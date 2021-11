Black Friday 2021 sur les TV : des bons plans sur les télés avant l'heure

TELE. A quelques semaines de Noël, le Black Friday 2021 est une bonne occasion de se pencher sur les offres promotionnelles effectuées sur les télévisions. D'autant que les promotions commencent avant le 26 novembre !

Les télévisions figurent parmi les produits les plus mis en avant par les sites de commerce en ligne lors du Black Friday. Pour ce cru 2021, des rabais significatifs sont encore à attendre, sur tous types de modèles, sur toutes les gammes. Les télés 4K Ultra HD les plus onéreuses - et les plus sophistiquées - doivent bénéficier de rabais de plusieurs centaines d'euros lors de ce Black Friday 2021. Les modèles d'entrée de gamme doivent quant à eux être proposés avec des promotions moins impressionnantes, mais la concurrence devrait pousser les enseignes à se montrer audacieux sur les TV. Il faut avoir en tête que le moyen de gamme des téléviseurs, sur des prix allant de 600 à 800 euros, sera bousculé par ce Black Friday 2021 : comme chaque année, les rabais les plus intéressants sont effectués sur ces modèles, accessibles et au meilleur rapport qualité-prix.

Soyez attentifs si vous scrutez les promotions du Black Friday 2021 : Amazon doit proposer très vite un Early Black Friday, avant la mi-novembre, le géant du commerce en ligne a déjà lancé les hostilités aux Etats-Unis, où le Black Friday 2021 a déjà commencé. Comme chaque année, en France, Philips, Samsung, LG, Sony, Panasonic et d'autres fabricants vont rapidement proposer des rabais "Black Friday 2021" sur les téléviseurs. Les sites de e-commerce, à l'instar de Rue du commerce, Electro Dépôt, La Redoute, Leclerc ou encore Auchan, mettent chaque année en avant des offres significatives sur les télévisions.

Attention, si vous attendez la date officielle du 26 novembre (date du Black Friday 2021) sans regarder les offres avant, il est possible que vous passiez à côté de certains téléviseurs en promotion, puisque le Black Friday s'étend en réalité (au moins) du lundi précédent le vendredi noir au lundi suivant. Linternaute, qui repère pour ses lecteurs les meilleurs bons plans sur les TV, lors de chaque Black Friday, vous permet de faire le point sur les incontournables du marché lors des jours de promotions, directement depuis cette page. En attendant le Black Friday, voici une sélection de télévisions, qui pourraient déjà satisfaire les plus impatients.

Acheter une TV avant le Black Friday, c'est vraiment une bonne idée ? C'est tout à fait envisageable, compte tenu du marché qui propose des très nombreux articles très diversifiés. Les TV à prix contenu, si on cherche bien, se trouvent dès à présent. Les modèles les plus élaborés, les télés 4K Ultra HD, sont les plus chères, mais sont tellement recherchés qu'ils bénéficient souvent de quelques offres éphémères pour écouler les stocks si besoin. Quelques bons plans peuvent émerger avant le Black Friday 2021.

Les télévisions de la marque Samsung sont très recherchés durant le Black Friday. Samsung a pris les devants et propose d'ores et déjà sur son site des offres intéressantes sur ses TV haut de gamme. Samsung est l'un des acteurs importants du Black Friday, une page a déjà été conçue pour l'édition 2021. Voici une pré-sélection en attendant la grande vague de promotions :

Le Black Friday permet aussi de faire baisser les prix des télévisions peu chères, mais les rabais sont souvent moins intéressants que sur les modèles plus perfectionnés, les prix étant déjà tirés vers le bas toute l'année sur les modèles d'entrée de gamme. S'offrir une télévision pas chère avant le Black Friday fait complètement sens, donc. Voici une petite sélection de TV qui mérite le coup d'oeil.

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et comparez-bien les différentes offres avant l'acte d'achat. Il est très utile de comparer les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais.