la série générale est également fourni chaque année par notre partenaire Studyrama dès que des correcteurs spécialisés ont peu accéder aux sujets et s'y pencher. Consultez-le corrigé du brevet de sciences 2022 ci-dessous dès qu'il sera disponible afin de découvrir comment un professeur de sciences a résolu l'épreuve :

Combien de points sont à gagner pour l'épreuve de sciences du brevet ?

L'épreuve de sciences du brevet est chaque année notée sur 50 points (25 points par sous-matière), soit moins que le français et les mathématiques (100 points), mais autant que l'histoire-géographie. Jusqu'à 25 points sont donc à gagner par les élèves par matière. Pour rappel, le brevet est au total noté sur 800 points entre contrôle continu, examens écrits et oral, dont les dates ont été échelonnées selon les établissements jusqu'à ce vendredi 1er juillet. Il faut obtenir une moyenne de 400 points pour obtenir le diplôme national du brevet (DNB) au terme de ce cursus.

En seulement 1h, les élèves de troisième doivent ainsi montrer qu'ils ont acquis les enseignements fondamentaux de l'année sur les matières scientifiques. Si la durée de l'épreuve de sciences est courte, les professeurs estiment que les exercices prévus par le sujet sont faisables dans le temps imparti, à raison de passer une demi-heure par matière. "Trente minutes c'est amplement suffisant pour s'appliquer. Il faut bien lire le sujet pour partir sur des bonnes bases, isoler les informations importantes, quitte à les colorer, et faire attention aux unités. Il n'y a pas un travail démentiel, c'est largement faisable", assurait dernièrement Nicolas Perrot, professeur de physique-chimie au collège Sébastien Vauban à Blayes, auprès de L'Etudiant. L'organisation et la méthodologie semblent être les clefs de la réussite. Les épreuves de sciences reposent souvent sur la compréhension, l'analyse et l'interprétation de schémas, des graphiques et la maîtrise des formules. Toutefois il est primordial de connaître les notions principales des thèmes étudiés en cours.

En général, les sujets de sciences au brevet des collèges sont des sujets sans piège, présentant des exercices plutôt accessibles et sans difficulté si l'on a bien intégré le programme. Comme pour chaque examen, les correcteurs lors du brevet de sciences sont attentifs au soin apporté à la copie et les sujets de sciences sont souvent moins soignés que les épreuves littéraires. Attention donc à exposer clairement les raisonnements, les calculs, et les analyses de documents pour argumenter votre réponse, avant de conclure en une ou deux phrases. Les enseignants recommandent de détailler les étapes du raisonnement mais d'aller à l'essentiel dans la rédaction des réponses.