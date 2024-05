La malédiction de Toutankhamon, qui a tué 20 personnes, enfin expliquée

Les scientifiques en savent plus sur la malédiction de Toutankhamon, qui aurait précipité la mort des vingt archéologues ayant pénétré dans son tombeau, scellé depuis près de 3000 ans.

En 1922, la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter et dix-neuf autres archéologues symbolisait l'une des plus grandes découvertes des temps modernes, mais la mort prématurée de toute l'équipe de chercheurs, quelques années plus tard, avait fait grand bruit, donnant ainsi naissance à la malédiction de la momie. Cent ans plus tard, les scientifiques ont manifestement trouvé la raison de ces mystérieuses disparitions, qui ont alimenté la légende du pharaon Toutankhamon.

En traduisant les hiéroglyphes, on pouvait lire que ceux qui profaneraient la tombe du pharaon souffriraient d'un mal "qu'aucun médecin ne pourrait diagnostiquer". Alors, lorsque le commanditaire de l'expédition Lord Carnarvon meurt quelques semaines après être entré sur le site mortuaire, les théories les plus farfelues font le tour du monde. Après lui, plusieurs autres archéologues et des membres de la famille Carnarvon présents dans le tombeau décèdent à leur tour.

Onze ans après ce que les journalistes de l'époque ont appelé "la découverte du siècle", c'est au tour de Howard Carter, celui qui a découvert les salles mortuaires sur pharaon de décéder. Au total, la malédiction de Toutankhamon aura emporté une vingtaine de personnes et suscité l'effroi et la fascination de millions de personnes.

Cependant, on connait depuis ce qui a tué toute l'équipe, Lord Carnarvon est mort à la suite d'une forte fièvre provoqué par une infection, Howard Carter a été emporté par un lymphome contre lequel il combattait depuis plusieurs années et les archéologues sont morts de différentes pathologies connues de la médecine : accident cardio-vasculaire, diabète, pneumonie, malaria, empoisonnement, asphyxie, etc. Pourtant ces découvertes n'ont pas enterré la théorie d'une malédiction, au contraire, certains se sont demandés pourquoi toutes ces personnes avaient contracté une maladie qui les avaient tous emportés relativement jeunes.

Une récente étude menée par Ross Fellowes et publiée dans the Journal of Scientific Exploration pourrait expliquer ce qu'il s'est passé dans le caveau du pharaon il y a 100 ans. Selon lui, ces morts en séries seraient liées à une trop longue exposition aux radiations provenant d'éléments naturels contenant de l'uranium et des déchets toxiques présents dans le tombeau du pharaon. Des preuves de radioactivité ont été établies, elle a été détectée aussi dans d'autres tombes près de Gizeh. Ross Fellowes ajoute également que les populations égyptiennes contemporaines et anciennes sont particulièrement sujettes à des formes de cancer homéopathique, des os, du sang ou de la lymphe, et dont les causes connues sont l'exposition aux radiations.

Pour lui, les habitants de l'Egypte ancienne étaient déjà au courant de la présence de ces toxines et de leur impact sur la santé de l'homme. Il pense que c'est pour cela qu'on a retrouvé des messages indiquant que quiconque profaneraient la tombe des pharaons souffriraient d'un mal "qu'aucun médecin ne pourra diagnostiquer". Si le mystère sur la mort des archéologues semble arriver à son dénouement, les raisons de la tempête de sable survenue sur le lieu des fouilles au moment de l'entrée dans le tombeau, ainsi que celles sur la mort du canarie d'Howard Carter et du chien de Lord Carnarvon sont encore attribués à la légende.