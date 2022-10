"Masque covid : recommandé dans les lieux clos... avant une obligation ?"

MASQUE COVID. Alors que la France connaît une huitième vague de Covid-19, le Covars, qui remplace le conseil scientifique, recommande le port du masque dans les lieux clos. Celui-ci n'est pas encore obligatoire.

[Mis à jour le 28 octobre 2022 à 12h09] Dans un avis publié le 20 octobre 2022, le Covars, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, souligne que le sous-variant Omicron BA.4/BA.5 est majoritaire en France et que le pays entre dans une huitième vague. Le Comité ajoute que "le masque reste le meilleur instrument et le plus facile à mettre en œuvre pour limiter la transmission inter-individuelle et reste utile même avec la couverture vaccinale actuelle". Il note également que le port du masque dans les transports ne suffira pas à limiter la propagation du Covid-19 s'il n'est pas généralisé dans l'ensemble de l'espace public. Le Comité recommande ainsi le port du masque en soulignant "qu'il est peu probable que l'adhésion au masque suffise à stopper la croissance de l'épidémie, mais même des réductions plus faibles pourraient s'avérer utiles pour réduire son impact".

Cependant, l'adhésion du public au port du masque semble s'éroder avec le temps. Ainsi, une étude menée en septembre 2022 par CoviPrev et publiée par Santé publique France début octobre montre que seuls 16 % des personnes interrogées portaient un masque en public (contre 34 % en mai 2022). Au travail, 70 % des Français ont indiqué ne plus porter le masque (ou le faire moins souvent) et 61 % ne le portent pas dans les transports en commun, contre 23 % en mai. Plus de la moitié des sondés (52 %) déclaraient ne plus porter le masque par oubli, mais aussi en raison d'une certaine lassitude.

Début octobre, Brigitte Autran, la présidente du Covars, recommandait aux Français de porter à nouveau le masque dans les transports en commun et dans les endroits peuplés, sans toutefois le rendre obligatoire. Elle avait appelé les Français à la vigilance avec le port du masque préventif et avait révélé que le retour du masque obligatoire était à l'étude. Le ministre de la Santé, François Braun avait, lui aussi, indiqué que le masque pourrait être de nouveau obligatoire dans les transports en commun. "Je ne m'interdis rien", avait-il déclaré au micro de RTL, le 4 octobre 2022.

L'évolution de l'épidémie en France pourrait-elle justifier le retour du port du masque obligatoire ? Lors de son point épidémiologique du jeudi 27 octobre 2022, Santé publique France, indique que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, est en baisse de 14 % en France. De son côté, le nombre de reproduction R effectif s'élève à 0,89, ce qui signifie qu'un malade contamine moins d'une personne et que l'épidémie régresse. Les nouvelles admissions en service de soins critiques ont diminué de 20 % par rapport à la semaine précédente, tandis que le nombre de décès a augmenté de 12 %. Malgré la diminution du nombre de cas, "dans le contexte d'une circulation du SARS-CoV-2 restant très active et à l'approche de la période hivernale, le respect des mesures combinées demeure primordial", écrit Santé Publique France. En plus de la vaccination et de l'isolement en cas de symptômes, SPF recommande le port du masque en présence de personnes vulnérables, en cas de promiscuité dans les espaces fermés et lors de grands rassemblements.

Dans son avis, le Covars recommande de porter le masque pour réduire les contaminations et note que "l'Allemagne a rendu le port du masque obligatoire dans les transports en commun et songe à étendre la liste des lieux d'obligation". Dans les aéroports, le masque n'est plus obligatoire ainsi que dans les avions, "il demeure néanmoins recommandé", indique Paris aéroport sur son site. La SNCF assure, elle aussi, que "le port du masque est fortement recommandé dans nos gares et dans nos trains". Les sociétés de transport en commun de plusieurs villes suggèrent toujours le port du masque. "Conservons nos bonnes habitudes", demande la RATP, dans un communiqué publié le 18 juillet 2022. Les transports en commun lyonnais conseillent aussi de le porter dans les métros, bus et trams. À Marseille, la RTM, la régie des transports métropolitains, a publié, jeudi 21 juillet sur son compte Twitter, un post demandant de rester vigilants face au virus. "Le port du masque est fortement recommandé sur l'ensemble du réseau", écrit-elle.

Il n'y a plus de cadre légal pour le port du masque. Dans le cadre de la loi mettant fin aux mesures d'urgence liées au Covid-19, les Français peuvent se passer de ce dispositif de protection respiratoire. En revanche, le port du masque reste "très recommandé", comme l'a indiqué le ministère de la Santé le jeudi 28 juillet. Cette recommandation s'applique tout particulièrement aux hôpitaux, a tenu à souligner le ministère : "Le masque demeure, dans l'immédiat, très fortement recommandé au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux". Le plus grand groupe hospitalier de France, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est allé plus loin en déclarant que le port du masque resterait "obligatoire" à l'intérieur de "ses bâtiments hospitaliers" pour "les personnels, patients et visiteurs" de manière à protéger les plus vulnérables.

La loi de "veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19" a été définitivement adoptée par le Parlement le 26 juillet dernier. Elle comprend un allégement conséquent de la plupart des dispositifs de lutte contre le virus : en effet, le texte abroge formellement, à compter du 1er août, la partie du code de la santé publique relative à l'état d'urgence sanitaire ainsi que le régime de gestion de la crise sanitaire, marquant le retour au droit commun. Les mesures de contrainte de la vie quotidienne prévues par ces régimes – passe sanitaire, obligation du port du masque, confinement, couvre-feu… – ne pourront plus être rétablies. Toutefois, dans le cadre des débats parlementaires en amont de l'adoption de cette loi sanitaire, le gouvernement a réitéré son souhait que le réflexe du masque "redevienne la norme" dans les "lieux bondés et les transports en commun".

