"DIRECT. Coronavirus en France : nouveau record du nombre de contaminations, le pic attendu dans les prochains jours"

COVID. Les chiffres du coronavirus en France n'en finissent plus de battre des records, avec près de 330 000 nouveaux cas enregistrés, vendredi 7 janvier 2022. Le taux d'incidence frôle les 2 200 cas pour 100 000 habitants. Le pic de la 5e vague pourrait être atteint "d'ici une dizaine de jours", selon le Professeur Fischer.

En direct

13:23 - Plus de 40 000 personnes attendues dans les manifestations anti-pass vaccinal Avec l'examen du pass vaccinal au Sénat, lundi 10 janvier, la contestation revient encore plus forte. Plusieurs dizaines de manifestations sont annoncées dans de nombreuses villes de France, ce samedi 8 janvier, pour protester contre le pass vaccinal et les nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Selon LCI, plus de 40 000 personnes sont attendues aujourd'hui.

13:08 - Les non-vaccinés représentent 56% des entrées en soins critiques Selon des chiffres actualisés vendredi 7 janvier par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), les 8% d'adultes de plus de 20 ans non vaccinés représentent 21% des tests PCR positifs chez les personnes symptomatiques, 45% des admissions en hospitalisation conventionnelle, 56% des entrées en soins critiques et 42% des décès.

12:57 - Un couvre-feu instauré à Saint-Martin Un couvre-feu nocturne a été instauré à Saint-Martin à partir du vendredi 7 janvier et le pass sanitaire rendu obligatoire pour tenter d'endiguer une "augmentation exponentielle des contaminations" au Covid-19, a annoncé le préfet Serge Gouteyron. Le couvre-feu, de minuit à 5h du matin, sera en vigueur pour au moins un mois et la présentation d'un pass sanitaire sera désormais obligatoire dans les bars et restaurants, y compris en terrasse.