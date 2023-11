Black Friday Apple : iPhone 15, Macbook, AirPods 3... Ce sont les 5 bonnes affaires à ne pas rater ce lundi !

Vous êtes à la recherche d'un appareil Apple pendant le Black Friday ? Voici ce que nous avons repéré pour le début de la Black Week 2023.

C'est déjà l'heure du Black Friday 2023 ! Une semaine avant la grande date prévue ce vendredi 24 novembre, la Black Week a débuté le 17 novembre et de nombreuses offres sont d'ores et déjà en ligne. Si vous cherchez un produit Apple, c'est sans doute le moment de scruter de plus près les prix affichés.

On retrouve les produits phares de la marque à la pomme à prix barrés sur de nombreuses plateformes de vente en ligne. Amazon, Fnac Darty mais aussi Rue du Commerce proposent de belles promos en ces premières heures de la Black Week 2023. Voici le top 5 des meilleures promotions sur les MacBook, iPhone et AirPods repérées par la rédaction. Retrouvez également en bas d'articles les infos sur le Black Friday par Apple avec des cartes cadeaux à la clé, comme annoncé par le géant américain.

Quelles sont les meilleures promos du Black Friday sur les produits Apple ?

1. l'iPhone 15 déjà bradé ?! L'offre folle du jour. C'est la surprise de ce début de Black Friday puisqu'on trouve de belles promos sur les iPhone 15 tout juste sortis. Rue du Commerce a dégainé le premier vendredi mais Rakuten affiche l'offre la plus agressive en ce début de semaine avec un iPhone 15 en configuration 128 Go à moins de 800 euros ! Soit une remise de près de 20% sur le prix affiché sur de nombreux autres sites.

Apple iPhone 15 128 Go Noir Neuf à partir de 754,99 € Occasion à partir de 799,99 € Rakuten 754,99 € Voir

Rue du Commerce 849,00 € Voir

Ubaldi 949,00 € Voir

Fnac 968,95 € Voir

Amazon 999,00 € 969,00 € Voir

Cdiscount 969,00 € Voir

Materiel.net 969,00 € Voir

Darty 969,00 € Voir

Boulanger 969,00 € Voir Rakuten 754,99 € 799,99 € Voir

Fnac 968,95 € 884,00 € Voir

Amazon 999,00 € 959,34 € Voir

2. Les AirPods 3 aussi en promo. Eux aussi sont récemment sortis puisque les AirPods 3, avec câble USB-C, sont arrivés en septembre, dans la foulée de la dernière Keynote. Ici, pas d'énorme promo en vue mais tout de même un joli rabais sur un produit récemment sorti.

Airpods AirPods 3 (3rd generation) Neuf à partir de 129,00 € Occasion à partir de 157,48 € Rakuten 129,00 € Voir

Reconditionné 174,00 € 141,00 € Voir

Amazon 199,00 € 169,00 € Voir

Rue du Commerce 167,94 € Voir

Ubaldi 175,00 € Voir

Fnac 198,98 € 178,98 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Leclerc 183,00 € Voir

Materiel.net 189,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir Rakuten 129,00 € 157,48 € Voir

Amazon 199,00 € 158,86 € Voir

Fnac 198,98 € 179,00 € Voir

3. MacBook Air M2 à 1149 euros au lieu de 1299 euros Le MacBook Air, reconnu comme la référence en matière de PC ultraportable, est en promotion. Doté du puissant processeur Apple M2 de 2022, il profite aussi de son écran Retina de 13,6 pouces et de son châssis en aluminium qui en font un modèle aux finitions parfaites haut de gamme. Il est fait pour durer. Habituellement vendu à 1299 euros, le MacBook Air est proposé actuellement avec une offre exceptionnelle à 1149 euros à la Fnac.

