Variant Omicron : où est-il en France ? Pourquoi est-il si dangereux ?

OMICRON. A Paris, Omicron cause une contamination sur trois, a annoncé ce mardi 21 décembre Gabriel Attal, qui a également indiqué qu'en France, les cas d'Omicron doublent "tous les 2 à 3 jours". Découvrez sur notre carte où le variant circule le plus.

[Mis à jour le 21 décembre 2021 à 15h23] Le variant Omicron continue d'inquiéter. Et pour cause : sa propagation en France et dans le monde est extrêmement rapide. Pour preuve : il représente, rien qu'à Paris, au moins 1 contamination au Covid-19 sur 3, a annoncé ce mardi 21 décembre Gabriel Attal, à Matignon, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Jean Castex. Sur France 2, le porte-parole du gouvernement avait également noté, ce 21 décembre dans la matinée, que les cas d'Omicron doublaient "tous les 2 à 3 jours". Et de préciser que, s'il représentait "10% des contaminations ce week-end, nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et très au-delà dans certaines régions, notamment en Ile-de-France, en particulier à Paris". Au risque de causer une 6e vague, alors que la 5e, due au variant Delta, n'est toujours pas terminée et dans un contexte où "nous battons des records de taux d'incidence" (537 cas positifs pour 100 000 habitants sont aujourd'hui observés) et où "la situation à l'hôpital est tendue".

Cette forte contagiosité pourrait cependant, selon plusieurs immunologues, être contrecarrée en partie par la dose de rappel de vaccin anti-Covid. Ce mardi, c'était au tour du responsable de l'unité Virus et Immunité à l'Institut Pasteur, Olivier Schwartz, d'affirmer que les "anticorps des patients sont capables de neutraliser le variant Omicron", un à trois mois après l'injection de la dose de rappel, sur BFMTV. Un discours déjà largement repris par une partie de la communauté scientifique, qui enjoint donc à faire faire son rappel au plus vite.

En France, 748 cas de contamination été officiellement recensés au 19 décembre ont, selon les dernières données disponibles de Santé publique France. Ils étaient à peine 200 six jours plus tôt selon les données corrigées et moins de 100 le 9 décembre. Mais si on se penche sur le nombre total des "tests criblés avec variant inconnu (non L452R)", qui devrait nous approcher du nombre de cas de variant Omicron, on obtient le chiffre de 7334 cas en France.

Le nombre de personnes infectées par Omicron croît ainsi de manière notable depuis le début du mois. Selon Santé publique France, le variant Omicron représentait ainsi 2,1% des variants au cours de la semaine du 6 décembre. Mais il ne s'agit là que des cas identifiés à partir d'enquêtes de criblage, qui ne peuvent rendre compte de la réalité de l'ampleur de la propagation du variant. La méthodologie appliquée souffre d'ailleurs de quelques biais comme l'indiquait la chercheuse de biologie évolutive Florence Debarre le 19 décembre 2021 sur Twitter, pointant un manifeste dysfonctionnement dans le relevé début décembre : "Malheureusement, pile au moment critique, le codage du criblage a été modifié, entrainant une baisse du nombre de résultats de criblages rendus publics", écrivait-elle.

Voici une carte de France permettant de visualiser où le variant Omicron est le plus présent sur le territoire, grâce au travail de criblage de Santé Publique France. Attention, seule une part des tests positifs au coronavirus sont criblés, autrement dit analysés pour déterminer le variant à l'origine de l'infection. La stratégie de criblage de Santé publique France consiste, depuis début juin 2021, à rechercher trois "mutations d'intérêt" lors de ces criblages : la mutation E484K (plutôt propre aux variants Bêta et Gamma), la mutation E484Q (variants très rares) et la mutation L452R, associée à une possible augmentation de la transmissibilité et propre à de nombreux variants, dont Delta. Son absence indique que le type de variant est inconnu mais avec une forte suspicion de variant Omicron.

Plusieurs observateurs des données estiment que ce pourcentage pourrait largement dépasser les premières données officielles, le criblage du variant n'étant pas encore systématique. Selon Guillaume Rozier, fondateur des sites CovidTracker et ViteMaDose, Omicron pourrait avoir dépassé les 20% en Ile-de-France et 27% à Paris. D'autres experts sont plus pessimistes encore. Florence Débarre, chercheuse au CNRS, indiquait sur Twitter que le variant Omicron pourrait avoir passé les 50% des nouveaux cas en Ile-de-France ce week-end et que le temps de doublement du mutant est "de l'ordre de 2 jours". Elle se base sur la proportion de tests criblés ne présentant pas la mutation L452R, présente dans le variant Delta mais pas chez Omicron.

Le Premier ministre Jean Castex avait averti, vendredi 17 décembre, avec beaucoup de lucidité : "Nous pensons que ce variant va se diffuser très rapidement, au point de devenir dominant dès le début de l'année 2022, comme il l'est déjà au Royaume-Uni avec plus de 90 000 cas recensés aujourd'hui", a-t-il indiqué.

Si les chiffres concernant le variant Omicron en France sont aujourd'hui lourdement sous-estimés c'est parce que le système de dépistage n'est pas encore totalement adapté comme l'expliquait Le Parisien mi-décembre. Outre les cas asymptomatiques, passant sous tous les écrans radar, de nombreuses personnes ayant effectué un test antigénique positif et qui doivent ensuite réaliser un test PCR de confirmation, "oublient" cette seconde étape, empêchant de fait l'analyse plus fine de l'infection. Le criblage, autrement dit l'analyse en laboratoire des tests PCR positifs pour en identifier la mutation, n'est en outre pas encore adapté à Omicron. Trois mutations sont en effet recherchées systématiquement en France aujourd'hui, l'une correspondant au variant Alpha, l'autre au variant Delta et la dernière à une mutation plus marginale. Mais aucune ne permet d'identifier formellement le variant Omicron. Ce sont donc les tests négatifs à ces trois mutations qui sont considérés comme "suspects". Il faut ensuite passer par un séquençage, long et fastidieux, pour identifier avec certitude le variant. Dans le Parisien, des scientifiques estiment que le nombre de cas d'Omicron pourrait ainsi être 10 fois plus élevé que ce qui est remonté dans les données officielles.

Le variant Omicron bien plus contagieux ?

Les premières études "en vie réelle" du variant Omicron ont été dévoilées mi-décembre, émanant d'organismes privés ou publics basés en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Et certaines hypothèses semblent se confirmer, notamment sur la forte contagiosité et la dangerosité modérée du variant découvert fin novembre en Afrique du Sud. L'une des études, datée du 11 décembre et publiée en pré-print par le Discovery Health (organisme privé d'assurances sud-africain), avec la contribution du South African Medical Research Council (SAMRC), est basée sur 210 000 tests PCR positifs, recueillis entre le 15 novembre et le 7 décembre en Afrique du Sud, parmi lesquels 78 000 ont été attribués au variant Omicron. Ses conclusions sont à la fois rassurantes et inquiétantes.

L'étude apporte en effet des "preuves solides" que le variant Omicron augmente le risque d'infection chez les personnes qui ont déjà eu le Covid, elle suggère en outre que les "percées infectieuses sont également plus fréquentes" chez les personnes vaccinées. Ces résultats corroborent d'autres études en laboratoire (comme ici par exemple) démontrant la capacité du variant Omicron à échapper à notre système immunitaire et à réinfecter des individus préalablement infectés par le Covid-19. Il échapperait même au schéma connu jusqu'ici avec les variants Alpha ou Delta, dans lequel une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 permettait une réduction d'au moins 80% du risque de réinfection.

Le variant Omicron est-il résistant aux vaccins contre le Covid ?

Premier enseignement sur le variant Omicron : les défenses immunitaires offertes par une double dose de Pfizer perdraient lourdement en efficacité contre les contaminations, passant de 80% contre le variant Delta à 33% contre Omicron. En revanche, la double dose du laboratoire américain resterait efficace à 70% contre les hospitalisations liées à Omicron (contre plus de 90% pour les hospitalisations liées à Delta). Un chiffre que n'a pas contesté Ugur Sahin, le PDG de BioNTech, coconcepteur du vaccin Pfizer contre le Covid dans le journal Le Monde le 20 décembre : "Même les triples vaccinés sont susceptibles de transmettre le Covid-19", a-t-il même assuré, expliquant cela par les mutations subies par le virus d'origine. "Il y aura une perte de l'efficacité contre Omicron avec le temps, c'est très probable, mais il faut encore en mesurer la rapidité", a-t-il encore avancé, admettant que "nous sommes loin des 95 % d'efficacité [contre l'infection - NDLR] que nous avions obtenus contre le virus initial". "Le vaccin n'arrêtera pas la pandémie de Covid-19 à lui seul. Le variant Delta infecte des personnes vaccinées et Omicron le fera plus encore", ajoute-t-il, plaidant pour que les vaccinés soient testés et respectent, eux aussi, les gestes barrière.

Ces conclusions rejoignent celles d'une autre étude, menée au Royaume-Uni cette fois et portant elle aussi sur des données en "vie réelle", autrement dit extraites des registres de patients outre-Manche. Selon le document publié en pré-print par des chercheurs britanniques le 9 décembre, "deux doses des vaccins Pfizer ou AstraZeneca sont "insuffisantes pour conférer des niveaux de protection efficaces contre les infections et les formes bénignes de Covid-19 liées à Omicron". Si on en croit les données de l'étude (basée sur 581 cas d'Omicron symptomatiques contre 56 439 cas de Delta), l'efficacité du vaccin contre l'infection passerait de 88% 2 à 9 semaines après la deuxième dose, à 48,5% entre 10 et 14 semaines puis chuterait encore à entre 34 et 37 % à partir de 15 semaines. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a d'ailleurs déjà précisé que ce variant présentait une protéine complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés.

Un rappel pourrait néanmoins faire remonter l'efficacité au-dessus des 70% (de l'ordre de 71 % à 75,5 %, en moyenne), indiquent les données en vie réelle issues de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud la semaine dernière. "Après la troisième injection, notre vaccin semble fournir une protection de 70% ou 75% contre tout type de maladie, ce qui reste un bon résultat pour un vaccin en général et je pense que nous serons largement au-delà pour les formes sévères", estime à ce sujet Ugur Sahin. Il annonce aussi un vaccin spécialement adapté, "utilisant la protéine spike d'Omicron et ses 32 mutations comme antigène" qui devrait arriver rapidement. "Nous restons en ligne avec notre objectif de cent jours, ce qui signifie que nous devrions être en mesure de livrer nos premiers vaccins adaptés à Omicron en mars, sous réserve de l'approbation des régulateurs", indique-t-il.

Le variant Omicron est-il moins dangereux ?

Seconde donnée clé de l'étude sud-africaine sur le nouveau variant qui se propage actuellement à très grande vitesse : sa moindre sévérité. Le risque d'hospitalisation baisserait de 29% avec Omicron, en comparaison des données observées lors de la première vague. Parmi les personnes hospitalisées, on compterait par ailleurs moins de malades nécessitant un passage en soins intensifs. Fabien Lascols, cofondateur du site MeteoCovid, a tenté d'extrapoler des données. Il estime d'abord que la vague d'hospitalisation actuelle en France est attribuable au variant Delta et qu'il est trop tôt pour l'imputer à Omicron. Reprenant les données sud-africaines, il estime qu'en comparant Omicron et Delta, on enregistrerait 40% d'hospitalisations en moins, 80% de patients en réanimation en moins et même 87% de personnes intubées en moins. Omicron générerait 93% de décès en moins que le variant Delta selon lui.

A vague Delta égale en incidence avec temps de décalage hospi



Total hospitalisé: -40%

Total Rea: - 80% dont personne intubé -87%

Deces: -93% pic.twitter.com/nTTkWJTbqN — Fabien_L - Météo Covid (@Fabien_L) December 18, 2021

Des scientifiques tempèrent néanmoins. Les auteurs de l'étude britannique estiment que cette moindre sévérité pourrait être le résultat des anticorps accumulés par la population lors des précédentes vagues du coronavirus. Ces chiffres sont "sur-interprétés" car ils ne prennent pas en compte l'immunité acquise lors des vagues précédentes, a même lâché Chris Whitty, médecin-chef de la Santé britannique lors d'une conférence de presse ce 15 décembre.

