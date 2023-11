Black Friday smartphones : de -30 à -50% ! Les Samsung S23 et les Xiaomi stars des offres

La Black Friday week commence ce vendredi 17 novembre et les offres sont nombreuses sur les smartphones. Les Samsung Galaxy, les Xiaomi ou encore les Google Pixel, notamment les derniers modèles font aussi l'objet de promos.

Top départ pour la Black Week ! Les offres qui étaient déjà nombreuses sur les smartphones sont rejointes pour une nouvelle vague de promotions à une semaine du Black Friday. Comme le suggéraient les première offres, tous les constructeurs de smartphones jouent le jeu des réductions et les modèles les plus recherchés sont parfois affichés à prix réduits. Il est parfois difficile de se retrouver dans toutes ses offres et de distinguer les vraies bonnes affaires des fausses promos, alors voici une sélections des offres à ne pas louper.

Premier exemple, et pas des moindres : le Samsung Galaxy S23, smartphone issu de la dernière gamme de la marque coréenne. Le téléphone est affiché à 600€ à l'occasion du Black Friday, c'est plus de 350€ de remise par rapport au prix de vente conseillé par le constructeur.

Samsung Galaxy S23 - 128 Go 600,99€ VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Un autre produit star du secteur est soldé. Il s'agit du smartphone Xiaomi 13T qui est le dernier cru de la marque chinoise connue pour rivaliser avec les leaders du marché. Le téléphone est vendu à -30%, passant de 649€ à 449€ et à cette baisse s'ajoute une remise supplémentaire appliquée chez l'enseigne Boulanger : 100€ de réduction pour la reprise d'un ancien téléphone. Avec cette offre, le Xiaomi 13T revient à seulement 349€, soit presque moitié moins cher.

Smartphone XIAOMI 13T conçu avec Leica Noir 256Go Neuf à partir de 449,00 € Boulanger 649,00 € 449,00 € Voir

Des remises sur les smartphones Samsung pour le Black Friday

Samsung reste une des marques qui dominent le marché et ses smartphones figurent parmi les plus convoités, d'autant plus qu'en des promotions les rendent un peu plus accessible financièrement. C'est le cas du Samsung Galaxy S23 Ultra qui est le summum de la dernière gamme du constructeur coréen qui peut se trouver à moins de 900€ contre 1 419€, ce qui revient à une remise de près de -40%. D'autres offres sont également disponibles sur le produit, mais elles cassent moins les prix laissant parfois le smartphone à plus de 1 000€, ce sont toutefois des économie de 300€ qui peuvent être faites.

Samsung S23 Ultra - 256 Go 869,99€ VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Chez Samsung des modèles de smartphones plus anciens et de gammes différentes sont aussi en promotions. Parmi eux, des modèles bien reconnaissables comme le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip 4 dont le prix baisse presque de moitié en étant proposé à 599€ contre 1 109€.

Samsung Galaxy Z Flip 4 - 128 Go Neuf à partir de 576,00 €

Fnac 1108,98 € 600,01 € Voir

Cdiscount 601,99 € Voir

Amazon 699,00 € 669,00 € Voir

Rue du Commerce 714,99 € Voir

Red by SFR 899,00 € Voir

Leclerc 1109,00 € Voir

Darty 1109,00 € Voir

Boulanger 1109,00 € Voir Amazon 699,00 € 493,00 € Voir

Fnac 1108,98 € 518,00 € Voir

Il faut aussi jeter un œil du côté des autres gammes dont les produits sont parfois vendus dans des packs aux prix très concurrentiels. Un exemple avec ce pack comprenant un Samsung Galaxy S21 et une enceinte JBL Go 3 pour la somme de 399€ contre 799€.

Pack Samsung Galaxy S21 128 Go + JBL GO 3 Neuf à partir de 398,95 € Fnac 798,95 € 398,95 € Voir

Darty 799,00 € Voir

Pack Samsung Galaxy A34 128 Go + JBL Clip 4 Neuf à partir de 318,98 € Fnac 448,98 € 318,98 € Voir

Darty 449,00 € Voir

Les smartphones Xiaomi soldés pendant le Black Friday

Des smartphones de la marque Xiaomi sont également en promotion, notamment les derniers modèles mis en vente. Le Xiaomi 13T a été cité plus haut, mais le Xiaomi 13T Pro qui est sorti fin septembre est aussi en promo est peut-être trouvé à moins de 700€.

Xiaomi 13T Pro - 1 To Neuf à partir de 698,98 € Fnac 898,98 € 698,98 € Voir

Darty 699,00 € Voir

Boulanger 899,00 € 699,00 € Voir

Red by SFR 699,00 € Voir

SFR 699,00 € Voir

Amazon 837,50 € Voir

Cdiscount 922,30 € Voir

Rue du Commerce 994,99 € Voir

Xiaomi propose aussi d'autres smartphone en soldes, des produits qui restent haut de gamme comme le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12T. Ces téléphones sont régulièrement présentés comme de parfaites alternatives au Xiaomi 13 Pro et son prix compris entre 900 et 1 300€. Sa charge rapide, la qualité des photos et des vidéos ainsi que la puissance de l'appareil sont citées parmi ses atouts.

