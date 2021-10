"DIRECT. Coronavirus en France : une reprise de l'épidémie ? Des indicateurs se dégradent"

CORONAVIRUS. Après plusieurs mois d'une relative accalmie dans les indicateurs du Covid-19 en France, ces derniers se dégradent depuis quelques jours comme l'explique le bilan hebdomadaire de Santé publique France et les derniers chiffres.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Attention, cinquième vague ? Les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé ce jeudi 21 octobre laissent paraître une dégradation des chiffres de l'épidémie de coronavirus en France. Les nouveaux cas (6 127 en 24 heures, soit 940 de plus qu'il y a une semaine), mais aussi du nombre de décès (35 de plus à l'hôpital) sont en hausse. Si dans les établissements hospitaliers, le nombre de patients diminue légèrement, les nouvelles admissions, elles, repartent à la hausse : 273 nouveaux arrivants à l'hôpital (+10) et 59 en réanimation (+15). Retrouvez le bilan détaillé en bas de cette page.

Selon le bilan hebdomadaire de Santé publique France publié jeudi 21 octobre dans la soirée, "une reprise de la circulation virale est observée en métropole, avec une augmentation du taux d’incidence (de 44 cas pour 100 000 habitants à 48) et un R-effectif >1 (1,2 point contre 1,0 la semaine dernière)".

Invité de BFM TV ce vendredi 22 octobre, Olivier Véran constate une "petite poussée du Covid-19 en Europe". "Il fait froid dehors, il fait plus humide, comme tous les virus respiratoires, quand il fait froid et humide, ça circule plus, on s'y attendait." Le ministre de la Santé a également fait un rappel de la nécessité de la 3e dose. "Deux millions de personnes ont eu ce rappel mais ça ne suffit pas".

Ce jeudi 21 octobre, le laboratoire Pfizer a indiqué dans un communiqué que sa 3e dose du vaccin contre le Covid était efficace à 95,6%. Comme l'explique le laboratoire, il s'agit de la première étude "randomisée" sur la 3e dose.

