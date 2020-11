"DIRECT. Coronavirus en France : 932 décès avec la mise à jour en Ehpad, le pic bientôt atteint"

CORONAVIRUS FRANCE. Plusieurs signaux montrent un ralentissement de l'épidémie de Covid-19 en France. Néanmoins, il convient de rester prudent. Ce vendredi, 932 décès ont été recensés en France. Retrouvez toutes les dernières infos ci-dessous.

Le dernier bilan du coronavirus en France, communiqué vendredi 13 novembre 2020, fait état de 932 décès. La barre des 30 000 décès à l’hôpital a été franchie, tandis que les chiffres des Ehpad ont été mis à jour ce vendredi (13 739 décès en tout, soit 476 de plus depuis mardi). Actuellement, 32 707 malades du Covid-19 sont hospitalisés. Le nombre de patients en réanimation est en revanche encore sous le pic d'avril dernier, même s'il est élevé et continue de grimper (4 903 en réanimation, soit +4). On dénombre par ailleurs 23 794 cas de plus en France en 24 heures. Le détail des chiffres ci-dessous :

1922 504 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 794 de plus

94 240 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce soir)

43 892 décès au total (Ehpad compris), soit 932 de plus

30 153 décès à l'hôpital, soit 456 de plus

13 739 décès en Ehpad, soit 476 de plus depuis mardi

32 707 hospitalisations en cours, soit 24 de plus

4903 personnes actuellement en réanimation, soit 4 de plus

2830 nouveaux admis à l'hôpital (+464) et 471 en réanimation (+85)

137 155 personnes sorties de l'hôpital, soit 2201 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié son dernier point épidémiologique, rendant compte avec précision de l'évolution du Covid-19 en France. Diminution du nombre de cas, circulation en baisse, mais augmentation des décès... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir de ce dernier point épidémiologique.

Des chiffres sur l'éducation nationale ont été rendus publics ce vendredi. On a notamment appris que 2 838 élèves ont été contaminés par le Covid-19 sur les seules dernières 24h. Le nombre de cas de coronavirus chez les élèves a été multiplié par quatre en seulement une semaine. 21 établissements scolaires sont actuellement fermées, dont 15 collèges et un lycée.

Selon des informations rapportées par l'AFP ce vendredi, un cluster a été identifié dans un Ehpad à Lyon. 44 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués, 32 résidents et 12 membres du personnel.

Jeudi 12 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 45 (du 2 au 8 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En quelques mots, le Covid-19 circule encore beaucoup sur le territoire, mais tout de même moins par rapport à la semaine précédente. Le nombre de cas diminue, mais les décès augmentent et les régions les plus touchées restent l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voici les points clés à retenir :

Les indicateurs de circulation du Covid-19 sur le territoire national sont en baisse, même s'ils restent à un niveau élevé. Le taux de positivité des tests au niveau national, établi à 21% en semaine 44, est désormais à 19,5% en S45. Le taux d'incidence national, autrement dit le nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants, diminue lui aussi : de 496,7 en S44, il passe à 427,6 en S45, soit une baisse de 14%. Ce taux reste toujours très élevé si l'on regarde les zones très touchées, comme les départements de la Savoie (1 106/100 000 habitants), la Haute-Savoie (1 092), la Haute-Loire (1 046) et la Loire (1 014), même si ces chiffres sont en baisse par rapport à S44.

même s'ils restent à un niveau élevé. Le taux de positivité des tests au niveau national, établi à 21% en semaine 44, est désormais à 19,5% en S45. Le taux d'incidence national, autrement dit le nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants, diminue lui aussi : de 496,7 en S44, il passe à 427,6 en S45, soit une baisse de 14%. Ce taux reste toujours très élevé si l'on regarde les zones très touchées, comme les départements de la Savoie (1 106/100 000 habitants), la Haute-Savoie (1 092), la Haute-Loire (1 046) et la Loire (1 014), même si ces chiffres sont en baisse par rapport à S44. Santé publique France constate une diminution du nombre de nouveaux cas confirmés , après une augmentation observée les semaines précédentes, avec 286 972 nouveaux cas enregistrés en semaine 45 contre 333 371 en S44, soit une baisse de 14%. Une diminution de nouvelles personnes-contacts à risque est également à noter (540 624 contre 634 173 en S44, soit -15%). En Ehpad, le nombre de signalements de cas de Covid semble continuer à se stabiliser, même si Santé publique France doit encore consolider ses données.

, après une augmentation observée les semaines précédentes, avec 286 972 nouveaux cas enregistrés en semaine 45 contre 333 371 en S44, soit une baisse de 14%. Une diminution de nouvelles personnes-contacts à risque est également à noter (540 624 contre 634 173 en S44, soit -15%). En Ehpad, le nombre de signalements de cas de Covid semble continuer à se stabiliser, même si Santé publique France doit encore consolider ses données. Le nombre d'actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est enfin en baisse , après cinq semaines de hausse. En semaine 45, Santé publique France rapporte 1 386 actes en moins par rapport à S44, soit une baisse moyenne de 18%, observée dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions.

, après cinq semaines de hausse. En semaine 45, Santé publique France rapporte 1 386 actes en moins par rapport à S44, soit une baisse moyenne de 18%, observée dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions. Les déclarations de nouvelles hospitalisations ont augmenté en semaine 45 (19 940 nouvelles hospitalisations contre 17 450 en S44). Si l'on se penche sur les régions, le taux d'hospitalisations s'est stabilisé en Ile-de-France et en Normandie, mais a fortement augmenté en Bourgogne-France-Comté, dans le Grand Est ou dans les Pays de la Loire. Les déclarations de nouvelles admissions en réanimation continuent aussi d’augmenter en semaine 45, passant de 2 605 en S44 à 3 037 en semaine 45 (+17%).

en semaine 45 (19 940 nouvelles hospitalisations contre 17 450 en S44). Si l'on se penche sur les régions, le taux d'hospitalisations s'est stabilisé en Ile-de-France et en Normandie, mais a fortement augmenté en Bourgogne-France-Comté, dans le Grand Est ou dans les Pays de la Loire. Les déclarations de nouvelles admissions en réanimation continuent aussi d’augmenter en semaine 45, passant de 2 605 en S44 à 3 037 en semaine 45 (+17%). Le nombre hebdomadaire de décès continue de progresser en semaine 45 avec 3 355 décès liés au Covid-19 contre 2 605 en S44, soit une augmentation de +29%. Le nombre de décès survenus parmi les personnes hospitalisées a augmenté lui aussi, passant de 1 755 en S44 à 2 591 en S45, soit +48%. Les chiffres sur la mortalité en Ehpad en semaine 45 doivent encore être consolidés par Santé publique France, qui anticipe malgré tout une hausse.

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir