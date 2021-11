"DIRECT. Coronavirus en France : "ça ne ressemble pas à une cinquième vague""

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres du coronavirus en France sont en forte hausse. S'ils sont à prendre avec précaution, un professeur du CHU de Rennes tempère sur la reprise épidémique, jeudi 4 novembre 2021.

Carte du coronavirus en France L'essentiel "Ca ne ressemble pas du tout à un début de cinquième vague". Prudence mais pas d'alarmise pour le Professeur Pierre Tattevin, du CHU de Rennes. Dans une interview à Ouest-France jeudi 4 novembre 2021, le spécialiste estime que "cette remontée du Covid-19 est un peu préoccupante. Mais elle n'est pas non plus totalement inattendue". Et précise : "elle augmente très très lentement et les courbes n’ont rien à voir avec celles que l’on a connues il y a un an".

Mercredi 3 novembre, les données de Santé publique France ont annoncé 10 050 nouveaux cas de coronavirus. Un chiffre à prendre avec des pincettes, en raison de la fermeture des pharmacies et laboratoires lundi, jour férié.

La reprise épidémique est toutefois bel et bien présente. Le taux d'incidence est reparti à la hausse dans de nombreux départements, entraînant le retour du port du masque à l'école primaire, à partir de la rentrée.

09:22 - Pourquoi le taux d'incidence explose chez les plus de 60 ans dans la Creuse ? L'évolution des données est aussi spectaculaire qu'inquiétante. D'un taux d'incidence moyen de 16 cas pour 100 000 habitants chez les plus de 60 ans dans la semaine du 18 au 24 octobre, la Creuse est passée, pour cette tranche d'âge, à un taux d'incidence moyen de 207 ! Une flambée du nombre de cas dont s'est fait l'écho France Bleu, mercredi 3 novembre 2021. Citant l'Agence régionale de santé, la radio rapporte que cette recrudescence est liée... aux thés dansants, aux concours de pétanque ou encore aux soirées moules-frites. Près de la moitié des personnes positives avaient en effet participé à l'un de ces rassemblements au cours des jours précédents. Il s'agit majoritairement de personnes âgées de plus de 65 ans. "Ce sont des personnes qui ont eu leur schéma vaccinal il y a six, huit, neuf mois, donc pour lesquelles la protection s'est amoindrie par rapport à ce qu'elle était au printemps", a précisé la préfète Virginie Darpheuille au micro de France Bleu, jeudi 4 novembre, rappelant que "le pass sanitaire n'a jamais suffit. C'est bien pour ça que la vaccination et les gestes barrières sont des recommandations que nous martelons depuis des mois". 08:37 - "Ca ne ressemble pas à une cinquième vague" selon un professeur du CHU de Rennes Peut-on (déjà) parler de cinquième vague ? Alors que les autorités publiques et sanitaires alertent sur une reprise de la circulation du coronavirus en France, un professeur du CHU de Rennes se veut être plus mesuré sur l'analyse de la situation. Dans une interview accordée à Ouest France et diffusée jeudi 4 novembre 2021, Piette Tattevin estime que "cette remontée du Covid-19 est un peu préoccupante. Mais elle n’est pas non plus totalement inattendue. Par contre, elle augmente très très lentement et les courbes n’ont rien à voir avec celles que l’on a connues il y a un an". Le médecin rappelle qu'à l'époque, "nous étions avec des pics à 70 000 contaminations et là, nous sommes à un peu plus de 6 000. Donc dix fois moins et une évolution beaucoup moins rapide". Selon lui, "ça ne ressemble pas du tout à un début de cinquième vague. Donc il faut rester attentif mais pas être alarmiste". 08:34 - Plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures ! Pourquoi ce chiffre doit être pris avec des pincettes ? Incroyable, mais vrai. Dans son bilan quotidien, Santé publique France fait état, mercredi 3 novembre, de 10 050 cas de coronavirus en plus en 24 heures. De quoi battre tous les records de ces dernières semaines ? À première vue, oui. Ces derniers jours, la moyenne tournait plutôt autour de 5 000, voire 6 000 nouveaux cas quotidiens. Avec plus de 10 000 cas en 24 heures, on est bien au-dessus. Toutefois, il y a un élément non-négligeable à prendre en compte : le week-end prolongé. En effet, mardi, très peu de cas étaient recensés, la faute aux pharmacies et laboratoires pour la plupart fermés dimanche, mais aussi lundi 1er novembre, jour férié. Ce mercredi, avec la réouverture de ces lieux de dépistage la veille, on assiste donc à un rattrapage en bonne et due forme. Pas de quoi s'alarmer donc ! 03/11/21 - 23:49 - Où enregistre-t-on le plus de décès au cours de ces 24 dernières heures ? FIN DU DIRECT - Le département des Alpes-Maritimes arrive sur la première marche de ce triste podium ce mercredi 3 novembre, avec trois morts liés au coronavirus ces dernières 24 heures. Viennent ensuite les Bouches-du-Rhône, Paris, le Val-d'Oise, le Vaucluse, la Loire-Atlantique et le Lot-et-Garonne où l'on recense deux décès liés au Covid-19. 03/11/21 - 23:12 - Retrouvez la liste des départements dans lesquels le port du masque va de nouveau être obligatoire Le port du masque obligatoire va faire son grand retour à la rentrée scolaire dans les écoles de 39 départements en Métropole, ainsi qu'à La Réunion. Le taux d'incidence y est en effet repassé au-dessus de 50 cas pour 100 000 habitants. Quels sont les départements en question ? Il s'agit de l'Ain, des Hautes-Alpes, des Ardennes, de l'Aveyron, du Cher, de la Corrèze, de la Haute-Corse, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Drôme, de l'Eure-et-Loir, du Gers, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Loire-Atlantique, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Maine-et-Loire, du Morbihan, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-et-Marne, des Deux-Sèvres, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne et de La Réunion. 03/11/21 - 22:34 - Dans quel département compte-t-on le plus de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 ? Mercredi 3 novembre, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui arrive en tête de ce triste classement, avec 435 patients atteints du coronavirus dans ses lits d'hôpitaux. Suivent les Hauts-de-Seine (299), la Seine-Saint-Denis (289), Paris (274), le Nord (235) et la Guadeloupe (183). 03/11/21 - 21:42 - Où en est le taux d'incidence en France ce mercredi ? Le seuil d'alerte des départements est toujours fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Question : où en est-on au niveau national de ce fameux taux d'incidence ? D'après les chiffres dévoilés mercredi 3 novembre par Santé publique France, le taux d'incidence s'élevait à... 61,71 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 0,84 point par rapport à la veille. 03/11/21 - 21:12 - Gabriel Attal confirme la "montée" de l'épidémie En sortant du Conseil des ministres, Gabriel Attal a confirmé une reprise de l'épidémie en France, corroborant notamment la hausse du nombre d'hospitalisations et des taux d'incidence de nombreux départements, dépassant à nouveau le seuil d'alerte, fixé à 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Pour le porte-parole du gouvernement, on assiste plus à une "montée" de l'épidémie qu'à une "envolée". Il a également appuyé sur la nécessité de procéder au rappel vaccinal : "Chaque dose de rappel est une protection de plus contre l'hiver." EN DIRECT | Compte rendu du Conseil des ministres du 3 novembre 2021 par @GabrielAttal, porte-parole du Gouvernement.https://t.co/TRHI4ZNoND — Élysée (@Elysee) November 3, 2021 LIRE PLUS