Xiaomi 12 Pro - 12/256 Go Neuf à partir de 576,19 €

Rue du Commerce 576,19 € Voir

Red by SFR 649,00 € Voir

SFR 649,00 € Voir

Cdiscount 663,42 € Voir

Fnac 732,27 € Voir

Darty 732,20 € Voir

Ubaldi 1057,00 € Voir Reconditionné 529,00 € 496,00 € Voir

Amazon 699,00 € 532,99 € Voir

On peut aussi mentionne le Xiaomi Redmi Note 12 qui fait partie de ces smartphones plus abordables mais conservant des capacités très satisfaisantes. Le produit est ici vendu avec une coque et une protection en verre trempé pour l'écran, le tout à 199€. La version supérieure, le Redmi Note 12 Pro est également en promo à -20%, soit à 349€ au lieu de 429€. Le Xiaomi Redmi 12 Pro est aussi proposé dans un pack accompagné d'écouteurs Redmi Buds 4 Lite.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro - 256 Go Neuf à partir de 313,99 €

Amazon 450,99 € 328,00 € Voir

Fnac 428,98 € 328,85 € Voir

Darty 349,00 € Voir

Boulanger 499,00 € 349,00 € Voir

Leclerc 439,00 € Voir

Ubaldi 472,00 € Voir

Red by SFR 499,00 € Voir

SFR 499,00 € Voir Fnac 428,98 € 349,00 € Voir

Amazon 450,99 € 350,00 € Voir

Pack Xiaomi Redmi 12 + Coque + verre trempé 199€ VOIR L'OFFRE sur Le BHV Marais

Pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro + Ecouteurs Redmi Buds 4 Lite Neuf à partir de 278,95 € Occasion à partir de 389,00 € Fnac 388,95 € 278,95 € Voir

Darty 389,00 € Voir

Cdiscount 409,01 € Voir Fnac 388,95 € 389,00 € Voir

Les smartphones Google Pixel en réduction

Du côté des smartphone Google, le modèle Google Pixel 8 sorti il y a tout juste un mois peut être trouvé avec des petites réductions de prix. Il est mis en vente à 729€ par certaines enseignes contre les 8509€ de son prix de vente conseillé.

Google Pixel 8 - 256 Go Neuf à partir de 729,00 €

Red by SFR 779,00 € Voir

Fnac 858,98 € 788,98 € Voir

Amazon 859,00 € 789,00 € Voir

Darty 859,00 € Voir

Boulanger 859,00 € Voir

Rue du Commerce 894,38 € Voir

Cdiscount 947,99 € Voir Amazon 859,00 € 749,55 € Voir

Fnac 858,98 € 789,00 € Voir

Mais les offres les plus intéressantes concerne le Google Pixel 7, le modèle précédent sorti l'année dernière. Le smartphone reste une valeur sûre capable de concurrencer sur la Samsung S22 et l'iPhone 14. Le trouver en promotion est donc une belle affaire et des offres permettent d'économiser jusqu'à 250€, soit une de -35%.

Google Pixel 7 - 256 Go Neuf à partir de 579,00 €

Cdiscount 602,00 € Voir

Rue du Commerce 639,00 € Voir

Amazon 749,00 € 648,05 € Voir

Darty 749,00 € Voir Reconditionné 609,00 € 576,00 € Voir

Fnac 748,98 € 620,90 € Voir

Le Black Friday n'a pas encore commencé et les premières offres arrivent tout juste. N'hésitez pas à consulter régulièrement cet article à l'approche de l'opération commerciale pour avoir vent des promotions les plus avantageuses.

Parmi les meilleures offres du Black Friday sur les smartphones

Toutes les marques de téléphones appliquent des réductions sur leurs smartphones durant, et même avant, le Black Friday. Et il est bon d'aller jeter un œil du côté des autres marques en parallèle des leaders du marché. Certaines proposent des produits très compétitifs à des prix réduits, comme le fait HONOR, marque connue des amateurs de high tech.

HONOR 90 - 512 Go 399,90€ VOIR L'OFFRE sur HONOR

HONOR Magic5 Pro - 512Go 899,90€ VOIR L'OFFRE sur HONOR

La marque HONOR propose des remises allant de 100€ (200€ sur le prix de vente conseillé) sur son modèle HONOR 90 jusqu'à 300€ sur les produits les plus haut de gamme comme le HONOR Magic5 Pro. Le premier est vendu à 399,90€ contre 499,90€ et le second à 899,90€ contre 1 199,90€. A noter que les versions Lite des deux modèles (le HONOR 90 Lite et le HONOR Magic5 Lite) sont aussi en promotion est respectivement vendus à 199,90 et 259,90€.