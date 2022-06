Sujet du brevet de sciences 2022 : les sujets tombés à l'étranger et les derniers en date en France

SUJET BREVET SCIENCES 2022. Connaître les sujets de sciences du brevet 2022 sur lesquels ont planché les lycéens français de l'étranger permet de s'entraîner en conditions plus réelles. Consultez également les annales du dernier sujet de la série générale dans l'Hexagone et son corrigé.

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 16h52] En 2022, ce sont les deux disciplines des Sciences et vie de la Terre et de la technologie qui ont été retenues par tirage au sort. La physique-chimie ne sera donc pas traitée dans le sujet de sciences de cette année en France. Dans cette page spéciale consacrée au sujet de sciences du brevet des collèges 2022, nous vous proposons de consulter le sujet tombé en Amérique du Nord pour le DNB 2022, ainsi que dans les centres d'examen de l'étranger du 1er groupe.

Sur quoi portait le sujet de sciences de la précédente édition du brevet des collèges ? En série générale, les collégiens ont planché sur la SVT et la physique-chimie (la technologie n'ayant pas été tirée au sort pour eux cette année). L'épreuve est chaque année notée sur 50 points (25 points par sous-matière). En physique-chimie, le sujet avait porté sur "les causes de la fonte des glaciers" ; en science de la vie et de la terre, c'est la photosynthèse et ses mécanismes qui étaient au coeur du sujet. Le sujet est à retrouver plus bas sur cette page, via le sommaire, grâce à notre partenaire Studyrama. Le corrigé est à consulter de la même manière en bas de page.

En Amérique du Nord, les candidats au DNB inscrits au lycée français ont passé leurs épreuves du brevet un mois avant leurs camarades de l'Hexagone, les 1er et 2 juin derniers. Quels sujets sont tombés pour eux ? En sciences, c'est cette année la discipline de la physique-chimie qui a été tirée au sort pour les candidats de la série générale. Le thèmes associé à cette matière était : "l'Exploration de la planète Mars". Les sciences de la vie et de la terre ont été la deuxième matière tirée au sort, avec pour thématique celle du tsunami ("Préparer une population face à un risque de tsunami" ; "Origine d'un tsunami" ; "sismogramme" ; "propagation des ondes sismiques et du tsunami").

Dans le 1er groupe des centres de l'étranger

Dans les centres de l'étranger du 1er groupe, l'épreuve de sciences du brevet 2022 en série générale a eu lieu le 15 juin dernier. Les deux disciplines choisies étaient Sciences et vie de la Terre et Technologie. En Sciences et vie de la Terre, le thème abordé était "l'impact du changement climatique sur les êtres vivants", à partir de l'exemple de l'oiseau "gobemouche noir" (sa période de reproduction ; son régime alimentaire à base de chenilles au cycle de reproduction basé sur le débourrage des feuilles entre autres) et du réchauffement climatique en Suisse. La dernière question demandait notamment d' "Expliquer les conséquences à long terme sur la population de Gobemouche de l'avancée du pic d'abondance des chenilles depuis 1995".) En annexe, il fallait remplir un schéma illustrant une chaîne alimentaire, et répondre à des questions à plusieurs propositions sur le changement climatique, la ponte des gobemouches noires et le pic d'abondance des chenilles.

En technologie, le thème de la composition était le tapis de course. Etaient notamment abordées dans les questions les fonctions techniques de ses différents composants ; la chaîne d'énergie de la rotation du tapis ; une mise en réseau de trois tapis de course et un serveur de données à distance permettant de collecter la vitesse et la fréquence cardiaque de chaque coureur et de consulter l'évolution des performances à distance. Il fallait à la fin du sujet compléter les cases d'un programme informatique permettant le fonctionnement du tapis de course en mode "débutant" ou en mode "endurance".

Notre site partenaire Studyrama a mis en ligne le pdf intégral du dernier sujet de sciences du brevet pour les séries générales. L'an dernier, ces dernières ont été mises à l'épreuve sur la physique-chimie et sur la SVT. Découvrez-le sujet du brevet de sciences 2022 ci-dessous en temps voulu. En attendant, voici celui de la dernière édition du brevet de sciences :

Le corrigé de l'épreuve de sciences pour la série générale est également mis en ligne par le site spécialisé Studyrama dès sa communication officielle par le ministère de l'Education. Consultez-le sujet du brevet de sciences 2022 ci-dessous dès sa publication afin de découvrir comment un professeur de sciences a résolu l'épreuve. En attendant, voici celui de la dernière édition du brevet de sciences :

Combien de points sont à gagner pour cette épreuve ?

Le sujet de sciences est la quatrième épreuve écrite du brevet des collèges 2022, et a lieu en parallèle de certaines épreuves du bac (grand oral et oral anticipé de français). Les élèves de troisième ont une heure pour plancher sur deux matières des trois enseignements scientifiques. Pour la filière générale, la SVT et la physique-chimie ont pour rappel été tirées au sort, alors que les sujets des filières professionnelles doivent faire référence au cours de technologie et de physique-chimie. Jusqu'à 25 points sont à gagner par les élèves par matière.