300 euros de moins pour ce PC Gaming HP Victus, l'offre à ne pas manquer de ce Black Friday

Besoin d'un nouveau PC pour jouer ? HP casse ses prix à l'occasion du Black Friday.

Le Black Friday 2023 est bien lancé et de nombreuses offres concernent les PC et particulièrement les PC Gaming. Si pour beaucoup, avoir un PC portable est indispensable, avoir un bon PC Gaming fixe l'est également. Mais pour en acquérir un, il faut définir vos priorités en définissant votre budget car il y en a pour tous les prix. Il faut également identifier vos besoins en terme de jeux pour savoir quel processeur et quelle carte graphique choisir. La RAM et le stockage est aussi très important si vous avez beaucoup de jeux.

Pour le Black Friday 2023, HP casse son prix pour le HP Victus 15L TG02-0331nf. Equipé des processeurs Intel® Core™ de 12ème génération, cet ordinateur vous permettra de gagner du temps dans toutes vos taches. Le PC fixe possède également la carte graphique Intel Arc A380.