"Vaccination Covid en France : chiffres, comparaison avec le monde et dernières actus"

VACCINATION COVID. La France a accéléré le rythme de sa campagne de vaccination et s'apprête à recevoir de nouveaux vaccins. L'Inserm promet un vaccin français pour les prochains mois.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 5 072 244 personnes (+212 827 en 24h) ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France. 2 220 608 autres se sont vu administrer la seconde injection et pour l'heure, 10 806 130 doses de vaccin ont été réceptionnées par la France.

Le vaccin AstraZeneca a été suspendu au Danemark, en Norvège et en Islande, par précaution, par crainte qu'il y ait un lien entre son administration et la formation de caillots de sang.

En France, le ministre de la Santé a indiqué que le vaccin AstraZeneca allait continuer à être utilisé. "D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois qu'un effet indésirable grave est déclaré", a-t-il déclaré.

Lundi 15 mars, les pompiers des Bouches-du-Rhône ont suspendu l'administration du vaccin AstraZenaca sur leur personnel, après qu'un pompier a été hospitalisé pour une arythmie cardiaque après une injection.

Le vaccin développé par Janssen, filiale de Johnson & Johnson, a reçu l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, suivie ce vendredi par la Haute autorité de santé en France. L'arrivée des doses pourrait malgré tout ne pas avoir lieu immédiatement, car des retards de livraisons ont été annoncés par le groupe pharmaceutique américain.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 13/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 13/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 13/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 13/03/2021 Île-de-France 757 538 6,2% 311 458 2,5% Auvergne-Rhône-Alpes 602 968 7,5% 255 892 3,2% Nouvelle Aquitaine 520 637 8,7% 251 340 4,2% Occitanie 481 046 8,1% 234 712 4,0% Grand Est 471 685 8,6% 193 437 3,5% Hauts-de-France 455 823 7,6% 143 955 2,4% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 408 427 8,1% 183 605 3,6% Bretagne 287 535 8,6% 122 917 3,7% Normandie 279 540 8,5% 130 919 4,0% Pays de la Loire 272 205 7,2% 126 942 3,3% Bourgogne-Franche-Comté 244 498 8,8% 130 229 4,7% Centre-Val de Loire 203 003 7,9% 97 723 3,8% Corse 36 198 10,5% 16 194 4,7% La Réunion 25 194 2,9% 11 359 1,3% Martinique 7 253 2,0% 3 479 1,0% Mayotte 6 808 2,4% 2 031 0,7% Guyane 6 068 2,1% 2 004 0,7% Guadeloupe 5 075 1,3% 2 117 0,6% Saint-Barthélemy 374 3,8% 118 1,2% TOTAL 5 071 875 7,56% 2 220 431 3,31%