Mercredi 3 novembre, Santé publique France a annoncé 10 050 cas de Covid-19 en plus en 24 heures. Un chiffre particulièrement élevé, mais que l’on pourrait justifier par un rattrapage après le week-end prolongé de la Toussaint. Faute de pharmacies et de laboratoires ouverts dimanche ET lundi, de nombreux tests n’ont pas pu être réalisés avant mardi et leurs résultats ne sont connus que ce mercredi. Quoi qu’il en soit, les différents indicateurs continuent d’augmenter. 39 morts ont ainsi été recensés en 24 heures (hors Ehpad). C’est cinq de plus que mercredi dernier. Du côté des nouvelles admissions, sur une semaine, on en compte 164 de plus à l’hôpital de manière générale, et 34 de plus en réanimation. Voici tous les chiffres :

7 180 832 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 050 de plus

218 774 cas en Ehpad, soit 3 de plus

117 783 décès au total (Ehpad compris), soit 35 de plus

90 890 décès à l'hôpital, soit 39 de plus

26 893 décès en Ehpad, soit -4 de plus

6 764 personnes actuellement hospitalisées, soit 84 de plus

1 096 personnes actuellement en réanimation, soit 5 de plus

447 nouveaux admis à l'hôpital (+31) et 95 en réanimation (-31)

428 108 personnes sorties de l'hôpital, soit 307 de plus

Taux de positivité des tests : 2,21%, soit 0,02 point de plus

Taux d'incidence : 61,71 cas/100 000, soit 0,84 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 28 octobre, "la reprise de la circulation virale s’est confirmée en métropole, avec une nouvelle hausse du taux d’incidence". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans.

augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans. Le nombre d’hospitalisations augmente. Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41).

Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 26 octobre 2021, 76,2% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,3% était complètement vaccinée.16,9% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.