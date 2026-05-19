Ce héros français sera panthéonisé dans quelques semaines, le RN est embarrassé

Une grande figure française fera son entrée au panthéon au mois de juin prochain. Une cérémonie qui peut mettre dans l'embarras le Rassemblement national, écarté a priori de l'hommage.

Le 23 juin 2026, la France rendra hommage à une grande figure de la Résistance de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la première fois de son histoire, le Panthéon - sanctuaire de la mémoire nationale - accueillera en son sein un historien. 82 ans après son exécution sommaire par les Allemands, ce Lyonnais de naissance fut également un immense résistant, engagé dans la clandestinité à Lyon en 1943-1944.

Issu d'une famille juive alsacienne, celui qui était également professeur d'histoire du Moyen-Age à l'université de Strasbourg de 1919 à 1936 s'est attaché à étendre la recherche historique en la croisant avec la sociologie, la géographie, la psychologie et l'économie. Il est le fondateur de l'école historique des Annales. Capitaine et Croix de guerre en 1914-1918, de nouveau mobilisé en 1939, il s'était engagé dans la résistance au tournant des années 1942-1943. Juif, il est démis de ses fonctions de professeur à la Sorbonne à la suite de l'adoption de la loi sur le statut des Juifs.

Ce héros de guerre, immense intellectuel, c'est Marc Bloch. L'auteur de "L'Etrange Défaite", écrit en 1940 et publié après guerre, avait été arrêté à Lyon le 8 mars 1944, emprisonné et torturé à la prison Montluc, à Lyon, puis fusillé le 16 juin avec 29 de ses camarades. Au Panthéon, il rejoindra Jean Zay, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Jean Moulin, autres résistants. Emmanuel Macron, annonçait justement la panthéonisation de ce résistant emblématique de la République le 24 novembre 2024.

"Pour son œuvre, son enseignement et son courage", Marc Bloch entrera au Panthéon, avait déclaré le chef de l'Etat, lors du 80e anniversaire de la libération de Strasbourg. Il avait également loué sa "lucidité cinglante qui nous frappe aujourd'hui encore", son "audace des mots et des idées qui se doubla du courage physique" et sa "volonté française jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à l'assassinat par la Gestapo". La date du 16 juin 2026 avait été dans un premier temps pressentie pour son entrée au Panthéon, mais la cérémonie a dû être décalée de quelques jours en raison du G7 à Evian-les-Bains. En effet, l'évènement se tiendra en Haute-Savoie du 15 au 17 juin.

© Ministère de l'Education nationale

Dans une lettre au président de la République, consultée par l'AFP, sa famille avait demandé que l'extrême droite soit écartée de l'hommage national. "Nous, descendants de Marc Bloch, tenons à rappeler que l'œuvre de ce patriote convaincu est profondément antinationaliste, construite contre le roman national et la réduction de l'histoire française aux frontières nationales. Cet engagement s'est d'ailleurs manifesté jusque dans la mort. En ce sens, il nous paraît essentiel que l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie", écrivent sa petite-fille Suzette Bloch et son arrière-petit-fils Matis Bloch, dans une tribune. Alors, quelle sera la position du Rassemblement national (RN) ?

"On respecte évidement la volonté de la famille", déclarait en novembre 2024 le député et porte-parole du parti lepéniste, Philippe Ballard, au micro de Franceinfo. "On peut regretter, (car) il n'y a pas d'explication", concédait-il toutefois, sans avoir manifestement lu la tribune de la famille. Cette décision des proches de Marc Bloch est en tout cas très embarrassante pour le RN, évidemment dommageable pour son image : un héros de la nation est célébré mais le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella ne peut pas participer à cet instant de communion national. Au contraire, en cet instant d'hommage, le RN apparaîtra ostracisé, renvoyé par la famille de cette légende française au passé infâmant des fondateurs du parti.

Avant d'être renommé "Rassemblement national", le Front National a été notamment fondé par Jean-Marie Le Pen, les anciens Waffen-SS Pierre Bousquet et Léon Gaultier ou encore des sympathisants néonazis comme François Duprat. Pour rappel, d ans une lettre adressée au ministre de l'intérieur, Laurent Nuñez, du Parlement européen de Strasbourg le 21 octobre 2025, le président du RN Jordan Bardella s'essayait à une "instrumentalisation" de Marc Bloch selon les proches de l'ex-historien, tous signataires de tribunes au Monde. Dans l'une d'elles, les historiennes Joëlle Alazard et Annette Becker s'insurgeaient de "l'instrumentalisation des grandes figures humanistes par l'extrême droite".

Certaines figures du RN iront-elles malgré tout au Panthéon en juin ? Rappelons que Marine Le Pen, Le 21 février 2024, s'était rendue à la panthéonisation du résistant communiste d'origine arménienne Missak Manoukian. À l'époque, la cheffe de file du RN avait participé à la cérémonie malgré les réserves d'Emmanuel Macron et l'indignation du comité de soutien à cette panthéonisation. Cette fois-ci, pour Marc Bloch, il est plus probable que le parti d'extrême droite s'abstienne, pour ne pas s'exposer davantage aux critiques de la famille et des historiens. Ce qui serait, dans ce cas aussi, très embarrassant.