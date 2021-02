"DIRECT. Coronavirus en France : la circulation des variants évaluée, inquiétude en réanimation"

COVID FRANCE. Grâce à une étude, on en sait davantage sur la propagation des variants du Covid-19 en France. Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, les admissions en réanimation sont en augmentation.

10:05 - Le vaccin AstraZeneca disponible dès demain Le vaccin AstraZeneca arrive ce soir en France. Hier, Jean Castex a indiqué que 250 000 doses seront livrées ce soir et délivrées dès demain dans les hôpitaux. Le gouvernement a préféré suivre les recommandations de la Haute autorité de Santé et n'autorise pas l'injection du vaccin aux personnes de plus de 65 ans. Les premiers à le recevoir seront les personnels soignants et les personnes dans la tranche 50-65 ans présentant des risques accrus face au virus. "Le nouveau vaccin AstraZeneca va nous permettre d'atteindre l'objectif des 4 millions de premières injections d'ici la fin février", a ajouté le Premier ministre. 09:44 - Le variant anglais va envoyer "plus de gens à l'hôpital" Alors qu'il concernerait désormais 14% des gens contaminés au Covid-19 en France, le variant anglais se propage considérablement dans le pays. Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France invité de LCI ce vendredi, estime que cette propagation va forcément se faire sentir à l'hôpital. "On sait qu'inévitablement il enverra plus de gens à l'hôpital", a-t-il jugé. Et de s'inquiéter : "Avec 28 000 patients Covid déjà accueillis à l'hôpital, s'il y a la moindre explosion de l'épidémie, ça va être très compliqué pour les hospitaliers". 09:27 - La recherche est "très active" sur les médicaments Si la campagne de vaccination avance, les avancées concernant les médicaments contre le Covid-19 patinent. Pourtant, sur France Inter ce vendredi matin, Karine Lacombe a fait une déclaration à double tranchant. Si la recherche continue, l'infectiologue estime que "ce n'est pas uniquement avec les médicaments antiviraux que l'on va contenir l'épidémie". "Peu de traitements ont émergé mais la recherche est très active", a-t-elle ajouté.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France, fait état jeudi 4 février de 23 448 nouveaux cas enregistrés dans les dernières 24 heures, soit 322 de moins par rapport à jeudi dernier. Le nombre de décès est, lui, en hausse cependant, avec 13 victimes de plus par rapport à la semaine précédente. Une même hausse observée pour les nouvelles admissions à l'hôpital et en réanimation en une semaine. Le détail des chiffres :

3 274 608 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 448 de plus

77 952 décès au total (Ehpad compris), soit 357 de plus

54 927 décès à l'hôpital, soit 357 de plus

27 766 hospitalisations en cours, soit 189 de moins

3 240 personnes actuellement en réanimation, soit 37 de moins

1 752 nouveaux admis à l'hôpital (-126) et 275 en réanimation (0)

229 944 personnes sorties de l'hôpital, soit 1472 de plus

Taux de positivité des tests : 6,7%

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Ce jeudi, elles sont extraites du site Géodes, de Santé publique France et ne sont pas consolidées. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

Derniers articles sur le coronavirus