10:10 - Pour le Pr Philippe Amouyel, la vigilance reste de mise Invité dans le 7/9 de France Inter, le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de Santé publique au CHU de Lille s'est exprimé sur la potentielle résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans l'Hexagone. Il a d'abord constaté le relâchement des gestes barrières qui implique "un arrêt de la décroissance" de l'épidémie de coronavirus en France. Passée cette première observation, l'épidémiologiste a ajouté que "le Royaume-Uni ou le Danemark ont réduit leurs mesures barrières très tôt. Le variant Delta continue à pousser quand il n'y a pas suffisamment de barrières vaccinale". Et Philippe Amouyel de conclure par une préconisation en triptyque qu'il qualifie comme "trois armes efficaces que l'on a actuellement", à savoir "le pass sanitaire, la vaccination et la troisième dose", essentielles pour diminuer "le circuit de transmission". 09:30 - Olivier Véran lance de nouveau un rappel pour la 3e dose "Si nous voulons éviter de reconnaître des situations comme celle de l'an dernier, si nous voulons éviter de nous mettre individuellement et collectivement en zone de risque, il faut booster le rappel de vaccination des personnes âgées et des personnes fragiles dans notre pays (...) Je lance vraiment un appel aux Français âgés de 65 ans ou plus, ou aux Français atteints de maladie chroniques, ou aux soignants qui sont à 6 mois de leur dernière injection, de bénéficier d'un rappel". 09:11 - Olivier Véran constate une "poussée" de l'épidémie Invité de BFM TV, le ministre de la Santé Olivier Véran constate une poussée de l'épidémie, un scénario attendu selon le ministre. "En Europe on assiste à une petite poussée du Covid-19 (...) Il fait froid dehors, il fait plus humide, comme tous les virus respiratoires, quand il fait froid et humide, ça circule plus, on s'y attendait." 08:32 - Une réponse immunitaire plus forte si la dose de rappel est différente de vos deux premières ? Alors que l'hypothèse d'une 3e dose pour tous n'est pas encore d'actualité, l'Agence européenne des médicaments (EMA), a indiqué qu'elle étudiait des données pour décider si elle s'alignerait sur une décision de l'Agence américaine des médicaments (FDA) qui a autorisé mercredi l'injection d'un vaccin différent pour la dose de rappel de celui utilisé pour les premières doses. 08:16 - Que dit le dernier bilan de Santé publique France ? Publié ce jeudi 22 octobre dans la soirée, le dernier bilan de Santé publique France confirme une dégradation des indicateurs du Covid-19. D'après SPF, une reprise de la circulation virale est observée en métropole, avec une augmentation du taux d’incidence et un R-effectif >1. Dans le détail, le taux d'incidence est en augmentation de 10% alors que le R effectif a augmenté de 0,2 point. En revanche, "bonne nouvelle", les indicateurs à l'hôpital restent pour le moment au vert selon le rapport avec 1 143 nouvelles hospitalisations (-2%) et 281 nouvelles admissions en soins critiques (-4%). 21/10/21 - 23:34 - Ce que l'on sait du nouveau sous-variant du Delta FIN DU DIRECT - AY4.2, sous-variant du variant Delta, se propage au Royaume-Uni. Surveillé de "très près", selon un porte-parole du Premier ministre britannique, des tests sont actuellement en cours pour vérifier sa résistance aux vaccins. Pour l'heure, on ne sait ni s'il est plus contagieux et plus dangereux que les autres variants, ni s'il déjoue l'immunité accordée par les vaccins. Cependant, l'Agence britannique de sécurité sanitaire a noté que, concernant 8% des nouveaux cas au Royaume-Uni, le AY4.2 est sur une "trajectoire croissante". Des propos confirmés par le docteur Scott Gottlieb, ancien commissaire de la "Food and Drug Administration" (l'Agence sanitaire américaine) dans un tweet le 17 octobre 2021. UK reported its biggest one-day Covid case increase in 3 months just as the new delta variant AY.4 with the S:Y145H mutation in the spike reaches 8% of UK sequenced cases. We need urgent research to figure out if this delta plus is more transmissible, has partial immune evasion? — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) October 17, 2021 Par ailleurs, ce sous-variant a déjà été retrouvé dans quatre pays : surtout présent au Royaume-Uni, il a également été identifié aux États-Unis selon Outbreak.info, site américain traquant les variants et sous-variants du Sars-CoV-2, au Danemark selon l'AFP, et en Israël selon le ministère de la Santé. Il n'a, pour le moment, pas été observé en France. Bien qu'il ne soit pas classé comme "variant préoccupant" au Royaume-Uni, des travaux testent actuellement sa résistance aux différents vaccins. Dans son tweet, Scott Gottlieb appelle à une "recherche urgente" sur cette ramification du Delta qui, apparu en Inde, avait provoqué une reprise de l'épidémie en fin de printemps dernier. 21/10/21 - 22:27 - Quid de la situation en réanimation ? Dans les services de soins critiques, globalement, le nombre de patients diminue ce jeudi 21 octobre. On compte 1 009 lits de réanimation occupés par des victimes du coronavirus, c'est 17 de moins que la veille. Néanmoins, quand on se penche sur les nouvelles admissions, les chiffres sont en légère hausse. Avec 59 nouveaux arrivants ces dernières 24 heures, Santé publique France fait état de 15 patients en plus par rapport à la veille, mais également 15 de plus comparé à jeudi dernier. 21/10/21 - 21:29 - Quelle situation à l'hôpital ? Dans le dernier bilan, en date de ce jeudi 21 octobre, Santé publique France fait état de 6 453 patients atteints du Covid-19 actuellement hospitalisés, soit 12 de moins que la veille. Avec 6 127 cas de Covid-19 supplémentaires rapportés par Santé publique France jeudi 21 octobre, on compte 91 cas de plus que la veille et même... 940 de plus comparé à jeudi dernier. Sur sept jours, la moyenne passe ainsi à 4 847 cas, soit 424 de plus que la semaine dernière. En revanche, si on compte 14 décès de plus que mercredi, avec 35 morts supplémentaires ce jeudi, le bilan reste inférieur à celui enregistré la semaine dernière (-3). Cependant, du côté des nouvelles admissions, il semble que les chiffres repartent légèrement à la hausse, avec 273 arrivants à l'hôpital en 24h, soit 10 de plus que mercredi et 67 de plus comparé à jeudi dernier. Dans les services de réanimation, on décompte 59 admissions. C'est 15 de plus que la veille, mais aussi 15 de plus que jeudi dernier. Voici tous les chiffres :

7 108 206 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6 127 de plus

218 586 cas en Ehpad, soit 14 de plus

117 389 décès au total (Ehpad compris), soit 37 de plus

90 508 décès à l'hôpital, soit 35 de plus

26 881 décès en Ehpad, soit 2 de plus

6 453 personnes actuellement hospitalisées, soit 12 de moins

1 009 personnes actuellement en réanimation, soit 17 de moins

273 nouveaux admis à l'hôpital (+10) et 59 en réanimation (+15)

425 777 personnes sorties de l'hôpital, soit 240 de plus

Taux de positivité des tests : 1,26%, soit 0,05 point de plus

Taux d'incidence : 48,52 cas/100 000, soit 0,25 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 21 octobre, "une reprise de la circulation virale est observée en métropole, avec une augmentation du taux d’incidence et un R-effectif >1. La hausse du taux d’incidence était plus marquée chez les 60-89 ans." Santé publique France "ne note pas d’impact sur les indicateurs hospitaliers au niveau national malgré une tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations dans certaines régions métropolitaines."

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 41 et passe à 48 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 44 en S40, soit +10%). En moyenne, 4 620 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation ou stable dans toutes les classes d’âge selon SPF avec une plus forte augmentation chez les plus âgés.

identifié à 99% par séquençage lors des enquêtes Flash des 21 et 28 septembre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 19 octobre 2021, 75,9% de la population générale avait reçu au moins une dose et 73,9% était complètement vaccinée.13,7% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel - C

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.