Si le retour du masque obligatoire n'y figure pas, il est donc encore largement recommandé par le gouvernement qui incite chacun à "continuer à être vigilant". Le conseil s'applique surtout aux "espaces fermés", lorsqu'il y a "beaucoup de monde, notamment dans les transports", comme l'a expliqué à plusieurs reprises la Première ministre. Le texte de loi insiste également sur la nécessité de continuer à appliquer les gestes barrières pour protéger les plus vulnérables. En revanche, cette nouvelle loi spécifie bien que le port du masque ne fera pas l'objet d'une mesure nationale d'obligation. Le ministre de la Santé François Braun n'exclut pas de le "rendre à nouveau obligatoire dans le cas où un "nouveau variant dangereux" faisait son apparition, comme il le confiait au Parisien le 17 juillet 2022.

Le gouvernement mise donc sur le levier incitatif, s'en remettant au réflexe citoyen du port du masque. Le ministre de la Santé François Braun en appelle au "civisme de chacun". Le port du masque est donc "recommandé" dans les transports, sans obligation, tout comme dans "les endroits clos où on est en promiscuité directe", selon le ministre de la Santé… À ce titre, les transports et les centres commerciaux figurent dans la liste des "lieux clos et des grands rassemblements" où le masque est recommandé pour "les personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies" (tel que l'indique le site du gouvernement). Ces recommandations sont aussi un appel à la prudence pour éviter une flambée épidémique pendant les vacances.

Le retour du port du masque obligatoire en Europe ?

Le retour du masque obligatoire chez nos voisins européens, est souvent annonciateur d'un prolongement de l'obligation en France. Alors qu'en est-il en Europe ? Bien que ce ne soit pas encore obligatoire en France certains pays européens ont passé le cap. L'un de nos voisins, l'Allemagne a rétabli l'obligation de porter un masque FFP2 à partir de 14 ans dans les trains longue distance. Ces masques de niveau deux doivent également être portés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux ; un test négatif est également demandé dans ces établissements, précise le site du Ministère allemand de l'Intérieur. Désormais les Länder (les Etats Fédérés d'Allemagne) ont la possibilité de prendre des mesures strictes, comme le port obligatoire du masque dans les transports publics, actuellement étudié en France.

En Espagne, les communautés autonomes ont la possibilité de mettre en place un pass sanitaire local. Au niveau national, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun ou les hôpitaux à partir de 6 ans. En Italie, le port du masque FFP2 reste obligatoire dans les transports en commun, excepté l'avion. La ville de Kiev en Ukraine est aussi touchée par le retour du coronavirus, les autorités locales ont recommandé, ce 3 octobre, le retour du port du masque dans les lieux publics comme dans les écoles et les transports en commun.

Une nouvelle campagne de vaccination

Par ailleurs, au-delà des recommandations sur le port du masque, de nouveaux vaccins de Moderna et de Pfizer sont inclus dans la stratégie vaccinale. La Haute autorité de santé recommande d'administrer de nouvelles doses de rappel pour les personnes vulnérables, ce qui a commencé lundi 3 octobre, avec la mise sur le marché de deux nouveaux vaccins adaptés aux variants de la souche Omicron. François Braun, ministre de la santé et de la prévention a précisé l'intérêt de ces nouveaux vaccins, des laboratoires Moderna et Pfizer, au micro de France info. Il a indiqué que cette nouvelle campagne de vaccination était en réaction à la "reprise de la circulation du virus", il a ajouté qu'a donc pu être mis en place dès lundi 3 octobre "une nouvelle dose de rappel pour les populations cibles".

Ils ont tout trois la particularité d'être des vaccins "bivalents". Cela signifie que ces vaccins se basent sur la souche d'origine du virus de la COVID-19, mais aussi sur le variant Omicron BA.1, BA.4 ou BA.5. Ces vaccins sont administrés en priorité aux personnes éligibles à la deuxième dose de rappel. D'après les données du site Santé publique France, le variant Omicron BA.5 est largement majoritaire avec 91% des cas. Dans un communiqué du 20 septembre 2022, la Haute autorité de santé a se veut optimiste : "L'efficacité clinique attendue pour ces nouveaux vaccins bivalents est au moins équivalente voire supérieure à celle des vaccins originaux monovalents".

Alors justement, qui est éligible ? Toujours dans le communiqué de la HAS, il est indiqué que l'autorité souhaite cibler trois populations d'individus :

les personnes de plus de 60 ans.

les adultes de moins de 60 ans à risque de forme grave de la maladie : comorbidités, les femmes enceintes, personnes immunodéprimées, enfants et adolescents à haut risque

l'entourage de ces personnes que ce soit les personnes en contact régulier comme la famille ou professionnel du secteur sanitaire.

D'autres conditions sont requises pour se voir administrer ces doses de rappels. Les personnes âgées d'au moins 80 ans, les résidents en Ehpad et les personnes immunodéprimés doivent avoir reçu leur dernière injection il y a au moins trois mois. Pour les autres, un délai de six mois est à respecter. La Haute Autorité de santé a aussi maintenu ses préconisations antérieures par rapport aux personnes de moins de 30 ans en privilégiant pour cette catégorie les vaccins de Pfizer.