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 13/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 13/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 13/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 13/03/2021 Nord 202 963 7,8% 64 131 2,5% Paris 194 422 9,1% 79 941 3,7% Bouches-du-Rhône 151 415 7,4% 71 179 3,5% Rhône 124 191 6,6% 48 701 2,6% Gironde 124 037 7,6% 55 181 3,4% Pas-de-Calais 117 723 8,1% 29 344 2,0% Moselle 113 720 11,0% 35 782 3,5% Alpes-Maritimes 112 256 10,4% 36 885 3,4% Seine-Maritime 101 527 8,2% 47 645 3,8% Isère 100 070 7,9% 32 185 2,5% Hauts-de-Seine 96 195 6,0% 39 473 2,4% Loire-Atlantique 95 566 6,6% 43 969 3,1% Hérault 93 411 7,9% 42 546 3,6% Haute-Garonne 90 784 6,5% 45 391 3,2% Yvelines 86 147 5,9% 34 091 2,4% Bas-Rhin 82 959 7,3% 38 430 3,4% Val-de-Marne 82 958 5,9% 35 309 2,5% Ille-et-Vilaine 82 277 7,6% 33 946 3,1% Finistère 81 800 9,0% 33 777 3,7% Var 77 909 7,3% 40 559 3,8% Seine-Saint-Denis 77 696 4,7% 31 256 1,9% Essonne 76 365 5,8% 32 752 2,5% Seine-et-Marne 72 207 5,1% 29 308 2,1% Val-d'Oise 71 548 5,7% 29 328 2,3% Morbihan 65 257 8,6% 28 365 3,8% Charente-Maritime 65 208 10,1% 32 873 5,1% Gard 64 378 8,6% 26 072 3,5% Calvados 63 671 9,2% 29 369 4,2% Haut-Rhin 63 320 8,3% 28 274 3,7% Meurthe-et-Moselle 62 455 8,6% 22 994 3,1% Pyrénées-Atlantiques 61 923 9,1% 31 117 4,6% Maine-et-Loire 61 047 7,5% 27 271 3,3% Loire 60 944 8,0% 25 547 3,3% Côtes-d'Armor 58 201 9,8% 26 829 4,5% Vendée 56 211 8,2% 26 171 3,8% Saône-et-Loire 51 386 9,4% 23 575 4,3% Puy-de-Dôme 50 324 7,6% 22 092 3,3% Somme 48 329 8,5% 18 585 3,3% Oise 48 248 5,8% 16 438 2,0% Côte-d'Or 47 648 8,9% 24 390 4,6% Haute-Savoie 47 267 5,7% 20 803 2,5% Indre-et-Loire 46 579 7,7% 20 184 3,3% Manche 46 481 9,5% 20 533 4,2% Loiret 45 797 6,7% 22 103 3,2% Drôme 44 107 8,5% 19 632 3,8% Pyrénées-Orientales 43 437 9,1% 23 646 4,9% Marne 43 349 7,7% 16 941 3,0% Eure 41 169 6,9% 16 380 2,7% Vienne 40 562 9,3% 19 735 4,5% Doubs 40 446 7,5% 24 228 4,5% Vaucluse 39 366 7,0% 20 024 3,6% Allier 38 599 11,7% 20 704 6,2% Aisne 38 560 7,3% 15 457 2,9% Landes 37 023 9,0% 19 099 4,6% Ain 36 097 5,5% 15 489 2,4% Savoie 35 444 8,2% 17 294 4,0% Haute-Vienne 35 238 9,5% 14 149 3,8% Sarthe 34 610 6,2% 17 804 3,2% Dordogne 33 768 8,3% 15 538 3,8% Vosges 33 063 9,2% 14 599 4,1% Eure-et-Loir 32 815 7,6% 14 946 3,5% Tarn 31 191 8,0% 15 060 3,9% Charente 31 163 9,0% 18 301 5,3% Deux-Sèvres 29 914 8,0% 15 130 4,1% Ardèche 29 233 8,9% 11 280 3,5% Aude 27 711 7,4% 12 972 3,5% Cher 27 452 9,3% 13 702 4,6% Jura 27 427 10,6% 17 892 6,9% Loir-et-Cher 27 402 8,4% 13 095 4,0% Orne 26 692 9,6% 16 992 6,1% Aveyron 26 621 9,6% 16 661 6,0% Corrèze 26 546 11,0% 11 147 4,6% La Réunion 25 194 2,9% 11 359 1,3% Yonne 24 978 7,5% 12 500 3,8% Mayenne 24 771 8,1% 11 727 3,8% Aube 24 535 7,9% 12 721 4,1% Ardennes 23 575 8,9% 10 842 4,1% Indre 22 958 10,6% 13 693 6,3% Tarn-et-Garonne 22 855 8,7% 10 700 4,1% Lot-et-Garonne 22 328 6,8% 12 092 3,7% Hautes-Pyrénées 22 299 9,8% 11 872 5,2% Haute-Loire 21 947 9,7% 12 905 5,7% Nièvre 21 516 10,8% 12 363 6,2% Gers 19 658 10,3% 10 371 5,5% Corse-du-Sud 18 695 11,5% 7 483 4,6% Haute-Saône 17 735 7,6% 7 549 3,2% Haute-Corse 17 503 9,6% 8 711 4,8% Lot 17 469 10,1% 8 298 4,8% Alpes-de-Haute-Provence 15 496 9,4% 9 309 5,6% Cantal 14 745 10,3% 9 260 6,5% Territoire de Belfort 13 362 9,5% 7 732 5,5% Ariège 13 179 8,6% 6 667 4,4% Creuse 12 927 11,1% 6 978 6,0% Meuse 12 378 6,8% 6 456 3,6% Haute-Marne 12 331 7,3% 6 398 3,8% Hautes-Alpes 11 985 8,5% 5 649 4,0% Lozère 8 053 10,6% 4 456 5,8% Martinique 7 253 2,0% 3 479 1,0% Mayotte 6 808 2,4% 2 031 0,7% Guyane 6 068 2,1% 2 004 0,7% Guadeloupe 5 075 1,3% 2 117 0,6% Saint-Barthélemy 374 3,8% 118 1,2% Autre 366 1,0% 175 0,5% Autre 2 % 2 % TOTAL 5 071 875 7,52% 2 220 431 3,29%