Macbook Apple MacBook Air M2 (2022) Minuit (MLY33FN/A) Neuf à partir de 1148,50 € Occasion à partir de 919,20 € Fnac 1298,50 € 1148,50 € Voir

Amazon 1299,00 € 1149,00 € Voir

Rakuten 1149,00 € Voir

Darty 1149,00 € Voir

Boulanger 1299,00 € 1149,00 € Voir

Cdiscount 1229,00 € Voir

Ubaldi 1229,00 € Voir

Rue du Commerce 1258,49 € Voir

Materiel.net 1299,00 € Voir Amazon 1299,00 € 919,20 € Voir

Rakuten 1149,00 € 1099,90 € Voir

Fnac 1298,50 € 1189,00 € Voir

4. l'iPhone 14 128 Go Minuit à moins de 800 euros ! C'est sur le géant Amazon que l'on trouve cette offre sur un modèle encore récent. L'iPhone 14 n'avait pas marqué une grande révolution par rapport au 13 mais reste un excellent smartphone. L'offre est valable sur le coloris dit "Minuit", c'est à dire noir.

iPhone 14 128 Go Minuit Neuf à partir de 679,99 € Occasion à partir de 620,00 € Rakuten 679,99 € Voir

Rue du Commerce 726,30 € Voir

Amazon 869,00 € 799,00 € Voir

Cdiscount 757,90 € 799,00 € Voir

Leclerc 811,00 € Voir

Materiel.net 819,00 € Voir

Boulanger 869,00 € 819,00 € Voir

Fnac 868,95 € Voir

Darty 869,00 € Voir Rakuten 679,99 € 620,00 € Voir

Fnac 868,95 € 634,43 € Voir

Reconditionné 749,00 € 716,00 € Voir

Amazon 869,00 € 743,07 € Voir

Cdiscount 757,90 € Voir

5. l'iPhone 13 toujours plus bas. Si vous cherchez un iPhone neuf à petit prix, c'est sans doute vers un iPhone 13 qu'il faut se tourner à l'occasion de ce Black Friday 2023. Le smartphone est encore de bonne composition, récent et bénéficie de bonnes mises à jour. Il est proposé à moins de 650 euros à l'occasion du lancement de ce Black Friday 2023.

iPhone 13 128Go Midnight Neuf à partir de 648,95 € Occasion à partir de 450,00 € Fnac 748,95 € 648,95 € Voir

Amazon 749,00 € 649,00 € Voir

Rakuten 649,00 € Voir

Rue du Commerce 649,00 € Voir

Boulanger 749,00 € 649,00 € Voir

Cdiscount 562,99 € 699,00 € Voir

Materiel.net 699,00 € Voir

Darty 749,00 € Voir Rakuten 649,00 € 450,00 € Voir

Fnac 748,95 € 517,00 € Voir

Reconditionné 569,00 € 536,00 € Voir

Cdiscount 562,99 € Voir

Amazon 749,00 € 645,76 € Voir

Cette sélection sera régulièrement actualisée ces prochains jours lors de la Black Week puis lors du Black Friday. Les offres sont limitées dans le temps et en stocks et il peut être intéressant de rapidement se positionner. Vous n'obtiendrez pas toujours le meilleur prix possible mais vous aurez ainsi l'assurance de profiter de stocks encore conséquents pour faire vos emplettes !

Le Black Friday chez Apple, c'est quand et quelles promos en 2023 ?

Si la marque à la pomme a longtemps boudé l'opération, elle a cette fois annoncé qu'elle y participera. Du vendredi 24 au lundi 27 novembre, les clients pourront obtenir des cartes cadeaux valables sur de prochains achats. Les montants de ces cartes cadeaux pourront atteindre 150 euros au maximum mais, attention, ces cartes cadeaux ne seront délivrées que sur l'achat de certains produits. Evidemment, les récents iPhone 15 ou Macbook Pro M3 n'en font pas partie au contraire des iPhone 13 et 14, des AirPods ou de la gamme d'iPad. Voici les montants :