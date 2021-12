"Vaccination des enfants : les 5-11 ans bientôt tous vaccinés ?"

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. Alors qu'Olivier Véran a annoncé sur France 2 viser le 20 décembre pour potentiellement élargir la vaccination à tous les 5-11 ans, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, souhaite attendre les résultats de la vaccination des enfants aux Etats-Unis.

[Mis à jour le 9 décembre à 16h21] Ce jeudi 9 décembre, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a confirmé sur France 2 que le gouvernement avait l'intention d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 "à tous les enfants" de 5 à 11 ans..."à partir du 20 décembre", si possible. Olivier Véran a notamment demandé à ce "que la filière s'organise pour que, si nous avons le feu vert de la Haute autorité de santé, nous puissions être prêts pour vacciner tous les enfants de 5 ans et plus à partir du 20 décembre". Une demande qui survient alors que le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV), indiquait à Franceinfo ce même jour que le COSV attendait "les résultats de la vaccination [des enfants] en cours aux États-Unis." L'immunologue précisait encore à la chaîne d'informations en continu que le COSV "devrait disposer de ces résultats dans assez peu de temps", peut-être dans les "15 jours à venir". Pourquoi un tel délai ? Malgré les données "tout à fait encourageantes" sur l'efficacité et la sûreté que les autorités sanitaires françaises possèdent déjà, "le nombre d'enfants qui étaient inclus dans [l'essai clinique], environ 1 500, n'est pas suffisant pour écarter d'éventuelles possibilités - même si c'est peu probable - d'effets indésirables un petit peu moins rares", a précisé le Pr Alain Fischer.

Des annonces et réflexions qui interviennent alors que l'exécutif a finalement décidé d'ouvrir, dès ce 15 décembre, la vaccination contre le Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans susceptibles de faire une forme grave. Une décision prise après l'avis favorable à la vaccination des 5-11 ans possédant des comorbidités, il y a quelques jours, de la Haute autorité de santé (HAS). Quelque 350 000 enfants souffrant "d'obésité, de maladies respiratoires, cardiaques", a précisé le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran, sont concernés par cette mesure. Un élargissement de la vaccination à tous les enfants de cette tranche d'âge était déjà envisagé au moment de cette annonce gouvernementale, "si possible d'ici à la fin de l'année", a annoncé Jean Castex. Des annonces devraient donc être rapidement faites à ce sujet, 2022 approchant à grands pas. Cette vaccination se ferait uniquement sur la base du volontariat. Et le ministre de la Santé de préciser : "Nous organisons toute la logistique commencer sans délai à vacciner les enfants, les autres, ceux qui ne sont pas vulnérables", avançant le chiffre de plus de six millions de concernés.

Si le 15 décembre sera la première étape pour les 5-11 ans les plus fragiles, l'accès à tous les enfants de cette catégorie est soumis aux retours des autorités chargées d'encadrer cette décision. "Nous avons un avis favorable du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du professeur Fischer qui nous est parvenu cet après-midi. Nous devons encore enregistrer deux avis favorables importants : celui de la Haute Autorité de santé et celui du Comité consultatif national d'éthique", a précisé Olivier Véran. Les retours sont attendus très prochainement, un calendrier ayant été évoqué pour l'élargissement de la vaccination : "cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour ce qui concerne les centres de vaccination, et du 27 décembre pour ce qui concerne la médecine de ville et les pharmacies".

Un volontariat qui pourrait être fortement incité comme chez les plus de 12 ans avec l'instauration d'un pass sanitaire ? Pour l'heure, l'hypothèse est réfutée par l'exécutif, comme l'a appris Franceinfo. L'accès des 5-11 ans à de nombreux lieux de vie et de culture ne devrait, à l'heure actuelle, pas être soumis à la présentation d'un QR code. D'autant que, par ailleurs, l'élargissement de la vaccination à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans est suspendue à l'avis du Comité consultatif national d'éthique, qui n'a pas encore donné sa réponse au gouvernement.

De son côté, l'Académie nationale de médecine a publié un communiqué au printemps dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants doit être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge"

L'Académie nationale de médecine rappelait aussi dans son communiqué qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour d'autres vaccins : "Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

En plus des Etats-Unis qui vont commencer la vaccination dans les prochains jours, le Cambodge a commencé ce vendredi 17 septembre à vacciner les enfants dès l'âge de six ans contre le coronavirus, bien que l'OMS n'ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans. La Chine a autorisé l'utilisation de son vaccin chez les mineurs et le pays l'a déjà injecté à des millions d'enfants entre 3 et 17 ans. Depuis aout dernier, Israël vaccine les 5-11 ans à risque. Le 3 septembre, Cuba est devenu le premier pays à ouvrir en masse la vaccination pour les plus jeunes. Les 2-18 ans peuvent donc recevoir une dose de vaccin, une condition fixée par le gouvernement cubain avant de rouvrir les écoles.

Pfizer a été le premier vaccin a recevoir l'aval des autorités. Le comité d'examen de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a estimé mi octobre que les vaccins Pfizer-BioNTech présentaient plus d'avantages que de risques pour cette tranche d'âge. Pfizer a présenté les résultats d'un essai clinique ayant démontré une efficacité de 90,7 % du vaccin pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les 5 à 11 ans. Moderna en est encore dans la phase III de son essai clinique mais les premiers résultats sont prometteurs et une demande d'autorisation a été formulée.