D'autres scientifiques considèrent qu'un variant plus contagieux mais moins mortel fera plus de victimes comme l'a expliqué le journal Le Monde dès janvier 2021 dans un article mis à jour à la mi-décembre. "Nous sommes préoccupés par le fait que les gens considèrent Omicron comme bénin. (...) Même si Omicron provoque des symptômes moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés", a alerté le Directeur général de l'OMS dans une communication à la mi-décembre.

Le variant Omicron est-il plus dangereux pour les enfants ?

Autre enseignement de la série de données sud-africaine, qui demande sans doute plus que les autres encore à être vérifié : le variant Omicron pourrait se montrer plus sévère avec les enfants, augmentant le risque d'hospitalisation de 20% chez les plus jeunes atteints de Covid. "Bien que les données soient préliminaires et basées sur des nombres relativement faibles, nous ne devons pas encore tirer de conclusions définitives sur le risque encouru par les enfants, mais nous devons surveiller de près ce phénomène pour voir s'il y a une augmentation correspondante au Royaume-Uni", commente pour sa part la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Depuis le début de la pandémie mondiale, la recherche d'un médicament efficace pour traiter les malades du coronavirus est au moins aussi cruciale que la recherche d'un vaccin, mais avance à plus petits pas. Alors que le Molnupiravir de Merck semble avoir du mal à convaincre, Pfizer a assuré mardi 14 décembre dans un communiqué que son antiviral Paxlovid, était efficace dans le traitement du Covid, y compris contre Omicron. Administré dans les 3 jours après les symptômes, le médicament réduirait de 89% le risque d'hospitalisation et de décès chez les personnes fragiles. Un taux qui passe à 88% dans les 5 jours.

L'étude du laboratoire a été menée auprès de 2200 participants non-vaccinés particulièrement âgés ou souffrant de comorbidités. Aucun décès n'a été enregistré chez les malades ayant reçu le traitement au Paxlovid alors que 12 décès ont été enregistrés dans le groupe placebo. Concernant Omicron, un test a été réalisé sur "une version artificielle" du variant. Le président des Etats-Unis Joe Biden lui-même a déjà évoqué "une étape importante" quand le médicament pourra être autorisé.

Dévoilé le 24 novembre par une équipe de l'institut de recherche de Krisp, le variant B.1.1.529, dit Omicron, présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations : pas moins d'une trentaine, contre deux pour le variant Delta. Alors qu'une trentaine de cas présentant le variant Omicron était officiellement détectée dans le monde au lendemain de sa découvertes dans moins de deix pays, on en compte plusieurs milliers à la mi-décembre, dans 77 pays au moins selon l'OMS.

Le variant Omicron se propage "à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant", a aussi averti mardi 14 décembre l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à utiliser tous les outils anti-Covid pour éviter que les systèmes de santé ne soient rapidement submergés à l'approche des fêtes de fin d'année. "77 pays ont maintenant signalé des cas d'Omicron, mais la réalité est qu'Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays même s'il n'a pas encore été détecté", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse à Genève.

Inquiétude mondiale autour du variant Omicron

Les ministres de la Santé des pays du G7 ont fait part de leur inquiétude au sujet d'Omicron jeudi 16 décembre, appelant les Etats à la coopération, le variant étant la "plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale". "Travailler ensemble est crucial face à la vague d'Omicron, qui grandit rapidement", a-t-il été déclaré avec une impulsion pour un "dépistage régulier", un "accès équitable aux diagnostics, au séquençage de génome", ainsi qu'aux vaccins et aux traitements. Le président des Etats-Unis Joe Biden a pour sa part prévu que le variant Omicron allait "se mettre à circuler beaucoup plus rapidement dans le pays, prédisant . "un hiver de maladie grave et de mort" aux non vaccinés.