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 13/03/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 13/03/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 1 662 627 32,78% 940 273 42,34% 75-79 ans 857 964 16,91% 433 581 19,53% 50-59 ans 723 956 14,27% 298 555 13,44% 60-64 ans 447 552 8,82% 132 469 5,97% 70-74 ans 420 627 8,29% 114 808 5,17% 65-69 ans 357 779 7,05% 95 971 4,32% 40-49 ans 286 447 5,65% 109 865 4,95% 30-39 ans 195 744 3,86% 66 852 3,01% 25-29 ans 72 643 1,43% 19 761 0,89% 18-24 ans 45 959 0,91% 8 247 0,37% TOTAL 5 072 244 100,00% 2 220 608 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 15/03/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 55.25 Seychelles 89.59 Emirats Arabes Unis 66.13 Iles Falkland 49.73 Îles Caïmans 48.66 Bermudes 44.52 Guernesey 43.82 Pays de Galles 43.48 Jersey 39.01 Angleterre 38.52 Maldives 38.13 Royaume-Uni 37.98 île de Man 37.66 Écosse 37.50 Irlande du Nord 35.78 Chili 34.48 Bahreïn 32.39 États-Unis 32.01 Serbie 29.50 Malte 27.19 Anguilla 26.19 Îles Féroé 18.07 Hongrie 17.95 Barbade 17.74 Maroc 15.40 Danemark 14.40 Saint Marin 14.24 Estonie 14.01 Islande 13.73 Qatar 13.19 Montserrat 13.04 Turquie 13.03 Lituanie 12.95 Norvège 12.74 Slovénie 12.41 Finlande 12.33 Grèce 12.31 Suisse 11.96 Pologne 11.94 Irlande 11.94 Espagne 11.45 Portugal 11.41 Autriche 11.39 Slovaquie 11.37 Chypre 11.33 Union européenne 11.12 Italie 11.11 Suède 10.83 Roumanie 10.76 France 10.75 Allemagne 10.58 Singapour 10.45 République Tchèque 10.10 Dominique 10.00 Belgique 9.89 Pays-Bas 9.45 Liechtenstein 9.27 Groenland 9.04 Luxembourg 8.76 Uruguay 8.57 Koweit 8.43 Canada 08.02 Croatie 7.33 Arabie Saoudite 6.41 Andorre 6.36 République dominicaine 6.08 Panama 5.85 Brésil 5.37 Russie 5.28 Argentine 5.27 Lettonie 5.15 Bulgarie 4.88 Costa Rica 4.75 Monde 4.61 Azerbaïdjan 4.47 Macao 4.26 Chine 3.65 Sri Lanka 3.61 Mexique 3.37 Mongolie 03.05 Bangladesh 2.67 Grenade 2.67 Hong Kong 2.54 Inde 2.17 Indonésie 2.00 Rwanda 1.96 Oman 1.92 Belize 1.87 Colombie 1.54 Pérou 1.49 Jordan 1.47 Liban 1.40 Népal 1.38 Bolivie 1.18 Corée du Sud 1.15 Sainte-Lucie 1.14 Cambodge 01.02 Ghana 0.97 Malaisie 0.90 Albanie 0.82 Equateur 0.79 Sénégal 0.78 Australie 0.64 Monténégro 0.60 Le Salvador 0.39 Nouvelle-Zélande 0.37 Ile Maurice 0.30 Moldavie 0.28 Afrique du Sud 0.25 Guyane 0.24 Zimbabwe 0.24 Biélorussie 0.22 Japon 0.18 Algérie 0.17 Guatemala 0.17 Kazakhstan 0.12 Ukraine 0.12 Paraguay 0.11 Philippines 0.10 Thaïlande 0.06 Côte d'Ivoire 0.06 Venezuela 0.04 Pakistan 0.03 Trinité-et-Tobago 0.03 Honduras 0.03 Kenya 0.02 Angola 0.02 Tunisie 0.02 Iran 0.01

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.