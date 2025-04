Ce phénomène très redouté va toucher les écoles à la rentrée prochaine, les chiffres sont implacables

Le ministère de l'Education nationale prévoit, à partir de la rentrée de septembre 2025, l'accélération d'un phénomène, appréhendé par les enseignants et les parents dans tous les niveaux.

En septembre 2024, 6 261 780 élèves ont fait leur rentrée dans des écoles du premier degré, soit en maternelle ou en primaire. 5 635 691 élèves ont quant à eux commencé une année dans le secondaire, soit au collège ou au lycée. Qu'en sera-t-il à la rentrée 2025 qui aura lieu le 1er septembre prochain ? La Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère chargé de l'Education nationale a publié en mars dernier deux notes d'information sur les prévisions d'effectifs concernant le premier degré et le second. Le constat est similaire : le nombre d'élèves entrants va diminuer.

Le premier degré devrait être particulièrement touché avec un recul de 90 700 élèves, soit une baisse de 1,4%. Ce chiffre est supérieur à la baisse constatée entre 2023 et 2024 (79 400 écoliers en moins). En primaire, il faudrait compter -1,6% d'élèves contre -1,2% en maternelle.

En ce qui concerne le second degré, plusieurs scénarios sont envisagés en fonction de la politique éducative et du solde d'entrées-sorties : baisse de 15 000 ou de 8 000 élèves, ou encore stagnation. La chute concernerait surtout le collège et, dans une moindre mesure, les voies générales et technologiques au lycée. Le secteur public ressentira davantage ce déclin puisqu'il représente plus de 85% des effectifs, mais le privé n'y échappera pas pour autant.

L'étude va plus loin puisqu'elle propose des projections jusqu'en 2029. Elle prévoit une amplification de ce phénomène, avec une chute sensible des effectifs dans le premier degré : -1,9% en 2026, -2% en 2027 et -1,9% en 2028. En comptant -2,1% en 2029, 5 699 800 élèves feraient leur rentrée cette année-là, soit environ 560 800 de moins qu'en 2024. Les écoles maternelles seraient de plus en plus touchées avec jusqu'à -3,8% d'écoliers en septembre 2028.

En 20 ans, si on compare les prévisions 2029 à la rentrée 2009, près d'un million d'élèves en moins sont attendus dans le premier degré ! Ces chiffres s'expliquent par la baisse du nombre de naissances en France. Les générations sortantes seront plus nombreuses que les entrantes.

Le même effet est prévu pour le niveau secondaire avec une baisse de 34 000 élèves en 2026, puis 49 000 en 2027, 66 000 en 2028 et 68 000 en 2029, dans le cadre du scénario intermédiaire. Ce dernier chiffre représente 226 000 élèves de moins par rapport à la rentrée 2024. Le collège sera particulièrement concerné et la voie professionnelle au lycée sera touchée à partir de 2027.

Ces baisses d'effectifs peuvent faire craindre la fermeture de classes, notamment dans le premier degré et dans les zones rurales, créant davantage d'inégalités territoriales. C'est avant tout pour cela que les professionnels de l'éducation redoutent ce phénomène. A contrario, et c'est une petite consolation, cela peut aussi permettre de s'adapter au manque de professeurs et de limiter les classes surchargées. Un tiers des écoles primaires françaises ont plus de 25 élèves par classe, une moyenne qui s'établit aussi au collège et qui grimpe à plus de 29 au lycée.